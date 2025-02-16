Брухунова рассказала, как «втерлась в доверие» к Петросяну

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала, как «втерлась в доверие» к артисту. Об этом пишет 7Дней.ru, цитируя Брухунову. По ее словам, она в течение 12 лет доказывала, что Евгению Вагановичу к лицу яркие цвета.
«Я очень радуюсь, когда он идет на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне. Говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие — это очень важно! Я аккуратно втерлась в доверие», — рассказала Татьяна Брухунова.Супруга юмориста подчеркнула, что ей очень повезло с ним, потому что она «получила опору и стену».
Ранее стало известно, сколько времени необходимо Брухуновой на детей. Жена Петросяна раскрыла, о чем должна постоянно думать женщина.
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