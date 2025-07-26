«Открою новый термин»: Настасья Самбурская рассказала о своём психическом расстройстве

26 июля 2025, 14:31

Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией

Настасья Самбурская (Фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление по поводу своего здоровья. Об этом она сообщила в своём личном блоге.





Самбурская решила пообщаться с поклонниками и ответила на многие интересующие их вопросы. Многие фанаты поинтересовались у девушки, комплексует ли она из-за своих широких плеч.

«Насчет плечей — ни дня в жизни! Хоть у меня и дисморфофобия», — написала актриса.

«Возможно, для кого-то открою новый термин, и вам это поможет разобраться! С вами все нормально!» — заявила Настасья.