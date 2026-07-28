«Женщины, вы страшные»: Домогаров высказался о привычках молодой возлюбленной

28 июля 2026, 10:31

Александр Домогаров пошутил о двухчасовом шопинге с Татьяной Степановой

Александр Домогаров (Фото: кадр из сериала «Капкан на судью»)

Актёр Александр Домогаров, известный зрителям по роли в «Бандитском Петербурге», иронично пожаловался на двухчасовой шопинг с возлюбленной Татьяной Степановой. Об этом стало известно из его личного блога.





О своих отношениях с Татьяной, которая младше актёра на 22 года, Александр официально сообщил месяц назад. Артист иногда в добром ключе подшучивает над повадками своей избранницы. На этот раз поводом для шутливой иронии стал продолжительный поход по магазинам.

«Как я же люблю заниматься шопингом! Я здесь уже два часа сижу. Это ужасно! Женщины, вы страшные люди, страшные…» — написал мужчина.

«Два часа — это ещё мало», «Вот это да! Александр, значит, любите свою красавицу. Восхищаюсь», «Ну вам же тоже прилетит какая‑нибудь вкусняшка!» — гласят комментарии.