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«Открою новый термин»: Настасья Самбурская рассказала о своём психическом расстройстве

Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией
Настасья Самбурская (Фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление по поводу своего здоровья. Об этом она сообщила в своём личном блоге.



Самбурская решила пообщаться с поклонниками и ответила на многие интересующие их вопросы. Многие фанаты поинтересовались у девушки, комплексует ли она из-за своих широких плеч.

«Насчет плечей — ни дня в жизни! Хоть у меня и дисморфофобия», — написала актриса.
Настасья призналась, что страдает дисморофобией — психическим расстройством, при котором человек зацикливается на своих внешних недостатках. Но девушка успокоила поклонников, сообщив, что зачастую критичное отношение к себе не связано с реальностью.
«Возможно, для кого-то открою новый термин, и вам это поможет разобраться! С вами все нормально!» — заявила Настасья.
Ранее Самбурская раскрыла стоимость своего отдыха в Турции.
Ольга Щелокова

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