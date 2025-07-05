Участник драки со Смоловым рассказал о причинах конфликта

05 июля 2025, 18:59

Федор Смолов (Фото: Инстаграм* @smolovfedor_10)

Андрей Попелуха, участник драки с футболистом Федором Смоловым в Москве, рассказал о причинах конфликта. Об этом информирует РЕН ТВ.





По его словам, драка началась после предложения спортсмена оплатить им счет.





«Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — поделился бизнесмен.