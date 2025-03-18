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Сексуальное насилие и скандалы: судьба участниц группы «Ранетки» спустя годы

Участницы группы «Ранетки» (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Участницы группы «Ранетки» (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Группа «Ранетки» стала настоящим символом подростковой музыки в начале 2000-х годов. Яркие и талантливые участницы завоевали сердца миллионов поклонников своими песнями о любви, дружбе и взрослении.
В состав коллектива входили Елена Гальперина, Алина Петрова, Валерия Козлова, Анна Руднева, Евгения Огурцова, Елена Третьякова, Наталья Щелкова и Анна (Нюта) Байдавлетова. О том, как сейчас живут бывшие участницы группы, читайте в материале «Радио 1».


Елена Гальперина и Алина Петрова


В самом начале существования группы в её состав вошли Елена и Алина, но их пребывание в нём продлилось менее шести месяцев. Матери исполнительниц выразили желание разорвать сотрудничество с продюсерами, поскольку были обеспокоены успеваемостью своих дочерей. Ведь девушки были несовершеннолетними, и их учёба не могла быть прервана.

После того как две участницы покинули группу, их место заняла Лена Третьякова. О дальнейшей судьбе девушек мало что известно.

Валерия Козлова


Валерия Козлова (Фото: Instagram*@leraromantika.88)

Барабанщица Лера Козлова на момент работы имела роман с женатым продюсером проекта Сергеем Мильниченко. Отношения, подобно качелям, постоянно менялись: от большой любви до громких скандалов. Так было до тех пор, пока Сергей не решил убрать участницу из группы.

На тот момент Валерия была самой популярной ранеткой и публика довольно долго негодовала по поводу ее исчезновения. После ухода из коллектива Козлова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Дай мне знак». Кроме того девушка появлялась в клипе группы Quest Pistols «Он рядом». Как потом стало известно Валерия состояла в отношениях с солистом группы Никитой Горюком.

С 2015 по 2017 годы Козлова была второй солисткой группы 5sta Family но и в этом коллективе работа не задалась. Бывшая участница группы «Ранетки» пыталась вернуть себе былую славу на YouTube-канале KURAGA, а также сотрудничала с Анной Байдавлетовой, но все её усилия оказались тщетными.

С 2020 года Лера Козлова живет в Севастополе. Девушка состоит в браке с Антоном Краем. У бывшей звезды свой интернет магазин с одеждой и бижутерией. Она также активно участвует в благотворительных проектах, связанных с животными. В свободное время она создаёт сумки и корзины, а также изготавливает ароматические свечи.

Анна Руднева


Анна Руднева (Фото: Instagram*@rudneva_a)

Аня Руднева была в группе не только гитаристкой, но и автором песен и текстов. Она была сердцем команды, которая образовалась в 2005 году. В 2011 году, из-за конфликта с продюсером Сергеем Мильниченко, она ушла из группы. Это событие стало началом конца для коллектива.

В 2012 году Анна Руднева связала себя узами брака с актёром Павлом Сердюком, известным по роли Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». В этом же году у пары родилась дочь Софья.

К тому моменту девушка уже получила высшее образование, закончив Московский государственный университет культуры по направлению «продюсирование и постановка шоу-программ», и создала группу под названием «Аня Руднева & Youngs». Творчество бывшей ранетки не имело успеха, так же как и брак с актером.

Вторым мужем Рудневой стал диджей, продюсер и педагог Дмитрий Белин. В этом браке родился сын Тимофей. В настоящее время экс-участница группы «Ранетки» активно сотрудничает со своим супругом в сфере организации различных мероприятий. А также проводит авторские вечеринки в формате караоке и даёт уроки вокала.

Анна Байдавлетова


Анна Байдавлетова (Фото: vk.com/nutabaydavletova)

Анна заменила в «Ранетках» ушедшую Леру Козлову. Девушка быстро освоилась в группе и выучила репертуар буквально за две недели. После распада коллектива девушке пришлось сложнее всех, она попросту не знала, чем хочет заниматься.

Остаться в музыкальной профессии девушке помог Егор Крид, пригласив работать барабанщицей к себе в коллектив. В 2016 году Анна заключила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева и официально начала сольную карьеру. Однако работа в мире большого шоу-бизнеса оказалась девушке не по душе, и она завершила сотрудничество с Фадеевым.

Сейчас Байдавлетова активно занимается блогингом и время от времени выпускает песни под псевдонимом Нюта. В 2024 году состоялась премьера клипа певицы на песню «Невеста».

Наталья Щелкова


Наталья Мильниченко (Фото: Instagram*@natasha_milnichenko)

Гитаристка Наталья заняла место Леры Козловой на любовном фронте Сергея Мильниченко. Девушке с продюсером повезло больше, к тому моменту жена, забрав дочку, ушла от него, и он смог жениться на молоденькой ранетке. Тогда Мильниченко было 19 лет, а продюсеру 43.

Когда группа распалась у гитаристки было уже двое детей Рассказа и Ива. Экс участница Ранеток много времени посвятила семье и лишь в 2022 нода начала активно раскручивать свои социальные сети.

Елена Третьякова


Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Анна Байдавлетова и Елена Третьякова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Пацанка Лена на момент начала работы в коллективе уже была популярная и имела свой фан-клуб. Неизменная участница группы объездила с «Ранетками» многие уголки СНГ и стран Балтии, а после решила задуматься о сольном творчестве.

После того как группа «Ранетки» распалась, она начала сольную карьеру. Она выпустила альбом под названием «Точка Б» и выступала в составе группы «Море», но затем решила уйти из музыки и начала преподавать кундалини-йогу.

В 2019 году она прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Системное психологическое бизнес-консультирование и профессиональный коучинг» в РУДН и получила диплом о профессиональной переподготовке.

В 2020 году она завершила обучение в Московском институте психоанализа, а в 2021 году — в РГСУ по специальности «Клиническая психология».

Сейчас Елена Третьякова живет в Буэнос-Айресе. Как оказалось, Елена имеет нетрадиционную ориентацию** и уже несколько лет замужем за Дианой Абаевой-Коломенской. Пара расписалась в Аргентине, и в этом союзе появился на свет сын Лео.

Евгения Огурцова


Клавишник Евгения Огурцова до работы с коллективом была знакома с Сергеем Мильниченко. В группу девушка попала благодаря своим музыкальным способностям. Женя с трех лет обучалась игре на фортепиано и окончила с золотой медалью музыкальную школу.

После проекта Огурцова создала группу «Рыжая и Черти» и в 2010 году вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Роман был весьма стремительным, но брак долго не просуществовал.

Уже в 2015 году Евгения второй раз выйдет замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а в 2016 подарит ему сына. Эти отношения также не будут отличаться семейным счастьем, и союз распадется в 2019 году. Но бывшая ранетка не остановилась на двух неудачных браках и в третий раз вышла замуж за Николая Осипова. В 2021 году у певицы родилась дочь.

В том же году Огурцова выпустила откровенную книгу про работу в «Ранетках» с названием «Ранетки. Счастливый билет в ад». В своей книге Огурцова рассказала, что в то время у неё были интимные отношения** с другой участницей «Ранеток» — Леной Третьяковой. По словам Жени, она пошла на этот шаг из-за своей повышенной сексуальности.

Также Евгения рассказала, что участницы группы, будучи подростками, не раз становились жертвами харассмента.

«Понимаете, в чем основная опасность эмоционального и сексуального насилия над подростками? Ты правда считаешь, что это норма, потому что тебя погружают в закрытое общество и внедряют модель семьи. Ты постоянно чувствуешь себя героиней фильма «Газовый свет». Ты головой понимаешь, что все это попахивает чем-то нездоровым, но тебя убеждают, что все в порядке», — пишет Женя.

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Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем
Невеста Лепса Аврора Киба оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем
18 марта 2025, 17:18

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

Молодая невеста Григория Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем. 19-летняя Аврора Киба опубликовала фотографии из больницы и пожаловалась на самочувствие.
Избранница народного артиста России показала себя в больничной палате с грустным лицом. Авроре поставили капельницу, однако девушка отказалась раскрывать поклонникам свой диагноз.

«В попытках восстановиться», – подписала снимки Киба.
В настоящее время девушка находится в Лондоне, где получает образование. Лепс не может приехать к возлюбленной и поддержать её в лечебном заведении, поскольку ему закрыт въезд в Великобританию из-за санкций.

Летом этого года 62-летний Григорий и 19-летняя Аврора планируют сыграть свадьбу.

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Живёт в Париже и почти не общается с отцом: что известно о дочери Дмитрия Диброва, которая является ровестницей его молодой жены
18 марта 2025, 17:10

Лада, дочь Дмитрия Диброва (Фото: Instagram*, @lada_d)

Шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Во втором браке у него родилась дочь Лада. О том, где она сейчас находится и как живёт, читайте в материале «Радио 1».


Давно живёт во Франции


Дочь Ладу подарила Дмитрию Диброву вторая жена Ольга. Их брак продлился семь лет, после развода Ольга вместе с дочерью уехали из России.

