Женя Огурцова из группы «Ранетки» хотела оставить дочь в роддоме

Женя Огурцова (Фото: Telegram @ogyrtsova_ranetka)
Женя Огурцова из группы «Ранетки» призналась, что после родов думала оставить дочь в роддоме из-за ее особенностей. Девочка родилась с карликовостью. Об этом пишет Telegram-канал «Не Малахов».
«У меня был шок, первая мысль была — оставить в роддоме. Почему это происходит? Напряжение было настолько большим для меня лично, что была вероятность просто уехать в психоневрологический диспансер. И чтобы этого не произошло, произошла психологическая защита. Напряжение резко упало от этой мысли, что я сейчас ее оставлю, и все будет окей», — призналась Огурцова.
По ее словам, этого момента хватило для того, чтобы прийти в себя, и уже в следующее мгновение певица поняла, что ни за что не оставит дочку нигде и никому.
Дочь Жени Огурцовой Ева (Фото: Telegram @ogyrtsova_ranetka)
Артистка также поделилась своими другими переживаниями. Она боялась, что малышку могут не полюбить папа и брат. Огурцова вспомнила, как позвонил муж и постарался успокоить ее, хотя и признался, что находится в шоке.
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