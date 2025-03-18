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«Комедийный актер с трагической судьбой»: как война навсегда обрекла Алексея Смирнова на одиночество в личной жизни

Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Советский актёр театра и кино Алексей Макарович Смирнов полюбился зрителю по ролям тунеядца Феди из фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», а также Макарыча в картине «В бой идут одни "старики"».
Актёр прошёл Великую Отечественную войну и вернулся живым. Отголоски военного времени он будет испытывать до конца своих дней и так и не сможет выстроить личную жизнь. О нелёгкой судьбе выдающегося актёра читайте в материале «Радио 1».

Детство


Алексей Макарович Смирнов появился на свет 28 февраля 1920 года в городе Данилов Ярославской области. У него был младший брат Аркадий. Когда Смирнову исполнилось шесть лет, его семья сменила место жительства и переехала в Ленинград. Отец, Макар Степанович, рано покинул этот мир, поэтому мать, Анна Ивановна, стала единственной опорой для своих сыновей. Они вели скромную жизнь в одной из комнат коммунальной квартиры.

Несмотря на тяготы жизни, юный Алексей всегда тянулся к искусству, талант у мальчика был врожденным, и он проявлял его при любом выдавшемся случае. В школе Смирнов играл в театральном кружке, а повзрослев, пошёл учиться в актёрскую студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. В 1940 году, завершив обучение, Смирнов продолжил свою карьеру в том же театре. Однако ему удалось сыграть на его сцене лишь однажды — в образе Чёрного Орла в оперетте «Роз-Мари». Война внесла свои коррективы.

Военные годы


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Актер ушёл на фронт добровольцем в июне 1941-го года. Алексей Макарович проделал путь от рядового солдата до командира огневого взвода. В рядах своего воинского формирования Алексей Смирнов участвовал в сражениях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Он выполнял разведывательные задачи и неоднократно проникал в тыл противника. В тяжелые дни войны актер поддерживал однополчан самодеятельностью, организовывал концерты и выступал перед товарищами.

За боевые заслуги актер награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Славы II степени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Солдат Смирнов прошел почти всю войну, но дойти до Берлина не удалось. В начале 1945 года во время одного из боёв Алексей Макарович был сильно контужен и после лечения в госпитале комиссован.

Поставил крест на личной жизни


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

Бой близ реки Одер 22 января 1945 года был роковым в жизни актера. Удар батареи не только контузил Смирнова, но и повредил половые органы. Госпитальные врачи поставили диагноз бесплодие.

Актер очень тяжело перенес это известие и принял для себя решение не вступать в отношения с женщинами. Дома молодого героя войны ждала невеста, но по возвращению он даже не сообщил ей о приезде.

«Я на скорую руку испекла яблочный пирог и побежала к Смирновым. Ведь я столько лет его ждала! Я знала, что Лёша жив, он мне каждый месяц весточку с фронта отправлял. Так вот, открыла я дверь в комнату и остолбенела: Лёша даже не поднялся с кровати. «А, это ты», — лениво повернулся он в мою сторону. — «Ну как дела?» Я так и застыла на месте. «Лёшка, я тебе пирог принесла!» — «Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?», — цитирует слова бывшей невесты актера Лидии Масловой издание life.ru.

Трудный послевоенный период


После войны в стране были другие приоритеты, и искусство было совсем не востребовано. К тому же актёр был малоизвестным. Кроме творческого кризиса и личной драмы, на плечи актёра легли заботы о матери. Женщина практически лишилась рассудка, не справившись с тяжёлой утратой — смертью младшего сына Аркадия на фронте. Алексей Смирнов всего себя посвятил женщине, которая под конец жизни даже не узнавала его.

