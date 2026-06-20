Жена Александра Цекало устроила горячую фотосессию в день 35-летия — фото

20 июня 2026, 18:11

Жена Цекало Дарина Эрвин выложила обнаженное фото в день рождения

Дарина Эрвин (Фото: Instagram*/darina.ervin)

Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, устроила провокационную фотосессию в честь своего 35-летия. В личном блоге именинница опубликовала снимки и видео, на которых позирует полностью обнаженной.





Единственным аксессуаром на кадрах стала розовая меховая шапка. Длинные распущенные волосы прикрывали грудь звезды. Поклонники вновь обратили внимание на заметно похудевшую фигуру Дарины, которая в последнее время является частой темой для обсуждения в сети.



Дарина Эрвин (Фото: Instagram*/darina.ervin)



«В этом году на свой день рождения я не хочу торт. Мне нужна подробная презентация. Расскажите, почему я вам нравлюсь, приведите примеры», — написала виновница торжества.