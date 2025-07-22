Жена Алибасова-младшего частично ослепла после операции

22 июля 2025, 13:14

Супруга Бари Алибасова-младшего лишилась здорового глаза после операции

Арина Алибасова (Фото: Вконтакте@barialibasov)

Из-за халатности врачей жена Арина лишилась глаза после родов. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник представляет интересы супруги. По сообщению редакции KP.RU заявление по факту инцидента уже находится в полиции.





Супруга Бари Алибасова-младшего, Арина, столкнулась с серьезной проблемой после операции на глаза, которую ей провели в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Она утверждает, что из-за небрежности медиков потеряла здоровый глаз.



По словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, во время операции по восстановлению сетчатки врач оставил в глазу расходные материалы, что привело к сильным болям и ухудшению зрения.

«Во время операции врач, вероятно по небрежности или неопытности, забыла в глазу моей подзащитной расходные материалы. Практически сразу после проведения хирургического вмешательства Арина стала жаловаться на болевые ощущения. Но на них никто не обращал внимания», — Вербицкая-Линник.