Лада уже давно обосновалась в Париже. Возвращаться на родину не планирует. Девушка не дает интервью, не участвует в ток-шоу. У неё прекрасные отношения с мамой, которая тоже живёт в Париже.

Лада, дочь Дмитрия Диброва, и её мама Ольга (Фото: Instagram*, @lada_d)

Также известно, что Лада вышла замуж за француза. В 2019 году она родила дочку Мию.

Редко видится с отцом


Дмитрий Дибров не рассказывает о личной жизни единственной дочери, видится с ней очень редко, особенно в последние годы из-за проблем со здоровьем и сложившейся политической обстановки.
«Она француженка уже. Она гражданство получила, у неё своя дочка прекрасная — моя внучка. Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — признался однажды телеведущий.

Свадьба Лады Дибровой (Фото: Instagram*, @lada_d)

Полина Диброва, нынешняя жена шоумена, — ровесница Лады, однако они практически не общаются. Телеведущий очень расстраивается, что его дочь не сблизилась с его младшими сыновьями, да и в России бывает нечасто.

Чем сейчас занимается Дмитрий Дибров


Из-за плохого самочувствия Дибров изредка появляется на премьерах и светских мероприятиях. До февраля этого года он вёл программу «Миллион вопросов».

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«Конец сладкой жизни»: Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым
Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым
18 марта 2025, 16:23

Лена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Российская модель и блогер Лена Перминова в декабре сообщила о расставании с предпринимателем, общественным деятелем и миллиардером Александром Лебедевым. А на днях она выставила на продажу часть личных вещей из своего гардероба.
Телеграм-канал «Звездач» сообщает, что за сумки и поношенную одежду звезда подиумов надеется выручить около двух миллионов рублей. Недавно Перминову заметили на альпийском курорте, где она отдыхала в компании нового возлюбленного — молодого манекенщика Тараса Романова. Вероятно его заработки не позволяют обеспечивать длинноногой блондинке тот образ жизни, к которому она привыкла будучи замужем за олигархом, вот и приходится приторговывать обносками.

Модель родила от Александра Лебедева четверых детей. Миллиардер продолжает принимать участие в их воспитании и обещает позаботиться об обеспечении для них безбедного существования в будущем. Детали совместной опеки бывших супругов, как и размер обещанных алиментов, не раскрываются.

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Два развода, ссора со СМИ и работа с бывшим: как живут актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц
18 марта 2025, 16:07

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

Татьяну и Ольгу Арнтгольц назвали в честь сестер Лариных из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Но в отличие от своих литературных тезок, жизнь сестер сложилась куда более ярко и позитивно. 18 марта обе актрисы отмечают 43 года. О том, что же происходит в их жизни сейчас, расскажет «Радио 1».

Детство и юность сестер Арнтгольц


Татьяна и Ольга появились на свет в Калининграде в семье известных артистов местного драмтеатра Альберта Арнтгольца и Валентины Галич.

Сестры далеко не всегда ладили друг с другом — до 12 лет они постоянно ссорились и даже дрались. Однако сближение наступило благодаря общим увлечениям и спорту. Кроме того, актрисы отметили, что никогда не старались специально подчеркнуть свою индивидуальность.

«Просто мы стали взрослеть, стали разными, начали это понимать, но специально для этого ничего не делали», — рассказывала Ольга.

Девочки занимались спортивной гимнастикой, балетом и теннисом, даже решили попробовать себя в журналистике. Но в итоге судьба привела их в Москву, где они стали студентками театральных ВУЗов.

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

Татьяна Арнтгольц: личная жизнь и семейные радости


Татьяна родилась на 20 минут раньше Ольги. Несмотря на свою популярность, актриса не любит быть в центре внимания и часто избегает общения с прессой. Особенно болезненно она пережила медийный интерес к своему разводу с первым мужем, актером Иваном Жидковым. Этот опыт оставил на Татьяне отпечаток, и она предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности.

«Когда мы с Иваном в одном издании рассказали, что разводимся, но остаемся друзьями, и попросили покоя, журналисты нас не услышали. Они начали сочинять свое. Караулили меня у театра, обманывали Ваню, говорили, что снимают для одного канала, а снимали для другого. После этого я о личной жизни предпочитаю не говорить вообще и редко общаюсь с журналистами», — рассказала артистка в интервью 7days.ru.

Однако бывший муж Татьяны все же решил прокомментировать развод с Арнтгольц и объяснил, почему их брак распался.

«Думаю, это было правильное решение — разойтись. В нашем браке было много хорошего. Успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать, когда рождается ребенок. Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. Наши отношения просто себя изжили», — сказал он.

