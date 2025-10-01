Жена Петросяна отправилась в круиз с детьми, но без супруга
Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, отправилась в речной круиз по России вместе с детьми — Ваганом и Матильдой. В своих публикациях в соцсетях она делится моментами путешествия. На видео периодически появляются дети, однако самого Петросяна на кадрах не видно.
Брухунова подтвердила, что путешествует без мужа. По её словам, для дочери Матильды это уже не первое плавание, а вот сын Ваган оказался на корабле впервые.
Напомним, 18 сентября Евгений Петросян отметил своё 80-летие на берегу озера Наговье. Юморист арендовал усадьбу на четыре дня за 350 тысяч рублей. Праздник прошёл в тесном семейном кругу. После торжественного ужина в местном ресторане семья также посетила ферму, расположенную на территории комплекса.
Читайте также: