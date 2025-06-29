Баста рассказал, как справляется со стрессом перед выступлением
Баста: перед концертом принимаю ледяную ванну, чтобы расслабиться
Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) признался, что перед концертом, чтобы расслабиться, занимается спортом и принимает ледяную ванну.
«Сейчас иду на 30-минутный бокс, потом (планирую принять — прим. ред.) ледяную ванну — и на сцену», — признался исполнитель Газете.Ru.Напомним, что 27 и 28 июня Баста провёл концерты в Лужниках. Всего было распродано 144,5 тыс. билетов, 500 человек были задействованы в организации мероприятий.