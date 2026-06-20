Жена Александра Цекало устроила горячую фотосессию в день 35-летия — фото
Жена Цекало Дарина Эрвин выложила обнаженное фото в день рождения
Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, устроила провокационную фотосессию в честь своего 35-летия. В личном блоге именинница опубликовала снимки и видео, на которых позирует полностью обнаженной.
Единственным аксессуаром на кадрах стала розовая меховая шапка. Длинные распущенные волосы прикрывали грудь звезды. Поклонники вновь обратили внимание на заметно похудевшую фигуру Дарины, которая в последнее время является частой темой для обсуждения в сети.
«В этом году на свой день рождения я не хочу торт. Мне нужна подробная презентация. Расскажите, почему я вам нравлюсь, приведите примеры», — написала виновница торжества.Девушка попросила фанатов описать её характер, назвать ассоциации (запах и песню, связанные с ней) и вспомнить забавные истории с её участием. 65-летний Александр Цекало и его 35-летняя избранница в настоящее время проживают в США, периодически приезжая в Россию.
Дарина Эрвин активно строит карьеру в искусстве. Она занимается живописью (пишет картины с обнаженными натурами), а также пробует себя в качестве модели и актрисы.