«Жду золотой Rolls-Royce!» — певица Калашникова жалеет о своем потраченном времени на образование

Анна Калашникова (Фото: «ВК»/Анна Калашникова)
Певица Анна Калашникова в YouTube-шоу заявила, что жалеет своего потраченного времени на учебу. Об этом сообщает 5-tv.ru.
«Золотая медаль, три высших образования — и что? Rolls-Royce у меня еще нет! Я жду свой золотой Rolls-Royce и миллиард российских рублей!», — заявила певица.
По словам Анны, она всю жизнь много читала, а на ее счету три высших образованиях. В общей сложности она потратила на обучение семь с половиной лет, полтора года из которых артистка провела на учебе за границей.
Свое негодование Калашникова объяснила популярностью и заработком молодых блогеров, которые в подростковом возрасте имеют состояние в миллионы и миллиарды. В связи с этим Анна назвала потраченные ею годы на обучение пустой тратой времени. По ее мнению, лучше всего молодость посвятить зарабатыванию денег.
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