«Комедийный актер с трагической судьбой»: как война навсегда обрекла Алексея Смирнова на одиночество в личной жизни

Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
Советский актёр театра и кино Алексей Макарович Смирнов полюбился зрителю по ролям тунеядца Феди из фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», а также Макарыча в картине «В бой идут одни "старики"».
Актёр прошёл Великую Отечественную войну и вернулся живым. Отголоски военного времени он будет испытывать до конца своих дней и так и не сможет выстроить личную жизнь. О нелёгкой судьбе выдающегося актёра читайте в материале «Радио 1».
Алексей Макарович Смирнов появился на свет 28 февраля 1920 года в городе Данилов Ярославской области. У него был младший брат Аркадий. Когда Смирнову исполнилось шесть лет, его семья сменила место жительства и переехала в Ленинград. Отец, Макар Степанович, рано покинул этот мир, поэтому мать, Анна Ивановна, стала единственной опорой для своих сыновей. Они вели скромную жизнь в одной из комнат коммунальной квартиры.
Несмотря на тяготы жизни, юный Алексей всегда тянулся к искусству, талант у мальчика был врожденным, и он проявлял его при любом выдавшемся случае. В школе Смирнов играл в театральном кружке, а повзрослев, пошёл учиться в актёрскую студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. В 1940 году, завершив обучение, Смирнов продолжил свою карьеру в том же театре. Однако ему удалось сыграть на его сцене лишь однажды — в образе Чёрного Орла в оперетте «Роз-Мари». Война внесла свои коррективы.
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
Актер ушёл на фронт добровольцем в июне 1941-го года. Алексей Макарович проделал путь от рядового солдата до командира огневого взвода. В рядах своего воинского формирования Алексей Смирнов участвовал в сражениях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Он выполнял разведывательные задачи и неоднократно проникал в тыл противника. В тяжелые дни войны актер поддерживал однополчан самодеятельностью, организовывал концерты и выступал перед товарищами.
За боевые заслуги актер награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Славы II степени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Солдат Смирнов прошел почти всю войну, но дойти до Берлина не удалось. В начале 1945 года во время одного из боёв Алексей Макарович был сильно контужен и после лечения в госпитале комиссован.
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
Бой близ реки Одер 22 января 1945 года был роковым в жизни актера. Удар батареи не только контузил Смирнова, но и повредил половые органы. Госпитальные врачи поставили диагноз бесплодие.
Актер очень тяжело перенес это известие и принял для себя решение не вступать в отношения с женщинами. Дома молодого героя войны ждала невеста, но по возвращению он даже не сообщил ей о приезде.
После войны в стране были другие приоритеты, и искусство было совсем не востребовано. К тому же актёр был малоизвестным. Кроме творческого кризиса и личной драмы, на плечи актёра легли заботы о матери. Женщина практически лишилась рассудка, не справившись с тяжёлой утратой — смертью младшего сына Аркадия на фронте. Алексей Смирнов всего себя посвятил женщине, которая под конец жизни даже не узнавала его.
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
В начале 50-х годов Смирнов начнет работу в «Ленгосэстраде», где быстро начнет проявлять себя. Тогда же начнут поступать первые приглашения для съемок в кино. Дебютной работой артиста станет второстепенная роль в ленте «Кочубей». Потом будут картины «Полосатый рейс», «Генерал и маргаритки», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Бывает и так». Наибольший успех и всеобщее признание в масштабах всего Советского Союза актёр обрёл благодаря роли в комедийном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Всего фильмография актера насчитывает более 95 киноработ.
Алексей Смирнов (Фото: скриншот к/ф «В бой идут одни "старики"»)
В 1974 году зрители всего Советского Союза увидели, пожалуй, самую значимую работу в карьере Алексея Смирнова — фильм «В бой идут одни "старики"». Леонид Быков, который во время съёмок стал близким другом Алексея Макаровича, помог ему раскрыть новые грани своего актёрского мастерства. Эта драматическая роль не только показала зрителям совершенно другого Смирнова, но и стала настоящим испытанием для актёра.
В первый день съёмок у актёра случился сердечный приступ, и его увезли со съёмочной площадки. Это был один из самых важных моментов фильма, который завершал картину. Когда Смирнов, оправившись после болезни, вернулся к работе, он сообщил режиссёру Леониду Быкову, что больше не сможет повторить эту сцену. В результате фильм был завершён без пересъёмок.
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
После завершения работы над фильмом «В бой идут одни «старики» Алексей Макарович чаще начал жаловаться на здоровье. В последние годы своей жизни актёр вёл довольно уединённый и обособленный образ жизни.
Незадолго до своей смерти актер снова попал в больницу. В то же время в смертельное ДТП попал его друг Леонид Быков. Врачи запретили говорить страшное известие Смирнову, но тайну не получилось долго скрывать. Узнав о смерти режиссёра, Алексей Макарович ушел в палату, и вечером того же дня у актера остановилось сердце. Его не стало на 60 году жизни 7 мая 1979 года. Алексей Смирнов был похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Анна Ивановна Смирнова доживала остаток дней в доме престарелых и скончалась в 1981, похоронена рядом с сыном.
