«Всегда найдет источник нового внимания»: Выяснилась возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)
58-летний режиссер Федор Бондарчук и 36-летняя актриса Паулина Андреева всколыхнули публику в марте 2025 года новостями о разводе. Сваха Анна Осипова раскрыла, что могло стать причиной расставания пары, указав на сложный характер Бондарчука и смену приоритетов Паулины после рождения сына.
Осипова описала Федора как харизматичного перфекциониста из кинематографической династии, а Паулину — как талантливую и утонченную музу с огромным внутренним содержанием.
Любовь знаменитостей привела к рождению сына Ивана в 2021 году. Однако брак столкнулся с трудностями из-за характера Бондарчука, которому сложно быть на вторых ролях.
Сравнивая Паулину с прошлой женой режиссера Светланой Бондарчук, сваха подчеркнула гибкость обеих женщин. Именно благодаря этому качеству им удавалось сживаться с Федором.
Однако в один момент наступил кризис, какой бывает у многих супругов. Он был связан с рождением ребенка.
Анна отметила, что Паулина, сосредоточившись на материнстве, могла отодвинуть Федора на задний план. Он же, как человек, жаждущий внимания, нашел «новые источники вдохновения».
При этом Осипова верит, что пара, возможно, вновь сойдется, когда «страсти улягутся». К тому же 9 мая сообщалось, что пара всё ещё не развелась и даже не подала заявление о разводе.
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«Настолько красивая пара, что общественность даже закрыла глаза на то, что Федор оставил семью, которая просуществовала без малого 25 лет», — добавила сваха, беседуя со «Страстями».
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)
Любовь знаменитостей привела к рождению сына Ивана в 2021 году. Однако брак столкнулся с трудностями из-за характера Бондарчука, которому сложно быть на вторых ролях.
«Со стороны ничто не предвещало такого печального финала, но Федор – сложный человек и, уверена, жить с ним не так-то просто, как кажется. (...) Рожденный в знаменитой семье, груз ответственности за легендарную фамилию, да еще и «Телец-девятка» (9 мая). Тут априори не может быть просто», — указала Осипова.
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)
Сравнивая Паулину с прошлой женой режиссера Светланой Бондарчук, сваха подчеркнула гибкость обеих женщин. Именно благодаря этому качеству им удавалось сживаться с Федором.
Однако в один момент наступил кризис, какой бывает у многих супругов. Он был связан с рождением ребенка.
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Анна отметила, что Паулина, сосредоточившись на материнстве, могла отодвинуть Федора на задний план. Он же, как человек, жаждущий внимания, нашел «новые источники вдохновения».
При этом Осипова верит, что пара, возможно, вновь сойдется, когда «страсти улягутся». К тому же 9 мая сообщалось, что пара всё ещё не развелась и даже не подала заявление о разводе.
«Мы не можем знать наверняка, что случилось в этом союзе», — напомнила Осипова.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева