Сексуальное насилие и скандалы: судьба участниц группы «Ранетки» спустя годы

Участницы группы «Ранетки» (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Группа «Ранетки» стала настоящим символом подростковой музыки в начале 2000-х годов. Яркие и талантливые участницы завоевали сердца миллионов поклонников своими песнями о любви, дружбе и взрослении.
В состав коллектива входили Елена Гальперина, Алина Петрова, Валерия Козлова, Анна Руднева, Евгения Огурцова, Елена Третьякова, Наталья Щелкова и Анна (Нюта) Байдавлетова. О том, как сейчас живут бывшие участницы группы, читайте в материале «Радио 1».
В самом начале существования группы в её состав вошли Елена и Алина, но их пребывание в нём продлилось менее шести месяцев. Матери исполнительниц выразили желание разорвать сотрудничество с продюсерами, поскольку были обеспокоены успеваемостью своих дочерей. Ведь девушки были несовершеннолетними, и их учёба не могла быть прервана.
После того как две участницы покинули группу, их место заняла Лена Третьякова. О дальнейшей судьбе девушек мало что известно.
Валерия Козлова (Фото: Instagram*@leraromantika.88)
Барабанщица Лера Козлова на момент работы имела роман с женатым продюсером проекта Сергеем Мильниченко. Отношения, подобно качелям, постоянно менялись: от большой любви до громких скандалов. Так было до тех пор, пока Сергей не решил убрать участницу из группы.
На тот момент Валерия была самой популярной ранеткой и публика довольно долго негодовала по поводу ее исчезновения. После ухода из коллектива Козлова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Дай мне знак». Кроме того девушка появлялась в клипе группы Quest Pistols «Он рядом». Как потом стало известно Валерия состояла в отношениях с солистом группы Никитой Горюком.
С 2015 по 2017 годы Козлова была второй солисткой группы 5sta Family но и в этом коллективе работа не задалась. Бывшая участница группы «Ранетки» пыталась вернуть себе былую славу на YouTube-канале KURAGA, а также сотрудничала с Анной Байдавлетовой, но все её усилия оказались тщетными.
С 2020 года Лера Козлова живет в Севастополе. Девушка состоит в браке с Антоном Краем. У бывшей звезды свой интернет магазин с одеждой и бижутерией. Она также активно участвует в благотворительных проектах, связанных с животными. В свободное время она создаёт сумки и корзины, а также изготавливает ароматические свечи.
Анна Руднева (Фото: Instagram*@rudneva_a)
Аня Руднева была в группе не только гитаристкой, но и автором песен и текстов. Она была сердцем команды, которая образовалась в 2005 году. В 2011 году, из-за конфликта с продюсером Сергеем Мильниченко, она ушла из группы. Это событие стало началом конца для коллектива.
В 2012 году Анна Руднева связала себя узами брака с актёром Павлом Сердюком, известным по роли Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». В этом же году у пары родилась дочь Софья.
К тому моменту девушка уже получила высшее образование, закончив Московский государственный университет культуры по направлению «продюсирование и постановка шоу-программ», и создала группу под названием «Аня Руднева & Youngs». Творчество бывшей ранетки не имело успеха, так же как и брак с актером.
Вторым мужем Рудневой стал диджей, продюсер и педагог Дмитрий Белин. В этом браке родился сын Тимофей. В настоящее время экс-участница группы «Ранетки» активно сотрудничает со своим супругом в сфере организации различных мероприятий. А также проводит авторские вечеринки в формате караоке и даёт уроки вокала.
Анна Байдавлетова (Фото: vk.com/nutabaydavletova)
Анна заменила в «Ранетках» ушедшую Леру Козлову. Девушка быстро освоилась в группе и выучила репертуар буквально за две недели. После распада коллектива девушке пришлось сложнее всех, она попросту не знала, чем хочет заниматься.
Остаться в музыкальной профессии девушке помог Егор Крид, пригласив работать барабанщицей к себе в коллектив. В 2016 году Анна заключила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева и официально начала сольную карьеру. Однако работа в мире большого шоу-бизнеса оказалась девушке не по душе, и она завершила сотрудничество с Фадеевым.
Сейчас Байдавлетова активно занимается блогингом и время от времени выпускает песни под псевдонимом Нюта. В 2024 году состоялась премьера клипа певицы на песню «Невеста».
Наталья Мильниченко (Фото: Instagram*@natasha_milnichenko)
Гитаристка Наталья заняла место Леры Козловой на любовном фронте Сергея Мильниченко. Девушке с продюсером повезло больше, к тому моменту жена, забрав дочку, ушла от него, и он смог жениться на молоденькой ранетке. Тогда Мильниченко было 19 лет, а продюсеру 43.