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Детство
Алексей Макарович Смирнов появился на свет 28 февраля 1920 года в городе Данилов Ярославской области. У него был младший брат Аркадий. Когда Смирнову исполнилось шесть лет, его семья сменила место жительства и переехала в Ленинград. Отец, Макар Степанович, рано покинул этот мир, поэтому мать, Анна Ивановна, стала единственной опорой для своих сыновей. Они вели скромную жизнь в одной из комнат коммунальной квартиры.
Несмотря на тяготы жизни, юный Алексей всегда тянулся к искусству, талант у мальчика был врожденным, и он проявлял его при любом выдавшемся случае. В школе Смирнов играл в театральном кружке, а повзрослев, пошёл учиться в актёрскую студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. В 1940 году, завершив обучение, Смирнов продолжил свою карьеру в том же театре. Однако ему удалось сыграть на его сцене лишь однажды — в образе Чёрного Орла в оперетте «Роз-Мари». Война внесла свои коррективы.
Военные годы
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
Актер ушёл на фронт добровольцем в июне 1941-го года. Алексей Макарович проделал путь от рядового солдата до командира огневого взвода. В рядах своего воинского формирования Алексей Смирнов участвовал в сражениях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Он выполнял разведывательные задачи и неоднократно проникал в тыл противника. В тяжелые дни войны актер поддерживал однополчан самодеятельностью, организовывал концерты и выступал перед товарищами.
За боевые заслуги актер награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Славы II степени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Солдат Смирнов прошел почти всю войну, но дойти до Берлина не удалось. В начале 1945 года во время одного из боёв Алексей Макарович был сильно контужен и после лечения в госпитале комиссован.
Поставил крест на личной жизни
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
Бой близ реки Одер 22 января 1945 года был роковым в жизни актера. Удар батареи не только контузил Смирнова, но и повредил половые органы. Госпитальные врачи поставили диагноз бесплодие.
Актер очень тяжело перенес это известие и принял для себя решение не вступать в отношения с женщинами. Дома молодого героя войны ждала невеста, но по возвращению он даже не сообщил ей о приезде.
«Я на скорую руку испекла яблочный пирог и побежала к Смирновым. Ведь я столько лет его ждала! Я знала, что Лёша жив, он мне каждый месяц весточку с фронта отправлял. Так вот, открыла я дверь в комнату и остолбенела: Лёша даже не поднялся с кровати. «А, это ты», — лениво повернулся он в мою сторону. — «Ну как дела?» Я так и застыла на месте. «Лёшка, я тебе пирог принесла!» — «Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?», — цитирует слова бывшей невесты актера Лидии Масловой издание life.ru.
Трудный послевоенный период
После войны в стране были другие приоритеты, и искусство было совсем не востребовано. К тому же актёр был малоизвестным. Кроме творческого кризиса и личной драмы, на плечи актёра легли заботы о матери. Женщина практически лишилась рассудка, не справившись с тяжёлой утратой — смертью младшего сына Аркадия на фронте. Алексей Смирнов всего себя посвятил женщине, которая под конец жизни даже не узнавала его.
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Театр и кино
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
В начале 50-х годов Смирнов начнет работу в «Ленгосэстраде», где быстро начнет проявлять себя. Тогда же начнут поступать первые приглашения для съемок в кино. Дебютной работой артиста станет второстепенная роль в ленте «Кочубей». Потом будут картины «Полосатый рейс», «Генерал и маргаритки», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Бывает и так». Наибольший успех и всеобщее признание в масштабах всего Советского Союза актёр обрёл благодаря роли в комедийном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Всего фильмография актера насчитывает более 95 киноработ.
«В бой идут одни «старики»
Алексей Смирнов (Фото: скриншот к/ф «В бой идут одни "старики"»)
В 1974 году зрители всего Советского Союза увидели, пожалуй, самую значимую работу в карьере Алексея Смирнова — фильм «В бой идут одни "старики"». Леонид Быков, который во время съёмок стал близким другом Алексея Макаровича, помог ему раскрыть новые грани своего актёрского мастерства. Эта драматическая роль не только показала зрителям совершенно другого Смирнова, но и стала настоящим испытанием для актёра.
В первый день съёмок у актёра случился сердечный приступ, и его увезли со съёмочной площадки. Это был один из самых важных моментов фильма, который завершал картину. Когда Смирнов, оправившись после болезни, вернулся к работе, он сообщил режиссёру Леониду Быкову, что больше не сможет повторить эту сцену. В результате фильм был завершён без пересъёмок.
Трагический конец
Алексей Смирнов (Фото: скриншот д/ф «Алексей Смирнов: Клоун с разбитым сердцем»)
После завершения работы над фильмом «В бой идут одни «старики» Алексей Макарович чаще начал жаловаться на здоровье. В последние годы своей жизни актёр вёл довольно уединённый и обособленный образ жизни.
Незадолго до своей смерти актер снова попал в больницу. В то же время в смертельное ДТП попал его друг Леонид Быков. Врачи запретили говорить страшное известие Смирнову, но тайну не получилось долго скрывать. Узнав о смерти режиссёра, Алексей Макарович ушел в палату, и вечером того же дня у актера остановилось сердце. Его не стало на 60 году жизни 7 мая 1979 года. Алексей Смирнов был похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Анна Ивановна Смирнова доживала остаток дней в доме престарелых и скончалась в 1981, похоронена рядом с сыном.
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