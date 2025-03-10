«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа

Долгое время пользователи Сети подозревали, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина влюблены. Они появлялись вместе на мероприятиях, публично поддерживали друг друга. Накануне во время своего концерта в Москве «Ты моя» артист заявил, что они с Екатериной пара. История отношений артиста и общественницы, реакция звезд на признание — в материале «Радио 1».