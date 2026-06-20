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Жена Александра Цекало устроила горячую фотосессию в день 35-летия — фото

Жена Цекало Дарина Эрвин выложила обнаженное фото в день рождения
Дарина Эрвин (Фото: Instagram*/darina.ervin)

Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, устроила провокационную фотосессию в честь своего 35-летия. В личном блоге именинница опубликовала снимки и видео, на которых позирует полностью обнаженной.



Единственным аксессуаром на кадрах стала розовая меховая шапка. Длинные распущенные волосы прикрывали грудь звезды. Поклонники вновь обратили внимание на заметно похудевшую фигуру Дарины, которая в последнее время является частой темой для обсуждения в сети.

Дарина Эрвин (Фото: Instagram*/darina.ervin)

«В этом году на свой день рождения я не хочу торт. Мне нужна подробная презентация. Расскажите, почему я вам нравлюсь, приведите примеры», — написала виновница торжества.
Девушка попросила фанатов описать её характер, назвать ассоциации (запах и песню, связанные с ней) и вспомнить забавные истории с её участием. 65-летний Александр Цекало и его 35-летняя избранница в настоящее время проживают в США, периодически приезжая в Россию.

Дарина Эрвин активно строит карьеру в искусстве. Она занимается живописью (пишет картины с обнаженными натурами), а также пробует себя в качестве модели и актрисы.
Никита Кротов

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