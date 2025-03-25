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Женя Огурцова из группы «Ранетки» хотела оставить дочь в роддоме

Женя Огурцова (Фото: Telegram @ogyrtsova_ranetka)

Женя Огурцова (Фото: Telegram @ogyrtsova_ranetka)

Женя Огурцова из группы «Ранетки» призналась, что после родов думала оставить дочь в роддоме из-за ее особенностей. Девочка родилась с карликовостью. Об этом пишет Telegram-канал «Не Малахов».
«У меня был шок, первая мысль была — оставить в роддоме. Почему это происходит? Напряжение было настолько большим для меня лично, что была вероятность просто уехать в психоневрологический диспансер. И чтобы этого не произошло, произошла психологическая защита. Напряжение резко упало от этой мысли, что я сейчас ее оставлю, и все будет окей», — призналась Огурцова.

По ее словам, этого момента хватило для того, чтобы прийти в себя, и уже в следующее мгновение певица поняла, что ни за что не оставит дочку нигде и никому.
Дочь Жени Огурцовой Ева (Фото: Telegram @ogyrtsova_ranetka)

Артистка также поделилась своими другими переживаниями. Она боялась, что малышку могут не полюбить папа и брат. Огурцова вспомнила, как позвонил муж и постарался успокоить ее, хотя и признался, что находится в шоке.

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#насилие
#защита
#певица
#диспансер
#шоу
Появились кадры Джуда Лоу в образе Владимира Путина со съёмок фильма «Кремлёвский волшебник»
Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в новой картине «Кремлёвский волшебник»
25 марта 2025, 13:51

Джуд Лоу (Фото: Инстаграм* @lawjude)

В Риге стартовали съёмки художественного фильма о Владимире Путине «Кремлёвский волшебник». Главную роль в картине исполняет популярный британский актёр, лауреат премии BAFTA и неоднократный номинант на «Оскар» Джуд Лоу.
Режиссёром проекта выступает француз Оливье Ассайас, а в основу сценария легла художественная книга «Кремлёвский волшебник» швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, сообщает URA.RU. Кроме Лоу в роли российского президента, в картине также задействованы Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Действие фильма развивается в 1990-х годах прошлого века. По сюжету вымышленный персонаж, продюсер и политтехнолог, становится советником будущего президента России.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что никто из авторов и создателей кинокартины за консультациями в Кремль не обращался.




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Оказалась в постели с парнем дочери, увела чужого мужа и сыграла тайную свадьбу: чем еще Ксения Раппопорт может удивить окружающих
25 марта 2025, 13:20

Ксения Раппопорт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Раппопорт — одна из самых ярких и загадочных фигур в мире российского кино. Актриса, чьи работы были оценены как в России, так и за рубежом, отмечает свой 51-й день рождения 25 марта.
Несмотря на множество наград и успехов в карьере, личная жизнь Ксении остается под завесой тайны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Карьерные успехи

Ксения Раппопорт зарекомендовала себя как талантливая актриса, с которой охотно сотрудничают как отечественные, так и зарубежные режиссеры. Ее работы в театре и кино принесли ей множество наград, а также признание зрителей и критиков. Однако, несмотря на карьерные достижения, актриса по-прежнему остается одной из самых закрытых личностей в шоу-бизнесе.

Личная жизнь: Роман с Виктором Тарасовым

В 90-х годах Ксения состояла в отношениях с предпринимателем Виктором Тарасовым. От этих отношений у нее родилась дочь Аглая, которая также выбрала актерскую карьеру и уже добилась успеха в этой сфере. Интересно, что Ксения и Аглая сыграли вместе в фильме «Лед», где исполнили роли матери и дочери.

Курьезная ситуация с Милошем Биковичем

Когда Аглая начала встречаться с сербским актером Милошем Биковичем, сложилась забавная ситуация. Ксении предстояло сыграть с ним постельную сцену в фильме «Мифы». Позже актриса с улыбкой вспоминала этот случай, однако их отношения не продлились долго. Причины разрыва остались неизвестными.

Аглая Тарасова (Фото: ВКонтакте @aglayatarasova)

Подозрения в романе с Эдуардом Бояковым

Ксению также подозревали в романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Его супруга Екатерина Волкова открыто говорила, что Ксения увела у нее мужа. Эти события привели к расставанию Екатерины с Эдуардом, а Раппопорт вскоре заметили с новым партнером.

