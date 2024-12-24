«Пытались купить на ночь»: кто хотел сделать из Жанны Фриске эскортницу и чем певица заплатила за славу

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Всеми любимая певица Жанна Фриске начинала свою карьеру в трудные 90-е годы. Разгул криминальных структур коснулся жизни начинающей певицы: её склоняли к эскорту, грабили и даже сломали нос. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Жанна Фриске впервые появилась на публике в составе группы «Блестящие» в 1996 году. Сначала Жанна вместе с другими участницами была на подтанцовке в группе. После у коллектива появился педагог по вокалу и вся группа стала пробовать петь.
Первые деньги — первые проблемы
Музыкальная группа «Блестящие» (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)
«Блестящие» быстро стали популярными и вокалисткам приходилось много работать. От репетиций, выступлений на корпоративных мероприятиях и в ночных клубах, а также бесконечных гастролей девушки сильно уставали, но популярность необходимо было поддерживать. Приятным бонусом были немалые гонорары за выступления.
Участницы группы обращали на себя внимание не только фанатов их творчества, но и бандитов, которые не прочь были провести ночь другую с знаменитой красавицей.
«Был и еще один минус. «Блестящие» появились в разгул бандитизма, и девчонок часто пытались купить на ночь. Был момент, когда Фриске фактически принуждали стать <цензура> и, обманувшись в своих ожиданиях, взорвали ее «Фольксваген Жук». Но Жанна не сломалась. Она была независимым и духовно сильным человеком. Кремень!» — передает слова Отара Кушанашвили канал Цветок кактуса.
Спланированное ограбление
Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
В тот день группа отработала концерты в Москве и должна была улететь с гастролями во Владивосток. У Жанны было два часа, что бы дома собраться в дорогу. Но у квартиры певицу поджидали преступники в масках. Фриске ударили кастетом прямо в нос, и она потеряла сознание.
Когда она пришла в себя, то поняла, что ее затащили в квартиру и начали требовать деньги. Чтобы остаться в живых певица рассказала где прячет украшения и наличные деньги. Тогда грабители забрали пять тысяч долларов и драгоценности.
«Странные какие-то грабители были. Забрали украшения только из желтого золота. Украшения из белого, более дорогого, которое Фриске особенно любила, остались лежать на своих местах. Даже дорогие часы не взяли. Видно, не очень хорошо разбирались в драгметаллах», — удивлялся музыкальный продюсер Андрей Грозный.
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Кроме ценностей, пропала горбинка на носу
Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/ Михаил Фомичев)
После нападения грабителей оказалось, что они сломали певице нос и потребовалась операция по постановке костей в правильное положение.
«Жанну отвезли в больницу, где выяснилось, что негодяи сломали ей нос. Но она действительно была очень позитивным человеком и продолжала им оставаться даже в непростых обстоятельствах. Сказала: «Все, что ни делается, к лучшему. Мне мой нос никогда не нравился». Если помните, изначально на носу у нее была маленькая горбинка, а после того, как хороший доктор «поставил» его на место, она практически ушла», — рассказывал продюсер певицы.
Изменения формы носа Жанны Фриске публика обсуждала очень долго. Говорили про множество пластических операций и про то, что певице не нравится ее внешность. Сама же Жанна философски относилась к сплетнями. К слову, за ограбление и сломанный нос певицы никто не ответил. Дело рассматривали полицейские и даже сотрудники ФСБ, однако грабителей найти так и не удалось.
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