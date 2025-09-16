Наркозависимый отец, смерть шансонье и сложные отношения с третьим маминым мужем: Как сейчас живет старшая дочь Ирины Круг?
Многие знают, что у последней супруги Михаила Круга на момент знакомства была маленькая дочка Марина. Девочка пережила трудные моменты жизни, связанные с уходом от родного отца, отсутствием мамы рядом и смертью отчима. О том, кем стала дочка Ирины Круг и как живет сейчас в тени софитов, читайте в материале «Радио 1».
Наркозависимый отец и тяжёлое детство
Марина родилась в 1995 году в первом браке известной российской исполнительницы шансона Ирины Круг (урожденной Глазко). Её биологический отец — Алексей, с которым Ирина познакомилась ещё в школьные годы в Челябинске. Молодые люди поженились сразу после выпускного, когда Ирина узнала о беременности, но их брак оказался крайне неудачным.
Алексей, работавший зубным техником, быстро скатился в наркозависимость, что кардинально изменило его характер. Он стал агрессивным, начал изменять жене, а однажды даже замахнулся на нее ножом во время ссоры. Это стало последней каплей — Ирина забрала маленькую Марину и переехала к родителям.
После развода Алексей отказался выплачивать алименты, и Ирина оказалась в крайне тяжелом финансовом положении. Она работала продавцом в универмаге, но денег катастрофически не хватало. Ситуация изменилась, когда соседка помогла ей устроиться официанткой в престижный челябинский ресторан «Малахит», где судьба свела её с Михаилом Кругом.
Отношения с отчимами
Когда Ирина вышла замуж за Михаила Круга, он усыновил Марину и относился к ней как к родной. Девочка быстро привязалась к новому отцу и начала называть его «папой». Михаил обеспечил семье безбедную жизнь — они жили в большом доме в Твери, где воспитывались трое детей: Марина, сын Михаила от первого брака Дмитрий и общий сын Александр, родившийся в 2002 году. По воспоминаниям Ирины, это был самый счастливый период их жизни.
Трагическая гибель Михаила Круга в июле 2002 года (через месяц после рождения Александра) стала тяжелейшим ударом для всей семьи. Тогда 7-летняя Марина потеряла человека, которого считала настоящим отцом.
В 2006 году Ирина Круг вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, который стал третьим мужем певицы и отчимом для Марины. Со стороны их семья выглядела идеальной — в 2013 году у пары родился общий сын Андрей. Однако, как выяснилось позже, отношения Марины с отчимом были достаточно сложными. Сергей пытался наладить контакт с детьми Ирины, но, по словам самой певицы, «отцом так и не стал». Основную роль в воспитании детей взяли на себя дедушка и бабушка — отчим и мама Ирины. В 2020 году Ирина и Сергей Белоусов развелись после 15 лет брака. Причиной развода стала измена Сергея.
Профессиональная деятельность и личная жизнь
В отличие от матери и сводного брата Александра, выбравших музыкальную карьеру, Марина пошла другим путём. Она увлеклась гостиничным бизнесом и построила успешную карьеру в этой сфере.
О личной жизни Марины известно не так много — она предпочитает не афишировать свои отношения перед широкой публикой. Однако известно, что в 2019 году она вышла замуж, чему Ирина Круг была несказанно рада. В 2021 году Марина подарила Ирине Круг первую внучку. Это событие стало важным этапом в жизни всей семьи, особенно для Ирины, которая нашла новое смысловое наполнение жизни в роли бабушки.
Став матерью, Марина смогла по-новому оценить те жертвы, на которые пришлось пойти её собственной матери ради воспитания дочери. Ирина неоднократно подчеркивала, что все свои решения, включая работу официанткой и переезд в Москву с Михаилом Кругом, она принимала в первую очередь ради будущего дочери.
*Запрещен в РФ