«Открою новый термин»: Настасья Самбурская рассказала о своём психическом расстройстве
Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией
Актриса Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление по поводу своего здоровья. Об этом она сообщила в своём личном блоге.
Самбурская решила пообщаться с поклонниками и ответила на многие интересующие их вопросы. Многие фанаты поинтересовались у девушки, комплексует ли она из-за своих широких плеч.
«Насчет плечей — ни дня в жизни! Хоть у меня и дисморфофобия», — написала актриса.Настасья призналась, что страдает дисморофобией — психическим расстройством, при котором человек зацикливается на своих внешних недостатках. Но девушка успокоила поклонников, сообщив, что зачастую критичное отношение к себе не связано с реальностью.
«Возможно, для кого-то открою новый термин, и вам это поможет разобраться! С вами все нормально!» — заявила Настасья.Ранее Самбурская раскрыла стоимость своего отдыха в Турции.