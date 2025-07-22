Жена Алибасова-младшего частично ослепла после операции
Супруга Бари Алибасова-младшего лишилась здорового глаза после операции
Из-за халатности врачей жена Арина лишилась глаза после родов. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник представляет интересы супруги. По сообщению редакции KP.RU заявление по факту инцидента уже находится в полиции.
Супруга Бари Алибасова-младшего, Арина, столкнулась с серьезной проблемой после операции на глаза, которую ей провели в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Она утверждает, что из-за небрежности медиков потеряла здоровый глаз.
По словам ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник, во время операции по восстановлению сетчатки врач оставил в глазу расходные материалы, что привело к сильным болям и ухудшению зрения.
«Во время операции врач, вероятно по небрежности или неопытности, забыла в глазу моей подзащитной расходные материалы. Практически сразу после проведения хирургического вмешательства Арина стала жаловаться на болевые ощущения. Но на них никто не обращал внимания», — Вербицкая-Линник.Арина жаловалась на дискомфорт сразу после операции, но медики не предприняли необходимых мер и лишь рекомендовали повторный визит через полтора месяца. После проведения независимой экспертизы в НИИ имени Краснова выяснилось, что в глазу остался силикон, который прилип к сетчатке и стал причиной потери зрения. Арина уже обратилась в полицию и планирует подачу иска против клиники.
Бари Алибасов-младший на своей странице призывает к подаче коллективного иска против клиники «Ника-Спринг».