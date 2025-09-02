Жена Александра Цекало похвасталась фигурой
Жена артиста и продюсера Александра Цекало, 33‑летняя Дарина Эрвин, опубликовала в соцсетях свежие кадры с отдыха, на которых заметно похорошевшая фигура.
На фотографиях она позирует на природе в белом бра и парео, улыбаясь и держа на руках мальтипу. (На момент публикации снимков на странице нет — прим. ред.)
В комментариях Дарина саркастично ответила недоброжелателям, критиковавшим её худобу: мол, она «никогда не ест». Цекало и Эрвин познакомились в 2018 году, а в 2019‑м она стала его четвёртой женой; после этого продюсер покинул прежнюю семью.
Пара время от времени навещает Москву, но Дарина уже несколько лет живёт в Лос‑Анджелесе, занимается живописью и пытается пробиться в Голливуд, при этом редко появляется в обществе мужа.
*Запрещен в РФ