Когда группа распалась у гитаристки было уже двое детей Рассказа и Ива. Экс участница Ранеток много времени посвятила семье и лишь в 2022 нода начала активно раскручивать свои социальные сети.
Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Анна Байдавлетова и Елена Третьякова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Пацанка Лена на момент начала работы в коллективе уже была популярная и имела свой фан-клуб. Неизменная участница группы объездила с «Ранетками» многие уголки СНГ и стран Балтии, а после решила задуматься о сольном творчестве.
После того как группа «Ранетки» распалась, она начала сольную карьеру. Она выпустила альбом под названием «Точка Б» и выступала в составе группы «Море», но затем решила уйти из музыки и начала преподавать кундалини-йогу.
В 2019 году она прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Системное психологическое бизнес-консультирование и профессиональный коучинг» в РУДН и получила диплом о профессиональной переподготовке.
В 2020 году она завершила обучение в Московском институте психоанализа, а в 2021 году — в РГСУ по специальности «Клиническая психология».
Сейчас Елена Третьякова живет в Буэнос-Айресе. Как оказалось, Елена имеет нетрадиционную ориентацию** и уже несколько лет замужем за Дианой Абаевой-Коломенской. Пара расписалась в Аргентине, и в этом союзе появился на свет сын Лео.
Клавишник Евгения Огурцова до работы с коллективом была знакома с Сергеем Мильниченко. В группу девушка попала благодаря своим музыкальным способностям. Женя с трех лет обучалась игре на фортепиано и окончила с золотой медалью музыкальную школу.
После проекта Огурцова создала группу «Рыжая и Черти» и в 2010 году вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Роман был весьма стремительным, но брак долго не просуществовал.
Уже в 2015 году Евгения второй раз выйдет замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а в 2016 подарит ему сына. Эти отношения также не будут отличаться семейным счастьем, и союз распадется в 2019 году. Но бывшая ранетка не остановилась на двух неудачных браках и в третий раз вышла замуж за Николая Осипова. В 2021 году у певицы родилась дочь.
В том же году Огурцова выпустила откровенную книгу про работу в «Ранетках» с названием «Ранетки. Счастливый билет в ад». В своей книге Огурцова рассказала, что в то время у неё были интимные отношения** с другой участницей «Ранеток» — Леной Третьяковой. По словам Жени, она пошла на этот шаг из-за своей повышенной сексуальности.
Также Евгения рассказала, что участницы группы, будучи подростками, не раз становились жертвами харассмента.
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Елена Гальперина и Алина Петрова
В самом начале существования группы в её состав вошли Елена и Алина, но их пребывание в нём продлилось менее шести месяцев. Матери исполнительниц выразили желание разорвать сотрудничество с продюсерами, поскольку были обеспокоены успеваемостью своих дочерей. Ведь девушки были несовершеннолетними, и их учёба не могла быть прервана.
После того как две участницы покинули группу, их место заняла Лена Третьякова. О дальнейшей судьбе девушек мало что известно.
Валерия Козлова
Валерия Козлова (Фото: Instagram*@leraromantika.88)
Барабанщица Лера Козлова на момент работы имела роман с женатым продюсером проекта Сергеем Мильниченко. Отношения, подобно качелям, постоянно менялись: от большой любви до громких скандалов. Так было до тех пор, пока Сергей не решил убрать участницу из группы.
На тот момент Валерия была самой популярной ранеткой и публика довольно долго негодовала по поводу ее исчезновения. После ухода из коллектива Козлова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Дай мне знак». Кроме того девушка появлялась в клипе группы Quest Pistols «Он рядом». Как потом стало известно Валерия состояла в отношениях с солистом группы Никитой Горюком.
С 2015 по 2017 годы Козлова была второй солисткой группы 5sta Family но и в этом коллективе работа не задалась. Бывшая участница группы «Ранетки» пыталась вернуть себе былую славу на YouTube-канале KURAGA, а также сотрудничала с Анной Байдавлетовой, но все её усилия оказались тщетными.
С 2020 года Лера Козлова живет в Севастополе. Девушка состоит в браке с Антоном Краем. У бывшей звезды свой интернет магазин с одеждой и бижутерией. Она также активно участвует в благотворительных проектах, связанных с животными. В свободное время она создаёт сумки и корзины, а также изготавливает ароматические свечи.
Анна Руднева
Анна Руднева (Фото: Instagram*@rudneva_a)
Аня Руднева была в группе не только гитаристкой, но и автором песен и текстов. Она была сердцем команды, которая образовалась в 2005 году. В 2011 году, из-за конфликта с продюсером Сергеем Мильниченко, она ушла из группы. Это событие стало началом конца для коллектива.
В 2012 году Анна Руднева связала себя узами брака с актёром Павлом Сердюком, известным по роли Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». В этом же году у пары родилась дочь Софья.
