Жена рэпера Басты шокировала мужа своим подарком

12 июня 2025, 21:01

Супруга рэпера Басты поразила мужа сюрпризом к 16-летию свадьбы

Василий Вакуленко и Елена Вакуленко-Пинская (Фото: Telegram @Elena_PinskayaVakulenko)

В честь 16-летия со дня свадьбы жена известного артиста Елена Вакуленко-Пинская трогательно поздравила супруга. 39-летняя супруга музыканта устроила ему необычный сюрприз. О подарке возлюбленная рэпера поделилась в своём личном блоге.





Василий Вакуленко, наиболее известный под псевдонимом Баста, женился в 2009 году. Пара вступила в законный брак 12 июня, в День России. Елена решила сделать романтический сюрприз мужу в честь 16-летия их брака и привлекла к «сговору» команду супруга.



Женщина попросила мужа приехать с ней на стадион «Лужники», объяснив поездку срочной работой. Музыкант до последнего не подозревал о «подарке», пока с огромного экрана не зазвучала благодарственная речь его супруги.

«Благодаря тебе я узнала, что такое любовь, и какой она бывает многранной», — прозвучало в ролике.