Отношения с Юрием Колокольниковым

После Боякова Ксения начала встречаться с актером Юрием Колокольниковым. В 2011 году у пары родилась дочь София, однако они не стали официально регистрировать свои отношения. Союз распался в 2014 году, несмотря на появление дочери.

Тайная свадьба и возобновление отношений

После расставания с Колокольниковым Ксения начала встречаться с ресторатором Дмитрием Борисовым. В 2016 году появились слухи о тайной свадьбе, но уже в 2018 году заговорили о возобновлении отношений с Юрием. Мать Ксении делилась мнением, что их отношения были неясными, но семья надеялась на лучшее.

Свобода и погружение в работу

В 2019 году Ксения подала на развод и стала свободной женщиной. Причины разрыва остаются неизвестными, как и многие аспекты ее личной жизни. В настоящее время актриса полностью погружена в работу и не имеет времени на новые интрижки.

Ксения Раппопорт продолжает оставаться загадочной фигурой, чья жизнь интересует многих поклонников и журналистов.

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Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной
На прощание с Голубкиной пришли Вера Алентова, Мария Миронова и Андрей Малахов
25 марта 2025, 13:07

Церемония прощания с Ларисой Голубкиной (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды попрощались с Ларисой Голубкиной, которой не стало 22 марта.
Актриса скончалась в минувшую субботу от рака крови. Ей было 85 лет. Прощание и отпевание прошли во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах.

Около храма был установлен чёрно-белый портрет Ларисы Голубкиной, рядом с которым несколько венков – от Минобороны, Следственного комитета, а также лично от телеведущего Андрея Малахова, который и сообщил о смерти артистки, с которой много лет дружил.

Малахов вышел из храма со слезами на глазах и признался, что не сможет дать комментарии.

На отпевание также приехала Мария Миронова. Её отец, знаменитый актёр Андрей Миронов, был мужем Голубкиной. Сейчас актриса стремится поддержать свою сводную сестру Марию Голубкину в столь тяжёлое дня неё время.

Также траурную церемонию посетила вдова режиссёра Владимира Меньшова, Вера Алентова.

«У меня остались самые замечательные воспоминания. Она была приглашенной актрисой, поэтому виделись мы не так часто. Уходит наше поколение. Жаль, но, к сожалению, это естественный процесс. Мы общались, только когда встречались на спектаклях. В последний раз это было года два назад. У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает», – отметила звезда фильма «Москва слезам не верит».
На церемонии прощания был и Александр Стриженов с супругой Екатериной Стриженовой. Недавно режиссёр пережил смерть отца.

«Есть ощущение, что уходят родители. Прекрасное поколение... Остаются воспоминания о чудесных талантливых людях, их роли в кино, в театре, посиделки, романсы – Лариса Ивановна волшебно пела! Боль и грусть, потому что это неминуемо происходит. Мы, видимо, следующие... я имею в виду своё поколение...», – высказался Стриженов.
Ларису Голубкину похоронят не на Ваганьковском кладбище, где находится могила Андрея Миронова, а на Троекуровском, где также похоронены многие известные люди.

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#актриса
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Певица Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж
25 марта 2025, 12:43

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)

Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж. Это произошло во время беседы с Telegram-каналом ROCKET MAG.
Певица обсуждала Прохора Шаляпина, усомнившись при этом в том, что сможет помочь ему в подборе репертуара.

«Понимаешь, мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока только 43. То есть я ему не подхожу для этого дела. Это А. И Б – я практически замужем, в целом. Это я вслух сказала?», – заявила Дубцова.
Напомним, что исполнительница была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году в пары родился сын Артём. Вскоре после этого они разошлись. Причиной развода, как сообщала Дубцова, стало то, что супруг постоянно критиковал её изменившуюся после родов внешность.

В октябре прошлого года певица объявила, что не против снова выйти замуж, однако не ставит это в разряд приоритетных целей.

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#интервью
#шоу-бизнес
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Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии
25 марта 2025, 12:11

Гоша Куценко (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Актёр Гоша Куценко трогательно отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова.
Актёр в беседе с aif.ru признался, что его первой реакцией стали слёзы.

«Конечно, мы его ждём, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьёй до слёз. Первая реакция – слёзы, слёзы, слёзы», – отметил артист.
Куценко подчеркнул, что Михаил Ефремов в душе уже не раз искупил свою вину, а за проведённое в колонии время артист стал совершенно другим человеком.

Также актёр добавил, что сообщения об освобождении его коллеги стали для всех «грандиозной новостью».

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#михаил ефремов
#артист
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