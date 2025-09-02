Жена Александра Цекало похвасталась фигурой

02 сентября 2025, 21:19

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась в откровенном купальнике

Дарина Эрвин (Фото: Instagram*/darina.ervin)

Жена артиста и продюсера Александра Цекало, 33‑летняя Дарина Эрвин, опубликовала в соцсетях свежие кадры с отдыха, на которых заметно похорошевшая фигура.