«Женщины, вы страшные»: Домогаров высказался о привычках молодой возлюбленной
Александр Домогаров пошутил о двухчасовом шопинге с Татьяной Степановой
Актёр Александр Домогаров, известный зрителям по роли в «Бандитском Петербурге», иронично пожаловался на двухчасовой шопинг с возлюбленной Татьяной Степановой. Об этом стало известно из его личного блога.
О своих отношениях с Татьяной, которая младше актёра на 22 года, Александр официально сообщил месяц назад. Артист иногда в добром ключе подшучивает над повадками своей избранницы. На этот раз поводом для шутливой иронии стал продолжительный поход по магазинам.
«Как я же люблю заниматься шопингом! Я здесь уже два часа сижу. Это ужасно! Женщины, вы страшные люди, страшные…» — написал мужчина.Подписчики позитивно восприняли эту забавную запись.
«Два часа — это ещё мало», «Вот это да! Александр, значит, любите свою красавицу. Восхищаюсь», «Ну вам же тоже прилетит какая‑нибудь вкусняшка!» — гласят комментарии.К обсуждению присоединилась и коллега Домогарова Юлия Высоцкая, поставив публикации лайк.