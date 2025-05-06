Жена Петросяна пожаловалась на низкую популярность в сети

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодой жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, видимо, не хватает популярности. Сетевая знаменитость пожаловалась, что под ее постами мало лайков при большом количестве просмотров. Некоторое время назад она разместила коллаж, где видно, что фото четырехлетнего сына Вахтанга увидели 254 тысячи юзеров. При этом на записи всего 7900 отметок «Нравится».
«Почему много просмотров и мало лайков? Как думаете?» — спросила аудиторию Брухунова.Кроме того, женщина возмутилась, что ее модный вид в стиле 90-х годов оценили меньше трех тысяч пользователей, в то время как просмотрели 169 тысяч человек.
Юзеры в свою очередь отметили, что Татьяна сама лайкает свои посты. По их мнению, нехватка лайков — единственная проблема в жизни Брухуновой.
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