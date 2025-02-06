Кристина Агилера (Фото: соцсети)
В последние годы многие звезды шоу-бищзнеса начали активно использовать препарат «Оземпик», чтобы избавиться от лишних килограммов. Не осталась в стороне от модного веяния и певица Кристина Агилера, всегда славившаяся пышными формами.
Певцов, артистов и моделей, прибегающих к этому препарату для того, чтобы похудеть, не пугают ни возможные риски, ни печальные истории тех, кто уже сталкивался с проблемами из-за этого средства. Одним из главных амбассадоров «Оземпика», пожалуй, стала Кристина Агилера, считает издание Woman.ru. Поп-звезда не просто сбросила несколько лишних килограммов — она словно воплотилась в саму себя образца 1999 года!
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Однако теперь фанаты и близкие певицы переживают за её состояние. Её бойфренд рассказывал, что из-за постоянного чувства голода Кристина порой становилась просто невыносимой и превращалась в настоящую стерву.
Поклонники артистки с грустью отметили, что из-за «Оземпика» не просто исчезли лишние килограммы, но и сильно изменилась вся её фигура. Например, куда-то пропала пышная грудь Агилеры.
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Сейчас 44-летняя певица весит всего 45 кг при росте 157 см. Также эксперт по косметической хирургии доктор Гаурав Бхарти отмечает, что фигура Агилеры могла измениться не только из-за похудения. Если она ранее увеличивала грудь, то импланты, конечно, остались неизменными, но окружающая их кожа и мягкие ткани потеряли объём и начали обвисать.
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Близкие отмечают, что погоня Кристины за молодостью уже становится опасной для нее. Певица с самого начала своей карьеры недовольна собой. Раньше ей не нравилось то, что она очень худая, а потом ее стал беспокоить резкий набор веса. Один из знакомых отмечает, что, возможно, ей пора «позволить природе взять свое».
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Сама Агилера отрицает тот факт, что она когда-либо пользовалась «Оземпиком». И ей все-равно, что о ней говорят.
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Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Однако теперь фанаты и близкие певицы переживают за её состояние. Её бойфренд рассказывал, что из-за постоянного чувства голода Кристина порой становилась просто невыносимой и превращалась в настоящую стерву.
Поклонники артистки с грустью отметили, что из-за «Оземпика» не просто исчезли лишние килограммы, но и сильно изменилась вся её фигура. Например, куда-то пропала пышная грудь Агилеры.
«"С ней определенно что-то не так", "Куда делась ее грудь?", "Теперь она выглядит еще хуже"», — пишут фанаты в комментариях под новым постом певицы.
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Сейчас 44-летняя певица весит всего 45 кг при росте 157 см. Также эксперт по косметической хирургии доктор Гаурав Бхарти отмечает, что фигура Агилеры могла измениться не только из-за похудения. Если она ранее увеличивала грудь, то импланты, конечно, остались неизменными, но окружающая их кожа и мягкие ткани потеряли объём и начали обвисать.
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Близкие отмечают, что погоня Кристины за молодостью уже становится опасной для нее. Певица с самого начала своей карьеры недовольна собой. Раньше ей не нравилось то, что она очень худая, а потом ее стал беспокоить резкий набор веса. Один из знакомых отмечает, что, возможно, ей пора «позволить природе взять свое».
Кристина Агилера (Фото: соцсети)
Сама Агилера отрицает тот факт, что она когда-либо пользовалась «Оземпиком». И ей все-равно, что о ней говорят.
«Теперь я достаточно взрослая, чтобы мне было плевать на ваше мнение. Я не собираюсь его учитывать», — заявила певица.
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Александр Бойцов