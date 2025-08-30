Жена Андрея Чуева из «Дома-2» Виктория сообщила о расставании

30 августа 2025, 22:32

Виктория Чуева объявила о разводе с бывшим участником «Дома-2»

Андрей и Виктория Чуевы с сыном Сашей (Instagram* / @viktory_chueva)

27-летняя Виктория Чуева, супруга экс-участника телепроекта «Дом-2» Андрея Чуева, впервые открыто рассказала о завершении их почти восьмилетнего союза. В эмоциональном сообщении в соцсетях она поделилась своими переживаниями и трудностями, связанными с расставанием.





По её словам, развод стал настоящим испытанием. Она призналась, что находится в тяжёлом состоянии — практически не спит, не ест, чувствует постоянную тошноту и потерю сил. За несколько дней она похудела на три килограмма. Виктория также рассказала, что последние дни была занята поиском нового жилья.





«Андрей прилетит 28 числа, и нам нужно было быть отдельно. Встретили его, и Саша весь день провёл с папой, а я занималась подготовкой новой квартиры», — поделилась она.