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Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото

Артистка Юлия Проскурякова выложила фото удивительного изменения имиджа ради съемок
Юлия Проскурякова (Фото: Instagram* @uliaveronika)

Юлия Проскурякова (Фото: Instagram* @uliaveronika)

Жена Игоря Николаева артистка Юлия Проскурякова поразила кардинальной сменой имиджа ради нового актерского проекта. В личном блоге актриса выложила фото с короткой прической и в очках.
Юлия, выпускница ГИТИСа, активно строит актерскую карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах. Для очередной роли она решилась на смелый эксперимент с внешностью, представ в образе, который ошеломил поклонников.

Юлия Проскурякова (Фото: Instagram* @uliaveronika)

«Ольга Павловна снова на работе! Психиатр. «Бродяга»-2 сезон. Ждёте?», — с улыбкой спросила она.
Комментарии вроде «Юля, это точно вы?» и «Ой, Юля не узнала сразу, так хорошо вжилась в роль» стали ей ответом.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой (Фото: Instagram* @uliaveronika)

65-летний композитор Игорь Николаев полностью поддерживает амбиции жены, даже если из-за съемок она вынуждена часто отсутствовать дома. Сам он продолжает писать музыку и гастролировать, а их 9-летняя дочь Вероника недавно дебютировала с песней под руководством отца.

Семья дружно появилась на публике в честь музыкального дебюта дочери, поддерживая начинания Вероники.

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#семья
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#композитор
#актриса
#психиатр
«Камера – лично мое спасение»: Анна Хилькевич объяснила, почему следит за нянями своих дочерей
Анна Хилькевич объяснила, почему следит за нянями своих дочерей
22 мая 2025, 07:46

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)

38-летняя Анна Хилькевич пользуется услугами помощниц для присмотра за детьми. Актриса установила в доме камеры, чтобы контролировать действия персонала.
По словам Анны, она не может на сто процентов доверять постороннему, даже если это хороший человек. Однако есть и исключение — звезда сериала «Универ» полностью уверена в няне, которая работает у них уже несколько лет.

При этом Хилькевич все-таки установила в доме камеры, о чем знают все ее помощницы. Знаменитость подчеркнула, что камера видеонаблюдения является ее спасением.

«Могу в любой момент включить и посмотреть, что происходит с ребенком сейчас или происходило в течение дня. Если что-то не так, это будет видно сразу», — ​приводит слова актрисы VOICE.

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#камеры
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#дети
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«Был опыт, который тормозит»: Билан ​признался, почему не заводит детей
Билан признался, что не заводит детей из-за личного опыта в прошлом
22 мая 2025, 07:45

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Дима Билан откровенно объяснил, почему пока не готов стать отцом. Певец заявил в интервью на премии RU.TV о личном опыте, который его сдерживает.
Звезда российской эстрады поделился с корреспондентом NEWS.ru, что мысли о детях постоянно занимают его. Однако некий опыт, о котором Билан не стал распространяться, заставляет откладывать решение о создании семьи.

Певец подчеркнул, что для него эта тема требует особой деликатности.

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

«У меня был опыт, который меня пока тормозит. Это не тема, о которой можно говорить впопыхах. (...) Естественно, я об этом всегда думаю. Для меня это очень важная, тонкая и трепетная тема», — объяснил он.
На попытку журналистки уточнить, о каком именно опыте идет речь, Билан лишь улыбнулся и уклончиво отметил: «Был опыт, был».

Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки
Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки
При этом несколько недель назад в личном блоге певец записал шутливое видео, которое как бы «подтвердило» отсутствие для него традиционного семейного счастья в ближайшем будущем.

Дима Билан (Фото: кадр видео Instagram* @bilanofficial)

Билан выложил нарезку того, как играет в игру, «предсказывающую», когда его ждет женитьба. Цифра оказалась за пределами человеческой жизни.

«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года... Вопросов больше нет!», — подписал он.
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#семьи
#шоу-бизнес
#дети
#семья
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Уехавший из России Никита Пресняков воссоединился с младшим братом
22 мая 2025, 07:25

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)

Уехавший из РФ сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте воссоединился с младшим братом. Никита Пресняков опубликовал в своем блоге фотографию с отдыха.
На снимке музыкант был запечатлен в компании младшего брата Артемия. Родственники, одетые в яркие спасательные жилеты, вместе плыли на лодке.

Никита Пресняков с братом Артемием (Фото: Instagram* @npresnyakov)

«Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений», — подписал фото Пресняков.

Напомним, Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой живет в Соединенных Штатах, где он занимается съемкой клипов для артистов и написанием музыки под творческим псевдонимом Nick Pres.

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«Я за красивую природу»: Виктория Дайнеко поделилась планами на свадебное путешествие
Дайнеко рассказала о планах поехать в свадебное путешествие в Беларусь и Сочи
22 мая 2025, 06:36

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко поделилась планами на свадебное путешествие с мужем Беркели Овезовым. Певица, недавно отметившая довольно скромную свадьбу, стремится к уютному отпуску среди природы, избегая роскоши.
«Я хочу в санаторий в Беларусь поехать. А еще я очень хочу съездить в Сочи, а еще хочу съездить в Карелию. Нужно как-то все совместить. Я за чуть более комфортный вид отдыха. Я не за палатки, а просто за красивую природу, воздух, озера и так далее», — пояснила она 7Дней.ru на премии RU.TV.
Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Свадьба пары, стоившая около миллиона рублей, прошла в апреле без помпезности: Виктория пригласила родных и близких друзей, ограничившись узким кругом людей.

Признание на футбольном матче: Виктория Дайнеко расплакалась от счастья, когда любимый позвал ее замуж
Признание на футбольном матче: Виктория Дайнеко расплакалась от счастья, когда любимый позвал ее замуж
«Это была самая прекрасная спонтанная свадьба!», — делилась она в блоге.
Певица описывала день празднества как теплый и веселый, полный эмоций.

«Было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устаревших свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — говорила она.
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#сочи
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«Как все женщины мыслю»: Оксана Самойлова призналась, что портит настроение Джигану, когда она не в духе
Оксана Самойлова призналась, что в плохом настроении портит его и Джигану
22 мая 2025, 05:41

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова призналась, что в плохом настроении портит его и мужу Джигану. Такое заявление она сделала, когда журналисты спросили ее мнение о скандальных словах актера Виталия Гогунского о женщинах.
36-летняя бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова вместе с 40-летним рэпером Джиганом являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Учитывая их семейное счастье, издание «Комсомольская Правда» решило узнать мнение пары по спорному заявлению Гогунского.

Ранее в подкасте «Краснова знает» на YouTube артист заявил, что женщина не может находиться в плохом настроении в присутствии мужчины.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Джиган и Самойлова предположили, что фразу Гогунского вырвали из контекста и распространили по Сети, либо ролик изначально был смонтирован невыгодным для актера образом.

Оксана даже посмеялась над словами Виталия. Она с улыбкой призналась, что иногда намеренно портит настроение мужу, если сама не в духе.

«Пришлось переехать»: Королева перебралась из загородного особняка в маленький дом
«Пришлось переехать»: Королева перебралась из загородного особняка в маленький дом
«(Когда плохое настроение) обычно порчу его Денису. Как все женщины: если у меня плохое, то и у него плохое должно быть. У меня редко бывает плохое настроение, честно говоря. Да, ну не редко бывает плохое. Я слишком веселая и жизнерадостная», — пояснила Самойлова на премии телеканала RU.TV.
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