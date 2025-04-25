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Жена и любовница родили с разницей в несколько месяцев: любимые женщины Юрия Яковлева

Юрий Яковлев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Юрий Яковлев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Юрий Яковлев – советский актер, народный артист СССР, знакомый зрителям по таким кинохитам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим. 25 апреля артист отмечал бы свой день рождения. О том, какой была жизнь актера расскажет «Радио 1».

Знакомство с первой женой и любовница

Их встреча была словно сцена из романтического фильма. Юрий, тогда ещё скромный студент, впервые увидел Киру в сопровождении жениха — известного режиссёра Владимира Венгерова. Он не осмелился подойти, но судьба дала второй шанс: случайная встреча в театре, знак глазами, встреча у пятой колонны, и... ночь подмосковных прогулок, рука об руку. Они словно забыли о мире вокруг.

К тому времени Кира уже была опытной и востребованной женщиной. За её плечами — брак, жизнь за границей, внимание со стороны сына первого секретаря ЦК Болгарии и помолвка с тем самым Венгеровым, который собирался сделать её звездой кино. Но любовь спутала все планы. За день до свадьбы она вернула кольцо и выбрала Юрия.

Отношения с Яковлевым начались почти подпольно: тайные встречи, поцелуи в подъездах, морозный воздух вместо ресторанов. Родители Киры сначала ничего не знали, пока однажды не увидели пару, целующуюся в трамвае. Однако вопреки ожиданиям, никакого скандала не последовало. Яковлева приняли. А через пару недель влюблённые уже расписались.

«Это моя новая»: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой
«Это моя новая»: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой

Молодожёны ютились за шторкой в комнате у родителей, но были по-настоящему счастливы. Всё изменилось, когда Кира заболела туберкулёзом. Яковлев проявил себя как преданный муж — приходил в больницу тайком, готовил для неё пюре, выжимал соки, поехал следом в санаторий. Он был рядом, несмотря на угрозы врачей.

К несчастью, их первенец умер вскоре после рождения — несовместимость резус-факторов. Для Киры это был второй тяжёлый опыт утраты ребёнка. Она боялась, но всё равно мечтала стать мамой снова.

Тем временем карьера Юрия стремительно шла вверх. Тот самый застенчивый юноша, провалившийся при поступлении дважды, стал любимцем публики и режиссёров. Но вместе с успехом пришли и соблазны. Молодая актриса Катя Райкина, коллега по театру и дочь Аркадия Райкина, начала ухаживать за Юрием. Он не устоял.

Юрий Яковлев (Фото: кадр из фильма «Друзья и годы»)

Кира всё поняла — без упрёков и сцен просто собрала его вещи. Катя была замужем за Державиным, Юрий тоже был несвободен, но вскоре обе девушки: Кира и Катя, были беременными. В разнице в несколько месяцев у Яковлева появились двое детей — дочь Алёна от Киры и сын Алексей от Екатерины.


Новая ​попытка создать семью

С Катей брак продлился всего три года. Она не смогла вынести зависимость мужа от алкоголя и ушла, считая, что её променяли на бутылку. Аркадий Райкин на долгие годы вычеркнул Яковлева из своей жизни, и тот пятнадцать лет не видел сына. Но когда они всё-таки встретились — больше не расставались.

Третьей супругой артиста стала Ирина Сергеева, заведующая вахтанговским музеем. Она помогла ему справиться с зависимостью, родила младшего сына Антона, наладила отношения Юрия с другими детьми.

У Яковлева было трое детей от трёх браков: актриса Алёна, бизнесмен Алексей и режиссёр-сценарист Антон.

Юрий Яковлев (Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Кира Мачульская в третий раз вышла замуж за известного журналиста, жила за границей, редко бывала в России. Но к Юрию Васильевичу всегда относилась с нежностью. Верила, что чувства между ними никогда не исчезли — просто жизнь сложилась иначе. Когда он умер, она не поехала на похороны. Хотела сохранить в памяти его живым — ярким, влюблённым, весёлым. Кира Андреевна ушла из жизни в 2020 году, в возрасте 88 лет.

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«Мне нужен новый опыт»: Возлюбленная Григория Лепса участвует в интригующем реалити-шоу
Аврора Киба стала участницей проекта «Мастер игры»
25 апреля 2025, 12:44

Аврора Кибы (Фото: Instagram*, @avrorakiba)

Избранница Григория Лепса Аврора Киба решила принять участие в реалити-шоу «Мастер игры». Девушка с энтузиазмом готовится окунуться в мир интриг, обмана и психологического противостояния.
«<…> я решила, что мне нужен новый опыт в детективных расследованиях! "Мастер игры" — идеальное место для прокачки необходимых для этого навыков: внимательности к деталям, стратегического мышления и адаптации к быстро меняющимся условиям. Я пока не знаю, куда заведёт меня игра, но у меня есть только одно правило — никаких правил!» — цитирует слова Кибы VOICE.
Съёмки проходят на вилле в Марокко. В проекте задействованы 22 участника. По правилам шоу, есть три «тёмных» человека, скрывающие свою роль. Они устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные «светлые» должны вычислить предателей и сохранить команду.

