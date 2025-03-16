Признание на футбольном матче: Виктория Дайнеко расплакалась от счастья, когда любимый позвал ее замуж

Вика Дайнеко стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица и не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены. Сцену признания и трогательной реакции 37-летней Дайнеко выложили в Telegram-канале «Starhit.ru».