После развода с Жидковым Татьяна начала новый роман с коллегой по цеху, актером Марком Богатыревым. Татьяна и Марк открыто появились на публике только в конце 2018 года на премьере фильма «Ёлки. Последние».

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

В 2020 году пара поженилась, а в феврале 2021 года у них родился долгожданный сын Данила. Для Татьяны это уже второй ребенок, так как она воспитывает дочь Машу от предыдущего брака. Для Марка же это был первый опыт отцовства.

«С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина. Которая пришла в мою жизнь для каких-то важных вещей. И, действительно, у нас родился великолепный сын, я иногда смотрю на него и не верю: как это возможно, неужели я папа этого чудесного ребенка?» — говорил Богатырев.

В отпуске по уходу за малышом Татьяна не стала долго сидеть. Так, после рождения сына актриса появилась в спектакле «Близость», продюсером которого выступил ее бывший муж Иван Жидков.

Ольга Арнтгольц: неудачный брак и развод


Личная жизнь Ольги Арнтгольц также не была легкой. В 2009 году она вышла замуж за актера Вахтанга Беридзе, от которого у нее родилась дочь Анна. Однако спустя шесть лет отношений и семейной жизни пара рассталась.

Уже в 2015 году Ольга начала встречаться с режиссером Дмитрием Петрунем, с которым познакомилась на съемках «Офицерских жен». В 2016 году у пары появился сын Аким. Любопытно, что в 2021 году Ольга стала матерью в третий раз — за несколько недель до того, как Татьяна родила Данилу, Ольга стала мамой мальчика Льва.

«Мы родились на свет с разницей в 20 минут, а сыновья — с разницей в 20 дней», — отмечала Ольга в одном из интервью.

Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @oarntgolts)

Артистка подчеркивает, что для неё самым важным является быть хорошей мамой и заниматься воспитанием детей. По её мнению, именно женщина должна брать на себя главную роль в домашних делах и создавать уют в семье, так как детям трудно, когда мама отсутствует.

«У меня нет хобби. Точнее, мои интересы — это интересы моих троих детей. Дети занимаются хоккеем, теннисом, и я вникаю в тонкости их занятий. Правда, сама люблю спорт и много занималась спортом, но сейчас всю себя посвящаю семье. Для меня семья — на первом месте. Открыто говорю, что позволяю себе поработать, когда выпадает такая возможность», — рассказала «ЭГ» Арнтгольц.

Тем не менее, когда Ольга родила своего первенца, она вернулась к работе через всего 10 дней, и теперь сожалеет об этом, поскольку пропустила много значимых моментов в жизни старшей дочери. Со вторым и третьим ребёнком она уже избегала этой ошибки.

Какие отношения между сестрами Арнтгольц


Сестры Арнтгольц всегда поддерживали друг друга и помогали преодолевать трудности. Татьяна открыто заявляла, что искренне радуется успехам своей сестры и не понимает, как можно вести себя иначе.

«Мне кажется, если тебе не в радость успехи родного человека, если ты завидуешь сестре, это абсолютно ненормально, патология какая-то. Когда искренне любишь кого-то, делишь с ним все — радости, горести, успехи и неудачи», — Татьяна в одном из интервью.

Татьяна и Ольга Арнтгольц (фото: Instagram* / @tarntgoltsofficial)

При этом актриса признает, что они с Ольгой сильно различаются во многих аспектах. Однако Татьяна уверена, что ничего не может случиться, чтобы она перестала общаться с сестрой.

«Мы не можем быть одинаковыми. Мы все равно два разных человека. Мне так легко с ней. Это моя вторая половина, моя третья рука, мое второе сердце», — сказала она.

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«У неё есть дурачок»: актриса Тамара Семина призывает запретить Алле Пугачёвой въезд в Россию
Актриса Тамара Семина призвала запретить Алле Пугачёвой приезжать в Россию
18 марта 2025, 16:03

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актриса Татьяна Семина резко высказалась в адрес Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*. Звезда «Вечного зова» призвала лишить певицу возможности возвращаться в Россию.
Сейчас живущая за границей исполнительница пытается избавиться от своего дома в Подмосковье. Пока продать недвижимостью или сдать её в аренду не удалось. Но на днях Пугачёва сняла прибрежную зону около своего особняка вплоть до 2057 года. Эта новость сильно возмутила Тамару Семину.

«Алле Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила её на ноги. Надо наложить арест на все её сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло», – подчеркнула актриса.
Также Семина оскорбительно высказалась в адрес Максима Галкина*. Она предположила, что гастролирующий по нескольким западным странам юморист вполне может содержать свою супругу.

«От неё не убудет. У неё есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он её и содержит. Предателей нельзя пускать!», – отметила звезда советского кинематографа.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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