Игроки проходят испытания, зарабатывая деньги в общий банк. После каждого выпуска один человек, которого выберут «тёмные», выбывает, ещё один уходит домой по результатам общего голосования. Победитель, перехитривший конкурентов, получит всё, что заработала команда.

Известно, что в проекте принимают участие актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, певица Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий.

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*запрещён в РФ.
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#блогер
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#игры
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Надежда Кадышева вышла на сцену с сыном, которого обвиняют в мошенничестве
Super: Надежда Кадышева вышла на сцену с сыном и раскачала весь зал
25 апреля 2025, 12:02

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Накануне Надежда Кадышева выступила на мероприятии «Хиты Муз-ТВ». В последнее время исполнительница композиций «Плывёт веночек» и «Течёт ручей» пользуется особой популярностью у молодёжи.
На сцену Кадышева вышла с мужем Александром и сыном Григорием. На сегодняшний день он активно скрывается от своих экс-возлюбленных, передает Super.

Ранее бизнесвумен Дарья Де Батс и мать 3-летнего сына Костюка Габриелла Мерман обвинили его в мошенничестве. Уточняется, что Де Батс передала сыну знаменитой певицы порядка 20 млн рублей, из которых он вернул около 10.

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«Стиль дорогих отелей»: Бородина отпразднует новоселье в мае
Ксения Бородина сообщила о переезде в новую квартиру в мае
25 апреля 2025, 12:00

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина заявила, что ещё до свадьбы она переедет в новую квартиру, расположенную в центре столицы, пишет издание «7Дней.ru».
Ксения приобрела недвижимость за 80 миллионов рублей летом прошлого года. Почти год там шёл ремонт.
«<…> в мае сможем там уже жить. Я всё обязательно покажу, но стиль мой вы и так знаете. Люблю современную американскую классику, стиль дорогих отелей — когда уютно и комфортно, без привязки к модным тенденциям», — рассказала Бородина.
При этом уезжать из загородного дома насовсем телеведущая не хочет. Она решила, что будет совмещать шумную столичную жизнь с отдыхом на природе.
«У нас будет и дом, и квартира в Москве. <…> потому что порой не хочется таскаться за город, поэтому будем оставаться в квартире»,
— объяснила Ксения.
Напомним, что Ксения Бородина вскоре выйдет замуж за блогера Николая Сердюкова. Многие поклонники телеведущей испытывают негативные чувства к её избраннику, подозревая его в неискренности и корыстных намерениях. Бородина уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней. Ей также нравится, что её жених адекватно реагирует на критику в интернете.

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Актриса сериала «Ищейка» Ольга Виниченко беременна от бывшего мужа Яны Поплавской

Алсу заключила мировое соглашение с бывшем мужем
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#женщины
#дома
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Актриса сериала «Ищейка» Ольга Виниченко беременна от бывшего мужа Яны Поплавской
Актриса «Ищейки» Ольга Виниченко беременна от бывшего мужа Яны Поплавской
25 апреля 2025, 11:36

Ольга Виниченко и Сергей Гинзбург (Фото: Инстаграм* @vinichenkoolga)

Ольга Виниченко беременна от 64-летнего супруга, режиссера сериала «И всё-таки я люблю...» Сергея Гинзбурга.
О предстоящем пополнении в семье артистка узнала во время поездки с подругой в Армению.

«Там я себя плохо чувствовала, тянуло живот, болела спина, грудь. Подруга предложила сделать текст на беременность, у нее в чемодане лежит всё на все случаи жизни! Я не понимая зачем, согласилась — и была совершенно потрясена этой приятной, незабываемой новостью» — приводит слова Ольги «СтарХит».

Актриса поделилась, что чувствует себя хорошо. Уточняется, что супруги очень счастливы, они ждут мальчика.

Ольга и Сергей живут вместе уже 10 лет.

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#дети
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Алсу заключила мировое соглашение с бывшем мужем
Алсу заключила мировое соглашение с Яном Абрамовым по разделу имущества
25 апреля 2025, 11:15

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Судебный процесс по разделу имущества между певицей Алсу и ее экс-супругом-миллиардером Яном Абрамовым закончился. Как пишет Telegram-канал Mash, они заключили мировое соглашение в Савеловском суде столицы. Разбирательство шло чуть меньше года.
Перед этим звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что Алсу и Абрамов делят имущество на сумму свыше десяти миллиардов рублей. Речь шла о квартирах, загородных домах, машинах, парковочных местах и долях в бизнесе. В свое время исполнительница отказалась от мирового соглашения с компенсацией в 2,5 миллиарда рублей. Певица от иска отказалась.

К слову, Алсу Абрамова не раз говорила о том, что сейчас у нее много работы, однако высказывалась об отношениях мужчины и женщины.

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