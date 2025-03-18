«Комедийный актер с трагической судьбой»: как война навсегда обрекла Алексея Смирнова на одиночество в личной жизни

В минувшие выходные певица Александра Чвикова, более известная под творческим псевдонимом Алекса, написала в личном блоге о разводе с мужем, 30-летним фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Затем 36-летняя артистка удалили пост и заявила, что её аккаунт был взломан.