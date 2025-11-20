Появились новые подробности в деле об убийстве советского певца Игоря Талькова
Советского певца Игоря Талькова убили выстрелом из револьвера типа «Наган» образца 1895 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Уточняется, что из оружия выпустили три оболочечных пули калибра 7,62 мм. Их передали на исследование экспертам.
Согласно заключительным анализам, лишь одна из пуль попала в тело певца. При этом роковой выстрел не был первым по счету.
Напомним, что уголовное дело об убийстве певца окончательно прекратили в конце октября — спустя более 30 лет после трагедии. Суд оставил в силе решение заочно приговорить к тринадцати годам колонии концертного директора Валерия Шляфмана.
Следствие установило, что 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» между Шляфманом и концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт.
Шляфман попытался выстрелить в оппонента, однако тот избежал ранения. Пуля случайно попала в Игоря Талькова. Подробнее о деталях инцидента и ходе расследования читайте в нашем материале.
