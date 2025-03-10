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«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа

Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила, что ее соратница по проекту Ирина Пинчук, которая собирается разводиться с Араем Чобаняном, сама обеспечивала семью.
Романец призналась, что знает о том, что происходит в семье Пинчук, однако заявила, что не хочет никого обсуждать и осуждать, однако все же невзначай отметила, что именно Пинчук обеспечивала семью.

«Смотрю на истории парочек, которые прилюдно говорят о любви, а потом расстаются. И вот что я подумала: лучше быть одной, чем вот так. Не считаю мужа Ирины самодостаточным мужчиной. Она тянула все на себе. Я смотрю, Арай сейчас живет в однушке с грязными окнами. И как живет Ира!» — отметила Романец на «ШБ-шоу» на премии для блогеров Russian Musicbox.

Напомним, Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе.

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#шоу
#дома
На Елену Малышеву снова подали в суд за нарушение авторских прав
10 марта 2025, 17:44

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

На российскую телеведущую и врача-терапевта Елену Малышеву подали в суд, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
На Малышеву подали иск за нарушение авторских прав на сумму 83 тысячи 333 рубля. Ранее телеведущей уже приходилось выплачивать порядка 130 тысяч по такому же делу.

Ранее Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице. Оказалось, что мама телеведущей «совсем не ходит» и весьма часто оказывается в больнице. Ведущая «Жить здорово!» отметила, что иногда задушевно беседует с ней и в такие моменты думает, что всё плохое отступает.

Напомним, что с 2010-го Малышева ведет медицинскую программу «Жить здорово!» на «Первом канале». Помимо своей деятельности на телевидении, Елена управляет собственным бизнесом.

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#суд
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Прерванная беременность, измена и любовь, из-за которой она могла умереть: роковые мужчины Марины Голуб
10 марта 2025, 17:42

Д. Золотухин, Е. Тройнин, В. Долгачев, А. Вайсман, М. Кравченко, М. Голуб (Фото: Кадр из д/ф «Мужчины Марины Голуб»)

Незабываемая, жизнерадостная, талантливая актриса Марина Голуб часто черпала энергию в любви. Ее жизнь была полна красками, а романы — искренностью, только настоящую любовь артистка обрела совсем незадолго до своей кончины. О том, кем были любимые актрисой мужчины, читайте в материале «Радио 1».

Дмитрий Золотухин


Дмитрий Золотухин (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Первый яркий роман Марины Голуб случился с Дмитрием Золотухиным. Влюбленные были сокурсниками, оба незаурядные и фактурные, они мечтали о карьере и строили совместные далекоидущие планы на будущее. Всё изменилось с беременностью Голуб на 3 курсе. Тогда перед актерами встал сложный выбор: семья или карьера, и оба выбрали продолжать реализовывать себя в актерской профессии. После прерывания беременности былая страсть угасла, и актеры разошлись.

Евгений Тройнин


Евгений Тройнин и Марина Голуб (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

С бизнесменом Евгением Тройниным Марина Григорьевна познакомилась, когда пыталась поймать попутную машину. Он доставил её до места назначения и попросил номер телефона. Мужчина начал проявлять внимание к Голуб, приглашать её на встречи, но она не испытывала к нему ответных чувств. Но отчим посоветовал Марине выбрать в мужья этого надёжного человека, а чувства могут прийти и позже. Она последовала совету и даже родила от него в 1985 году дочку Настю, но пылающей любви к Евгению так и не ощутила. Голуб ушла от предпринимателя еще будучи беременной и нисколько не жалела об этом.

Вадим Долгачев


Вадим Долгачев, Марина Голуб с дочкой Настей (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Вскоре после появления на свет дочери актриса отправилась на гастроли в Волгоград. Студент исторического факультета Вадим тогда увлекался самодеятельностью и о театре мог лишь скромно мечтать. Марина Голуб что-то рассмотрела в нем, а когда узнала о его стремлении на сцену, помогла поступить в Школу-студию МХАТ и перебраться в столицу. Их отношения долго были дружескими, Вадим и представить себя не мог рядом с такой шикарной женщиной, а она словно ждала от него шага.

И дождалась: в один из дней он пришел к ней и остался на долгие годы. Долгачев нашел общий язык с дочерью актрисы и даже хотел ее удочерить, но Тройнин прав не отдал.

Вадим был заботливым мужем и отчимом, но совершенно неамбициозным человеком. Голуб много работала, ездила по гастролям, а муж, изредка играя в «Сатириконе», всё чаще начал выпивать. Их брак продержался 6 лет, и сошедшие на нет чувства привели к разводу в 1991 году.

