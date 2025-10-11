Жена Петросяна Брухунова показала фото пятилетнего сына с хоккейной сумкой

11 октября 2025, 02:29

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна продемонстрировала поклонникам свежий снимок своего сына, который собрался на тренировку. Фото опубликовано в ее соцсети.