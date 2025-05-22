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«Всегда найдет источник нового внимания»: Выяснилась возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Сваха Осипова: рождение сына Ивана ускорило развод Бондарчука с Паулиной Андреевой
Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)

58-летний режиссер Федор Бондарчук и 36-летняя актриса Паулина Андреева всколыхнули публику в марте 2025 года новостями о разводе. Сваха Анна Осипова раскрыла, что могло стать причиной расставания пары, указав на сложный характер Бондарчука и смену приоритетов Паулины после рождения сына.
Осипова описала Федора как харизматичного перфекциониста из кинематографической династии, а Паулину — как талантливую и утонченную музу с огромным внутренним содержанием.

«Настолько красивая пара, что общественность даже закрыла глаза на то, что Федор оставил семью, которая просуществовала без малого 25 лет», — добавила сваха, беседуя со «Страстями».
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Любовь знаменитостей привела к рождению сына Ивана в 2021 году. Однако брак столкнулся с трудностями из-за характера Бондарчука, которому сложно быть на вторых ролях.

«Со стороны ничто не предвещало такого печального финала, но Федор – сложный человек и, уверена, жить с ним не так-то просто, как кажется. (...) Рожденный в знаменитой семье, груз ответственности за легендарную фамилию, да еще и «Телец-девятка» (9 мая). Тут априори не может быть просто», — указала Осипова.
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Сравнивая Паулину с прошлой женой режиссера Светланой Бондарчук, сваха подчеркнула гибкость обеих женщин. Именно благодаря этому качеству им удавалось сживаться с Федором.

Однако в один момент наступил кризис, какой бывает у многих супругов. Он был связан с рождением ребенка.

Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?
Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?
Анна отметила, что Паулина, сосредоточившись на материнстве, могла отодвинуть Федора на задний план. Он же, как человек, жаждущий внимания, нашел «новые источники вдохновения».

При этом Осипова верит, что пара, возможно, вновь сойдется, когда «страсти улягутся». К тому же 9 мая сообщалось, что пара всё ещё не развелась и даже не подала заявление о разводе.

«Мы не можем знать наверняка, что случилось в этом союзе», — напомнила Осипова.
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Басков раскритиковал призыв Соседова уйти со сцены и дать дорогу молодым артистам
22 мая 2025, 01:48

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Николай Басков заявил, что звезды эстрады не мешают молодым артистам пробиваться на сцену и достигать успеха. Сегодня новые таланты и без того получают небывалые возможности, поделился он в беседе с News.ru.
Басков давал ответ на комментарий музыкального критика Сергея Васильевича Соседова, который призвал часть знаменитых звезд эстрады уйти со сцены фразой «их песенки спеты», чтобы дать дорогу молодежи.

Известный певец назвал такое мнение «чушью» из-за несоответствия с реальным положением дел. По его словам, сейчас сцена переполнена свежими лицами, и путь к славе стал легче, чем в его время.

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

«Мы что, стоим у лифта, из которого высыпаются молодые, и не даем им дороги, куда-то сбрасываем? Сейчас совсем другое время. Когда мы начинали карьеру — это был тяжелейший путь. Тогда ничего не было: даже просто поставить песню было сложно, все мешали», — вспомнил он.
Сегодня, отметил Басков, ситуация изменилась — только за год появилось около 13 тысяч новых исполнителей. Он удивился, услышав эту цифру на одной из музыкальных премий.



«Это что, «в каждую семью по артисту»? На сцене одни молодые сейчас», — добавил он.
Басков поразился тому, как, в представлении некоторых, вообще можно помешать современному молодому артисту развиться. Ведь соцсети сделали процесс намного проще.

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22 мая 2025, 01:05

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Известный дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный прокомментировал желание Прохора Шаляпина найти серьезную работу. Блогеру не хватает подготовки для работы с животными, хотя место на цирковой сцене ему бы нашлось.
41-летний Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, недавно заявил о намерении погрузиться в трудовую рутину. Отвечая на вопросы Общественной службы новостей (ОСН) по этой теме, Запашный скептически оценил шансы Шаляпина в цирке.

Он отметил, что дрессировка животных — это наука, требующая многолетнего обучения и ответственности, чего у шоумена нет. Запашный подчеркнул, что не рискнул бы доверить Шаляпину работу с тиграми из-за отсутствия опыта.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Чтобы из обычного артиста стать цирковым — нужно как минимум получить высшее цирковое образование. А это, уж простите, не всем дано. (...) Я полагаю, что роль клоуна ему бы больше подошла», — поделился он.
Запашный добавил, что Шаляпин, с его артистизмом, мог бы без труда веселить публику. И даже грим был бы не обязателен.

Кстати, ранее выяснилось, что объявление о задумке «найти работу», которое Прохор никак не объяснил, не было сказано всерьез. На самом деле оно связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает.

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Дима Билан поддержал SHAMAN'а, который представит Россию на «Интервидении»
21 мая 2025, 22:55

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)

Певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова), который будет представлять РФ на международном конкурсе «Интервидение».
Со слов исполнителя хита «Молния», Ярослав Дронов «наделал много шума» и вовремя оказался в «пространстве».

«То, что, в принципе, он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно», — выразил свое мнение Дима Билан в беседе со Starhit.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении». Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».

Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.

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«Он уже как мой сын»: солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о бойфренде-иностранце дочери
Певица Анна Плетнева заявила, что ее дочь Варвара встречается с иностранцем
21 мая 2025, 22:41

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм* @dusya_star)

У солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой есть две дочери — Варвара и Мария. Старшая живет и учится за границей.
На премии RU TV исполнительница пообщалась с журналистами и рассказала, что Варвара встречается с иностранцем, сообщил Телеграм-канал «Звездач».

«На английском они разговаривают друг с другом. Он уже как мой сын», — обратила внимание Анна Плетнева.

Певица отметила, что уже знакома с возлюбленным дочки.

На мероприятии Анна появилась в необычном образе. Все ее тело было обклеено стикерами кислотных цветов. Из бумажек получилось платье с одним рукавом и вырезом снизу. На Плетневой были также ботфорты из стикеров.

В своем личном блоге певица показала, что на некоторых бумажках расписались ее поклонники.

Ранее певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.

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Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»
Наташа Королева показала поклонникам попугая
21 мая 2025, 22:22

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

В своем личном блоге 51-летняя певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.
Попугая по кличке Жабжаб исполнительнице хита «Маленькая страна» отдали на передержку ее сын Архип с супругой Мелиссой. В настоящее время влюбленные в отъезде. Королева вышла на связь в соцсетях вместе с птицей, которая сидела на плече певицы.

«Знакомьтесь — пернатое чудовище. Вот он, пришел целоваться», — обратила внимание Наташа.

Еще Наташа раскрыла несколько фактов о питомце. Оказалось, Жабжаб обожает сидеть на плече у Королевой.

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)


«Что-то разговаривает там со мной. Смешная птица. Любит семечки, яблоки, много гадит», — добавила артистка.

Попугай, со слов Королевой, говорящий, однако пока ему это не удается.

Ранее Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».

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