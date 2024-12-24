«Пытались купить на ночь»: кто хотел сделать из Жанны Фриске эскортницу и чем певица заплатила за славу

Всеми любимая певица Жанна Фриске начинала свою карьеру в трудные 90-е годы. Разгул криминальных структур коснулся жизни начинающей певицы: её склоняли к эскорту, грабили и даже сломали нос. Подробности читайте в материале «Радио 1».