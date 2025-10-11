Жена Петросяна Брухунова показала фото пятилетнего сына с хоккейной сумкой
Супруга известного юмориста Евгения Петросяна продемонстрировала поклонникам свежий снимок своего сына, который собрался на тренировку. Фото опубликовано в ее соцсети.
Блогер ведёт насыщенную жизнь, совмещая путешествия по России с посещением культурных мероприятий и театра. При этом она уделяет большое внимание всестороннему развитию своих детей — пятилетнего Вагана и Матильды, которой в октябре исполнится два года.
Недавно в социальных сетях появился трогательный снимок, сделанный ранним утром. На фотографии запечатлён Ваган в элегантном костюме с яркой шапкой. Мальчик везёт огромную хоккейную сумку со спортивным инвентарём, демонстрируя самостоятельность и ответственность. Примечательно, что ребёнок не стал доверять маме перевозку своих вещей, решив справиться с этой задачей без чьей-либо помощи.
Читайте также: