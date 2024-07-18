Жена Познера не подтвердила госпитализацию мужа

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Жена журналиста Владимира Познера опровергла слухи о его госпитализации в связи с онкологией.
В беседе с RT она отметила, что Познер не проходил процедуру химеотерапии.
До этого западные СМИ писали о том, что президент США Джо Байден заболел COVID-19 в самый неподходящий момент.
Ранее представитель Леонида Каневского сообщала об отсутствии опухоли у телеведущего.
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До этого западные СМИ писали о том, что президент США Джо Байден заболел COVID-19 в самый неподходящий момент.
«Он взял паузу в кампании на время восстановления. Вопрос, который становится все более актуальным для Вашингтона и всей страны, — надолго ли?» — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение Politico.
Ранее представитель Леонида Каневского сообщала об отсутствии опухоли у телеведущего.
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Мелисса Тимофеева