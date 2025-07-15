«Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно»: Ксения Собчак объяснила, почему всегда ходит с охраной

15 июля 2025, 17:59

Журналистка Ксения Собчак назвала наличие охраны необходимостью после покушения

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак вспомнила о покушении на неё, которое произошло два года назад. После этого она вынуждена везде ходить с охраной.





В своём Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка отметила, что убить её собиралась группа подростков. Один из фигурантов дела учился в восьмом классе.



Забыть об этом Собчак не может до сих пор. Два года она ходит с телохранителями, которые отвечают за её безопасность.





«Уже почти два года прошло с того момента, как я узнала, что группа подростков собиралась прийти и убить меня. Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно. Когда охрана – не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость», – отметила Собчак.