К тому моменту девушка уже получила высшее образование, закончив Московский государственный университет культуры по направлению «продюсирование и постановка шоу-программ», и создала группу под названием «Аня Руднева & Youngs». Творчество бывшей ранетки не имело успеха, так же как и брак с актером.
Вторым мужем Рудневой стал диджей, продюсер и педагог Дмитрий Белин. В этом браке родился сын Тимофей. В настоящее время экс-участница группы «Ранетки» активно сотрудничает со своим супругом в сфере организации различных мероприятий. А также проводит авторские вечеринки в формате караоке и даёт уроки вокала.
Анна Байдавлетова
Анна Байдавлетова (Фото: vk.com/nutabaydavletova)
Анна заменила в «Ранетках» ушедшую Леру Козлову. Девушка быстро освоилась в группе и выучила репертуар буквально за две недели. После распада коллектива девушке пришлось сложнее всех, она попросту не знала, чем хочет заниматься.
Остаться в музыкальной профессии девушке помог Егор Крид, пригласив работать барабанщицей к себе в коллектив. В 2016 году Анна заключила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева и официально начала сольную карьеру. Однако работа в мире большого шоу-бизнеса оказалась девушке не по душе, и она завершила сотрудничество с Фадеевым.
Сейчас Байдавлетова активно занимается блогингом и время от времени выпускает песни под псевдонимом Нюта. В 2024 году состоялась премьера клипа певицы на песню «Невеста».
Наталья Щелкова
Наталья Мильниченко (Фото: Instagram*@natasha_milnichenko)
Гитаристка Наталья заняла место Леры Козловой на любовном фронте Сергея Мильниченко. Девушке с продюсером повезло больше, к тому моменту жена, забрав дочку, ушла от него, и он смог жениться на молоденькой ранетке. Тогда Мильниченко было 19 лет, а продюсеру 43.
Когда группа распалась у гитаристки было уже двое детей Рассказа и Ива. Экс участница Ранеток много времени посвятила семье и лишь в 2022 нода начала активно раскручивать свои социальные сети.
Елена Третьякова
Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Анна Байдавлетова и Елена Третьякова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Пацанка Лена на момент начала работы в коллективе уже была популярная и имела свой фан-клуб. Неизменная участница группы объездила с «Ранетками» многие уголки СНГ и стран Балтии, а после решила задуматься о сольном творчестве.
После того как группа «Ранетки» распалась, она начала сольную карьеру. Она выпустила альбом под названием «Точка Б» и выступала в составе группы «Море», но затем решила уйти из музыки и начала преподавать кундалини-йогу.
В 2019 году она прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Системное психологическое бизнес-консультирование и профессиональный коучинг» в РУДН и получила диплом о профессиональной переподготовке.
В 2020 году она завершила обучение в Московском институте психоанализа, а в 2021 году — в РГСУ по специальности «Клиническая психология».
Сейчас Елена Третьякова живет в Буэнос-Айресе. Как оказалось, Елена имеет нетрадиционную ориентацию** и уже несколько лет замужем за Дианой Абаевой-Коломенской. Пара расписалась в Аргентине, и в этом союзе появился на свет сын Лео.
Евгения Огурцова
Клавишник Евгения Огурцова до работы с коллективом была знакома с Сергеем Мильниченко. В группу девушка попала благодаря своим музыкальным способностям. Женя с трех лет обучалась игре на фортепиано и окончила с золотой медалью музыкальную школу.
После проекта Огурцова создала группу «Рыжая и Черти» и в 2010 году вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Роман был весьма стремительным, но брак долго не просуществовал.
Уже в 2015 году Евгения второй раз выйдет замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а в 2016 подарит ему сына. Эти отношения также не будут отличаться семейным счастьем, и союз распадется в 2019 году. Но бывшая ранетка не остановилась на двух неудачных браках и в третий раз вышла замуж за Николая Осипова. В 2021 году у певицы родилась дочь.
В том же году Огурцова выпустила откровенную книгу про работу в «Ранетках» с названием «Ранетки. Счастливый билет в ад». В своей книге Огурцова рассказала, что в то время у неё были интимные отношения** с другой участницей «Ранеток» — Леной Третьяковой. По словам Жени, она пошла на этот шаг из-за своей повышенной сексуальности.
Также Евгения рассказала, что участницы группы, будучи подростками, не раз становились жертвами харассмента.
«Понимаете, в чем основная опасность эмоционального и сексуального насилия над подростками? Ты правда считаешь, что это норма, потому что тебя погружают в закрытое общество и внедряют модель семьи. Ты постоянно чувствуешь себя героиней фильма «Газовый свет». Ты головой понимаешь, что все это попахивает чем-то нездоровым, но тебя убеждают, что все в порядке», — пишет Женя.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Елена Генералова