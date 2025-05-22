«Я за красивую природу»: Виктория Дайнеко поделилась планами на свадебное путешествие

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
«Я хочу в санаторий в Беларусь поехать. А еще я очень хочу съездить в Сочи, а еще хочу съездить в Карелию. Нужно как-то все совместить. Я за чуть более комфортный вид отдыха. Я не за палатки, а просто за красивую природу, воздух, озера и так далее», — пояснила она 7Дней.ru на премии RU.TV.Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
Свадьба пары, стоившая около миллиона рублей, прошла в апреле без помпезности: Виктория пригласила родных и близких друзей, ограничившись узким кругом людей.
«Это была самая прекрасная спонтанная свадьба!», — делилась она в блоге.Певица описывала день празднества как теплый и веселый, полный эмоций.
«Было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устаревших свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — говорила она.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация