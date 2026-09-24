Жениху Лерчек приходится носить ее на руках из-за сильных болей
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, передвигается в инвалидном кресле из-за сильных болей в спине и ногах. Подробностями о состоянии знаменитости поделился ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, в Instagram*.
По его словам, блокада боли, проведенная блогерше после недавнего ухудшения состояния, не помогла. Лерчек отправилась на очередное обследование: ей сделали МРТ спинного мозга, однако снимок получился нечетким, поэтому процедуру придется повторить. Это нужно, чтобы понять, есть ли метастазы и в чем причина болей, пояснила она сама. В больнице Валерия перемещается на коляске, а по лестницам ее носит на руках Луис — самостоятельно ходить она может, но с большим трудом.
«Я не хочу, чтобы она напрягалась, поэтому ношу ее на руках или вожу на коляске», — пояснил мужчина.Боли в ногах и спине усилились у блогерши в начале сентября. Врачи провели обследования, включая МРТ поясничного и крестцового отделов, чтобы выяснить причину ухудшения самочувствия. Ломота в теле оказалась настолько сильной, что Лерчек приходится принимать обезболивающие. Тогда же ей сделали блокаду от боли в спине под местной анестезией, после чего она смогла отправиться домой.