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Театр и кино


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

В начале 50-х годов Смирнов начнет работу в «Ленгосэстраде», где быстро начнет проявлять себя. Тогда же начнут поступать первые приглашения для съемок в кино. Дебютной работой артиста станет второстепенная роль в ленте «Кочубей». Потом будут картины «Полосатый рейс», «Генерал и маргаритки», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Бывает и так». Наибольший успех и всеобщее признание в масштабах всего Советского Союза актёр обрёл благодаря роли в комедийном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Всего фильмография актера насчитывает более 95 киноработ.

«В бой идут одни «старики»


Алексей Смирнов (Фото: скриншот к/ф «В бой идут одни "старики"»)

В 1974 году зрители всего Советского Союза увидели, пожалуй, самую значимую работу в карьере Алексея Смирнова — фильм «В бой идут одни "старики"». Леонид Быков, который во время съёмок стал близким другом Алексея Макаровича, помог ему раскрыть новые грани своего актёрского мастерства. Эта драматическая роль не только показала зрителям совершенно другого Смирнова, но и стала настоящим испытанием для актёра.

В первый день съёмок у актёра случился сердечный приступ, и его увезли со съёмочной площадки. Это был один из самых важных моментов фильма, который завершал картину. Когда Смирнов, оправившись после болезни, вернулся к работе, он сообщил режиссёру Леониду Быкову, что больше не сможет повторить эту сцену. В результате фильм был завершён без пересъёмок.

Трагический конец


Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)

После завершения работы над фильмом «В бой идут одни «старики» Алексей Макарович чаще начал жаловаться на здоровье. В последние годы своей жизни актёр вёл довольно уединённый и обособленный образ жизни.

Незадолго до своей смерти актер снова попал в больницу. В то же время в смертельное ДТП попал его друг Леонид Быков. Врачи запретили говорить страшное известие Смирнову, но тайну не получилось долго скрывать. Узнав о смерти режиссёра, Алексей Макарович ушел в палату, и вечером того же дня у актера остановилось сердце. Его не стало на 60 году жизни 7 мая 1979 года. Алексей Смирнов был похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Анна Ивановна Смирнова доживала остаток дней в доме престарелых и скончалась в 1981, похоронена рядом с сыном.

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«Дошутился до уголовки»: При попытке пересечь границу задержан стендап-комик Артемий Останин
Задержан высмеявший безногого инвалида стендап-комик Артемий Останин
18 марта 2025, 13:31

Фото: istockphoto/cookelma

В Москве правоохранители задержали стендап-комика Артемия Останина (настоящее имя Артём Фролов - прим. ред.). Ранее от «прославился» тем, что в одном из номеров высмеял безногого инвалида-колясочника.
Задержали юмориста при попытке пересечь границу. В настоящее время он уже доставлен в Москву и в ближайшее время будет допрошен, сообщает телеграм-канал 360.ru. Ранее стендапер стал фигурантом уголовного дела, открытого по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Шоу, в котором прозвучали неоднозначные шутки в адрес участников боевых действий, состоялось ещё в феврале. Общественники и просто граждане из разных регионов страны были шокированы его циничным выпадом в адрес получивших инвалидность участников боевых действий. Останин попытался оправдаться, утверждая, что он не имел в виду ветеранов СВО, но ему не очень поверили, найдя в его прошлых выступлениях неоднозначные высказывания по поводу спецоперации.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальная санкция по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.

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Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* оставил в Москве квартиру за 45 млн руб
18 марта 2025, 13:23

Ровшан Аскеров* (фото: Instagram** @roa72)

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в России огромную квартиру стоимостью 45 миллионов рублей. Формально ему принадлежит лишь половина недвижимости, однако вместе с женой-миллиардершей он пошёл на хитрость, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что покинувший страну после начала СВО экс-игрок элитарного казино оставил квартиру площадью 67 квадратных метров на Ленинградском проспекте в Москве. Однако прямо за стенкой находится другая квартира, уже находящаяся в собственности его жены – бизнесвумен Юлии Галуевой. Предварительно сообщается, что супруги могли объединить их в одну, добившись таким образом повышения стоимости до 45 миллионов рублей.

