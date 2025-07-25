Жену Меладзе Джанабаеву заподозрили в визите в Россию

25 июля 2025, 15:19

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: Инстаграм* @albinadzhanabaeva)

Альбину Джанабаеву заподозрили в визите в Россию. Об этом стало известно из соцсетей.





Супруга Валерия Меладзе, вероятно, приехала в Москву. Недавно Джанабаева записала видео вместе с российским блогером Игнатием Винтуровым. Судя по кадрам, скетч о кастинге в группу «ПИВА ГРА» снимали в московской квартире Винтурова.





«Хочу транслироваться в телевизорах, в шаурмечных. Сами понимаете, бывшему отомстить», — пошутила в ролике Альбина.