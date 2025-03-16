Признание на футбольном матче: Виктория Дайнеко расплакалась от счастья, когда любимый позвал ее замуж

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
Вика Дайнеко стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица и не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены. Сцену признания и трогательной реакции 37-летней Дайнеко выложили в Telegram-канале «Starhit.ru».
Все началось с песни «Стоп, куда же я иду?» на стадионе — Вика улыбалась, пока на смену не пришло удивление, когда ей вдруг вручили букет белых роз. Затем на табло загорелась надпись «Выйдешь за меня?», и жених, давно готовивший свое признание, протянул любимой кольцо.
Растроганная Дайнеко расплакалась и сказала «да», находясь в шоке, но очень счастливая. На видео она вытирает слезы, которые все никак не остановятся, хотя она давно уже смеется и смущенно улыбается. После пара скромно поцеловалась на камеру.
Жених Вики — геолог по профессии, далек от шоу-бизнеса и человек довольно серьезный. Его имя пока неизвестно. Избранник Дайнеко не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Певица шутит, что в интернете его зовут Романом, и даже на светских дорожках к нему так обращаются.
Девятилетняя девочка, по словам мамы, ее лучшая подружка, и секрет имени открыли с ее разрешения. Скоро у Лизы появится отчим, а у Дайнеко начнется новая глава семейной истории.
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Растроганная Дайнеко расплакалась и сказала «да», находясь в шоке, но очень счастливая. На видео она вытирает слезы, которые все никак не остановятся, хотя она давно уже смеется и смущенно улыбается. После пара скромно поцеловалась на камеру.
Жених Вики — геолог по профессии, далек от шоу-бизнеса и человек довольно серьезный. Его имя пока неизвестно. Избранник Дайнеко не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Певица шутит, что в интернете его зовут Романом, и даже на светских дорожках к нему так обращаются.
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
«Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — говорила артистка.Дайнеко и сама избегает излишней публичности, когда речь заходит о личной жизни. О своей дочке Лизе от первого брака с Дмитрием Клейманом Вика рассказала лишь год назад.
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Девятилетняя девочка, по словам мамы, ее лучшая подружка, и секрет имени открыли с ее разрешения. Скоро у Лизы появится отчим, а у Дайнеко начнется новая глава семейной истории.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева