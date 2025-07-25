Жену Меладзе Джанабаеву заподозрили в визите в Россию
Альбину Джанабаеву заподозрили в визите в Россию. Об этом стало известно из соцсетей.
Супруга Валерия Меладзе, вероятно, приехала в Москву. Недавно Джанабаева записала видео вместе с российским блогером Игнатием Винтуровым. Судя по кадрам, скетч о кастинге в группу «ПИВА ГРА» снимали в московской квартире Винтурова.
«Хочу транслироваться в телевизорах, в шаурмечных. Сами понимаете, бывшему отомстить», — пошутила в ролике Альбина.
Напомним, Альбина Джанабаева переехала вместе с Валерием Меладзе в Испанию несколько лет назад. В РФ певица появляется не часто.
Ранее Валерий Меладзе рассказал о 10-летнем сыне от Альбины Джанабаевой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