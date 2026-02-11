Сабурову грозит от 7 до 12 лет колонии в Казахстане за помощь бойцам СВО

11 февраля 2026, 12:08

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову может грозить уголовная ответственность по статье о наемничестве. Поводом стало видео, на котором он передает 10 питбайков мотобатальону, участвующему в специальной военной операции.