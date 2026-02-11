Сабурову грозит от 7 до 12 лет колонии в Казахстане за помощь бойцам СВО
Казахстанскому комику Нурлану Сабурову может грозить уголовная ответственность по статье о наемничестве. Поводом стало видео, на котором он передает 10 питбайков мотобатальону, участвующему в специальной военной операции.
Речь идет о ролике, опубликованном летом 2025 года, где Сабуров презентует внедорожные мини-мотоциклы, приобретенные им для подразделения «Легион Вагнера “Искра”». На записи указано, что техника передается под командование военнослужащего с позывным «Ратибор».
По информации Telegram-канала Mash, видео вновь привлекло внимание и его направили в правоохранительные органы Казахстана. В результате в отношении комика может быть проведена проверка по статье 170 УК РК («Наемничество»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Сообщается, что в начале февраля Сабуров вернулся в Казахстан после решения о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. Официальных заявлений со стороны самого артиста на момент публикации не приводится.
