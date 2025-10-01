Жена Петросяна отправилась в круиз с детьми, но без супруга

01 октября 2025, 22:46

Татьяна Брухунова отправилась в путешествие-круиз без Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, отправилась в речной круиз по России вместе с детьми — Ваганом и Матильдой. В своих публикациях в соцсетях она делится моментами путешествия. На видео периодически появляются дети, однако самого Петросяна на кадрах не видно.