Также у Аксерова* в России остался налоговой счёт. Такой же имеется и на Украине. Однако бизнеса на них не оформлено. Как сообщал сам предприниматель, во время проживания в России он зарабатывал организацией корпоративных версий игры «Что? Где? Когда?». При этом не исключено, что плата за них поступала либо наличными, либо через подставные компании, чтобы избежать выплаты налогов ФНС России.

В настоящее время Аксеров* с женой и двумя сыновьями проживает в Баку.

В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю* бизнесмен заявил, что положительно относится к украинским ракетным ударам по Белгороду. Он подчеркнул, что ему совсем не жаль русских детей, погибающих под обстрелами ВСУ.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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«Тупо благодать»: Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной гимназии
Марк Эйдельштейн провёл встречу с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде
18 марта 2025, 12:57

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)

Актёр Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в оскароносном фильме «Анора», провёл встречу с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде.
Во время беседы со школьниками артист рассказал о том, как важно изучать иностранные языки. Он отметил, что именно хорошее знание английского языка придало ему уверенности в Голливуде.

Гимназисты задали артисту множество вопросов, в том числе о том, какие ощущения он испытал на церемонии вручения «Оскара».

«Благодать, тупо благодать», – ответил Эйдельштейн.
Марк пришёл в родную гимназию не с пустыми руками. Актёр принёс два подарочных пакета и ананас.

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера выиграл пять премий «Оскар» при номинации в шести категориях – за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. В результате картина побила рекорд премии.

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*запрещён в РФ
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Егор Крид блеснул литературной эрудицией, вспоминая произведения за авторством Евгения Онегина
Егор Крид назвал Евгения Онегина «хорошим писателем»
18 марта 2025, 12:44

Известный российский рэп-исполнитель и автор песен Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин - прим. ред.) попался на жёсткий розыгрыш, показавший нетвёрдое знание им школьной программы по литературе. Певец пытался вспомнить произведения, которые написал... Евгений Онегин.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Алёна, Блин!». Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, рэпер закрывает глаза и сосредоточенно пытается вспоминать, потому что эти имя и фамилию он явно где-то слышал.

«Это яма, брат. Похоже, мы в кювете», — комментируют происходящее собеседники Крида, сочувственно переглядываясь.

Затем один из них спрашивает певца, слышал ли он об Онегине и хороший ли тот писатель.

«Конечно, слышал. Да, очень хороший», — уверенно заявляет Егор.

Потом он делает смелое предположение, что тот, о ком его спросили, некто очень известный, с чем интервьюеры безоговорочно соглашаются.




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Певица Алекса объяснила объявление о разводе с мужем взломом аккаунта
18 марта 2025, 12:43

Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)

В минувшие выходные певица Александра Чвикова, более известная под творческим псевдонимом Алекса, написала в личном блоге о разводе с мужем, 30-летним фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Затем 36-летняя артистка удалили пост и заявила, что её аккаунт был взломан.
Пользователи Сети сразу же усомнились в правдивости этой истории. Они резонно предположили, что если бы хакеры добрались до страницы Алексы, они бы не стали мусолить тему её семейных отношений, а просто выложили бы в открытый доступ её личные данные или слили в интернет интимные фото.

«"Покачать подписчиков на эмоциональных качелях — это дело святое", "Мошенники взломали аккаунт, чтобы напомнить миру об Алексе. Коварные!", "Обман с разводом — просто цирк", «Какой интересный взлом!» — посыпались ехидные и язвительные комментарии.

Певица никак не отреагировала на волну негатива и недоверия со стороны пользователей. Вместо этого она опубликовала серию фотографий совместного с мужем и дочкой отдыха в развлекательном центре. Идиллические кадры отдыха с семьёй должны подтвердить, что у них с Вячеславом всё в порядке, в чём, кажется, и так все были уверены.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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