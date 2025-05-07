Экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о поездке в Донбасс

Фото: istockphoto/Igor Ivanov
Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, поделился подробностями своей поездки в Донбасс, которую он совершил еще в 2022 году. Об этом пишут «Страсти».
В своем личном блоге он не упоминал о визите в зону специальной военной операции, однако в преддверии Дня Победы решил сделать признание и опубликовал видео, на котором он запечатлен в каске и бронежилете.
Омаров отметил, что его команда уже привыкла к ситуации и не реагировала на звуки прилетов.
Также бизнесмен прокомментировал поведение некоторых звезд, которые публиковали «черные квадраты» в социальных сетях, намекнув на их недостаточную осведомленность о реальной ситуации. Омаров не уточнил, была ли это единственная его поездка в Донбасс или же он возвращался туда позже.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Омаров отметил, что его команда уже привыкла к ситуации и не реагировала на звуки прилетов.
«Помню, капитан тогда сказал: "Если бы бахнуло метров на 500 ближе – каску вместе с головой оторвало бы". А мы просто улыбнулись», — рассказал он.
Также бизнесмен прокомментировал поведение некоторых звезд, которые публиковали «черные квадраты» в социальных сетях, намекнув на их недостаточную осведомленность о реальной ситуации. Омаров не уточнил, была ли это единственная его поездка в Донбасс или же он возвращался туда позже.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова