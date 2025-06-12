Жена рэпера Басты шокировала мужа своим подарком
В честь 16-летия со дня свадьбы жена известного артиста Елена Вакуленко-Пинская трогательно поздравила супруга. 39-летняя супруга музыканта устроила ему необычный сюрприз. О подарке возлюбленная рэпера поделилась в своём личном блоге.
Василий Вакуленко, наиболее известный под псевдонимом Баста, женился в 2009 году. Пара вступила в законный брак 12 июня, в День России. Елена решила сделать романтический сюрприз мужу в честь 16-летия их брака и привлекла к «сговору» команду супруга.
Женщина попросила мужа приехать с ней на стадион «Лужники», объяснив поездку срочной работой. Музыкант до последнего не подозревал о «подарке», пока с огромного экрана не зазвучала благодарственная речь его супруги.
«Благодаря тебе я узнала, что такое любовь, и какой она бывает многранной», — прозвучало в ролике.Милый «подарок» показывал на экране стадиона множество ярких лет совместной жизни, а когда видео подошло к финалу, на поле выбежали их дочери.