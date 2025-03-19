Женился на даме постарше и переехал в село: как звезда «Небесного тихохода» Василий Нещипленко прожил последние годы в забвении

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Небесный тихоход»)
Образ отважного офицера Сергея Кайсарова из картины «Небесный тихоход», исполнявшего песню о приоритете самолетов, оставил след в сердцах множества советских дам. Актер Василий Нещипленко, который перевоплотился в капитана, не смог похвастаться яркой карьерой: после нескольких запоминающихся ролей в 1940-х годах он стал сниматься все меньше и провел оставшиеся годы в забвении.
Начало карьеры Василия НещипленкоНещипленко родился 31 января 1907 года в селе Верхние Чебулы, которое в настоящее время располагается в Кемеровской области. В дореволюционные времена это небольшое поселение состояло лишь из семи улиц. Его родные занимались сельским хозяйством, и молодой Василий часто помогал семье.
Будущий актер проявлял энергичность, доброту, усердие и физическую силу. Сначала он получал образование в местной школе, потом продолжил учебу в Сибирской советско-партийной школе и провел год в Томском народном университете.
Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Далекая невеста»)
Затем 21-летний Василий переехал в Москву, где успешно сдал экзамены в театральный техникум. После выпуска в 1931 году Нещипленко вошел в труппу Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда. Семь лет артист играл в знаковых постановках, таких как «Лес» Островского и «Горе от ума» Грибоедова.
С приятной внешностью и природным талантом он уверенно смотрелся на сцене. Тогда он привлек внимание киностудии «Мосфильм», где его приняли на службу в годы войны. Перед этим он трудился в Театре сатиры.
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Знаковая рольС 1941 года Василий начал сниматься в кино. Он появлялся в военных фильмах с небольшими ролями, которые порой даже не упоминались в титрах. Однако в 1945 году артиста пригласили на съемки в музыкальную комедию «Небесный тихоход», где его персонажем стал капитан Кайсаров — эта роль принесла ему славу по всему Союзу. По сюжету картины пилоты клянутся не думать о любви до конца войны, но знакомство с женщинами-летчицами становится для них настоящим испытанием.
Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Два друга»)
Друзья Кайсарова, которых сыграли Николай Крючков и Василий Меркурьев, пели легендарные композиции «Пора в путь-дорогу» и «Потому, потому что мы пилоты», ставшие настоящими хитами военного времени и сохраняющими популярность по сей день.
Картина «Небесный тихоход» полюбилась зрителям. Даже через много лет она продолжает дарить зрителям теплые чувства. Спустя годы фильм отреставрировали и выпустили в цвете. Однако это случилось уже после смерти Нещипленко.
Артист снялся еще в нескольких проектах, но ни один из них не достиг той же популярности. Но за основную роль в туркменской картине «Далекая невеста» 1948 года Нещипленко даже выдвинули на Сталинскую премию.
В «Далекой невесте» Василий исполнил роль фронтовика Захара, который нашел любовь в военное время. Его избранница Гюзель обеспечивала часть лошадьми из родного колхоза, а после победы донской казак отправился к ней, чтобы построить счастье.
Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «По тонкому льду»)
Потом артист продолжил свою карьеру в Театре-студии киноактера, получал небольшие роли в кино и дублировал зарубежные фильмы. Его актерская карьера закончилась в 1966 году, когда он перевоплотился в Витковского в шпионском драме «По тонкому льду», созданной по роману Брянцева.
Переехал в село с женойО личной жизни актера известно мало. Долгое время он оставался одиноким, а потом заключил брак с женщиной не из актерской среды. Вместе с женой, Анной Леонидовной, которая была на шесть лет старше артиста, он поселился в селе Ромашково, расположенном в Подмосковье. Там он наслаждался размеренной сельской жизнью: выращивал овощи, читал газеты и беседовал с соседями, многие из которых даже не догадывались о его былой славе. Детей у Василия не было.
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Последние десять лет жизни Нещипленко не снимался. Он скончался 23 апреля 1975 года. Причины не разглашались, но судачили, что у него возникли проблемы с легкими.
Актера похоронили на кладбище при Никольском храме в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Судя по фотографиям памятника, его жена Анна Леонидовна, пережившая мужа на два года, похоронена рядом с ним, в той же могиле.
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