Жена Игоря Николаева поразила радикальной сменой имиджа ради проекта — фото

Юлия Проскурякова (Фото: Instagram* @uliaveronika)
Жена Игоря Николаева артистка Юлия Проскурякова поразила кардинальной сменой имиджа ради нового актерского проекта. В личном блоге актриса выложила фото с короткой прической и в очках.
Юлия, выпускница ГИТИСа, активно строит актерскую карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах. Для очередной роли она решилась на смелый эксперимент с внешностью, представ в образе, который ошеломил поклонников.
65-летний композитор Игорь Николаев полностью поддерживает амбиции жены, даже если из-за съемок она вынуждена часто отсутствовать дома. Сам он продолжает писать музыку и гастролировать, а их 9-летняя дочь Вероника недавно дебютировала с песней под руководством отца.
Семья дружно появилась на публике в честь музыкального дебюта дочери, поддерживая начинания Вероники.
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Юлия Проскурякова (Фото: Instagram* @uliaveronika)
«Ольга Павловна снова на работе! Психиатр. «Бродяга»-2 сезон. Ждёте?», — с улыбкой спросила она.Комментарии вроде «Юля, это точно вы?» и «Ой, Юля не узнала сразу, так хорошо вжилась в роль» стали ей ответом.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой (Фото: Instagram* @uliaveronika)
65-летний композитор Игорь Николаев полностью поддерживает амбиции жены, даже если из-за съемок она вынуждена часто отсутствовать дома. Сам он продолжает писать музыку и гастролировать, а их 9-летняя дочь Вероника недавно дебютировала с песней под руководством отца.
Семья дружно появилась на публике в честь музыкального дебюта дочери, поддерживая начинания Вероники.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева