Жена Александра Петрова перестала скрывать лицо их сына на фото в соцсетях

Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
Вслед за Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, недавно показавшими лицо своего первенца, жена Александра Петрова Виктория тоже решила не скрывать лицо малыша смайликами на фото в соцсетях. На днях супруга актёра показала новые снимки с прогулки с полуторамесячным Федей.
В подборке снимков оказалось фото из кафе, на котором малыш запечатлён лежащим в коляске. Его лицо немного отвёрнуто от камеры, но оно не закрыто, поэтому поклонники уже могут начать гадать, на кого из родителей больше похож мальчик.
Виктория Антонова с сыном (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
Читайте также:
Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»
«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына
Молодая жена Александра Петрова продемонстрировала подтянутую фигуру спустя две недели после родов – фото
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Виктория Антонова с сыном (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)
Читайте также:
Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»
«Такой, каким тебя и представляла»: Саша Петров с женой празднует день рождения сына
Молодая жена Александра Петрова продемонстрировала подтянутую фигуру спустя две недели после родов – фото
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова