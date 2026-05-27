Жена Курбана Омарова отреагировала на слухи о второй беременности
Жена Курбана Омарова Валерия пока не планирует рожать второго ребенка
В СМИ появилась информация, что супруга бизнесмена Курбана Омарова, 25-летняя Валерия, ждет второго ребенка. Поводом для обсуждений стали фотографии в социальных сетях, на которых подписчики заметили округлившийся живот девушки. Однако избранница Омарова поспешила опровергнуть эти догадки, пишет StarHit.
Напомним, что 45-летний Курбан Омаров уже имеет троих детей. Сына Омара от предыдущих отношений с Аллой Воденко, дочь Теону от брака с телеведущей Ксенией Бородиной, а также общего с Валерией сына Адама.
«Пока точно не планируем второго малыша. Я слишком люблю Адама. А еще хочу многого добиться в медицине», — сказала Валерия.Отношения Омарова с Ксенией Бородиной закончились разводом несколько лет назад. Экс-ведущая «ДОМа-2» неоднократно публично заявляла об изменах бывшего мужа. Сам Курбан Омаров объяснял расставание с Бородиной угасанием чувств. Бизнесмен признавался, что полюбил Валерию (несмотря на разницу в возрасте почти 20 лет) и принял решение уйти. При этом он утверждал, что его нынешняя жена узнала о его семейном положении из новостей и ушла от него, после чего он добивался ее расположения несколько месяцев.
В настоящее время Омаров с молодой супругой проживают в загородном доме. Недавно бизнесмен появился в компании Михаила Терехина, еще одного бывшего избранника Ксении Бородиной. Совместное фото мужчин вызвало волну критики в сети. Подписчики предположили, что оба выезжают за счет медийности экс-ведущей. Сам Терехин в ответ на хейт призвал не переносить незакрытые гештальты на чужие фотографии и не обесценивать чужую радость.