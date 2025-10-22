«Чушь! Автора мы нашли»: Игорь Крутой прокомментировал скандал с «кражей» стихов песни Ирины Аллегровой «У окна»

22 октября 2025, 02:22

Игорь Крутой ответил на скандал вокруг «кражи» стихов песни Ирины Аллегровой «У окна»

Ирина Аллегрова (Фото: Instagram* @irinaallegrovaofficial)

Композитор Игорь Крутой прокомментировал ситуацию со стихами для новой песни Ирины Аллегровой «У окна». Он опроверг обвинения относительно якобы кражи текста в беседе с изданием «StarHit».





Несколько дней назад появилась информация, что некий поэт Сергей Кротиков, который работает под псевдонимом Алквиад, возмущается «краже» его стихов. Он жаловался на то, что известная певица использовала его строки для своего нового хита и даже не запросила на это разрешения.



Уточнялось, что Алквиад написал произведение еще в 2007 году, затем долгое время дорабатывал его и опубликовал в Интернете этим летом. Вскоре он услышал знакомые слова на фестивале «Моя волна» в исполнении Аллегровой.



Ирина Аллегрова (Фото: Instagram* @irinaallegrovaofficial)

Композитор Игорь Крутой подтвердил, что нашел стихи для песни «У окна» в Сети. Однако у ситуации были свои нюансы.



Крутой со своей командой долгое время разыскивал автора произведения, но установить его личность не выходило. При этом неподтвержденных «претендентов» нашлось более десяти штук. По этой причине Крутой решил написать песню с пометкой, что поэт строк для хита неизвестен.



Игорь Крутой (Фото: кадр видео Instagram* @igorkrutoy65)



«Потом появляется статья, в которой пишут, что Аллегрова якобы украла стихи. Это чушь! Автора, обвинившего нас, нашли. Он стихи под другим именем издавал. С ним созвонились, он сказал, что для него будет счастьем появиться на «Песне года» как автору. Снял все претензии, мы юридически все отрегулировали, подписали договор», — рассказал Игорь Крутой.