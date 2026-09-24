Жениху Лерчек приходится носить ее на руках из-за сильных болей

24 сентября 2026, 12:59

Блогер Лерчек передвигается в коляске из-за болей в спине и ногах

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Инстаграм*/ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, передвигается в инвалидном кресле из-за сильных болей в спине и ногах. Подробностями о состоянии знаменитости поделился ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, в Instagram*.





По его словам, блокада боли, проведенная блогерше после недавнего ухудшения состояния, не помогла. Лерчек отправилась на очередное обследование: ей сделали МРТ спинного мозга, однако снимок получился нечетким, поэтому процедуру придется повторить. Это нужно, чтобы понять, есть ли метастазы и в чем причина болей, пояснила она сама. В больнице Валерия перемещается на коляске, а по лестницам ее носит на руках Луис — самостоятельно ходить она может, но с большим трудом.

«Я не хочу, чтобы она напрягалась, поэтому ношу ее на руках или вожу на коляске», — пояснил мужчина.