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Маргарита Терехова: Яркая жизнь секс-символа СССР и старость в беспамятстве. Куда пропала звезда «Д’Артаньян и три мушкетёра»?

Анатолий Вайсман


Анатолий Вайсман (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Третий брак артистки состоялся в 1995 году и оказался самым продолжительным. Анатолий был младше Марины на 15 лет, он только начинал свой путь в актёрской профессии, а она уже была известной и влиятельной актрисой. За 11 лет брака Голуб всё сделала для успешной карьеры возлюбленного. Его приняли в МХАТ, появились работы в кино, интересные роли, а даже псевдоним «Белый» придумала Марина. В 2007-м Анатолий ушёл от актрисы к молодой пассии.

«С ним была сложная история, теперь у него молодая жена, родившая двух детей. А я и одного не смогла. Было трудно, выдирала его из души с кровью, всё-таки 15 лет были вместе, но потом отпустила — пусть будет счастлив», — значительно позже говорила про развод Голуб.

Михаил Кравченко


Михаил Кравченко (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)

Последние в жизни актрисы отношения были с успешным бизнесменом, владельцем крупной сети мебельных салонов Михаилом Кравченко. Пару познакомила Мария Миронова, Михаилу нужен был постановщик спектакля в благотворительный театр, а Голуб как раз была увлечена режиссурой. Чувства вспыхнули быстро и так ярко, как не случалось никогда в жизни актрисы.

«Таких, как он, очень мало… Он мыслит и формулирует так же, как мыслю и формулирую я», — говорила актриса.

Едва обретенное счастье рухнуло в одночасье, когда весной 2012-го мебельный магнат был убит. Киллеры расстреляли автомобиль предпринимателя на парковке у дома. Голуб очень тяжело переживала эту потерю и начала самостоятельно расследование убийства Кравченко.

В ночь с 9 на 10 октября 2012 года в страшной автомобильной аварии погибла и сама Марина Григорьевна. Обстоятельства гибели были весьма странными. Очевидцы случившегося не слышали визга тормозов, а виновник ДТП сбежал с места преступления и только спустя 3 дня был найден сотрудниками полиции. Кроме того, мать Михаила Кравченко поделилась с журналистами о последнем телефонном разговоре с Голуб в тот роковой день:

«Она позвонила и говорит: я все знаю, приеду. Понимаете? А потом: я так устала, давай завтра. И всё».

Виновника ДТП осудили на 6 лет колонии, но многие уверены, что настоящие убийцы Михаила Кравченко и Марины Голуб до сих пор остаются на свободе.

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«Она ответила — да!»: история отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной, реакция звезд и недавний развод певца с женой
10 марта 2025, 17:18

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Долгое время пользователи Сети подозревали, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина влюблены. Они появлялись вместе на мероприятиях, публично поддерживали друг друга. Накануне во время своего концерта в Москве «Ты моя» артист заявил, что они с Екатериной пара. История отношений артиста и общественницы, реакция звезд на признание — в материале «Радио 1».

«Мы пара»

В понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя». В какой-то момент Дронов вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину, которая поднялась к нему в длинном платье молочного цвета с открытыми плечами. Ярослав подарил цветы и обнял Екатерину.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил SHAMAN.

На это женщина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов влюбленные поцеловались. Следом он исполнил композицию «Ты моя».

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Подогревали интерес к роману

Ярослав и Екатерина впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе исполнителя хита «Я русский» и общественницы ходили долгое время, а влюбленные добавляли поводов для обсуждения: делились совместными фото, записывали кружочки в Телеграм.

В начале февраля 2025 года Мизулина и Дронов вместе появились на концерте в московской школе № 1409, где ученики стали победителями конкурса, организованного общественницей и артистом. Во время съемок клипа Ярослав исполнял песню, а подростки начали кричать: «Горько!» — и, судя по всему, SHAMAN поцеловал Екатерину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их губы рукой.

«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
«Выгодный мезальянс»: Психоаналитик рассказала, зачем SHAMANу Екатерина Мизулина
В конце февраля певец выложил видео, как он ужинает вместе с Мизулиной. В ролике влюбленные проводят вечер дома. Екатерина запекла курицу с овощами, а SHAMAN стоял у плиты и разделывал готовое блюдо. Ранее пара уже подогревала интерес к своим отношениям. В День святого Валентина Дронов выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», в съемках которого приняла участие общественница. В финале клипа Ярослав и Екатерина сымитировали поцелуй.

Предполагаемый роман между 33-летним Дроновым и 40-летней Мизулиной долго обсуждали журналисты, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)

Реакция звезд на отношения SHAMANа и Мизулиной

Звезды неоднозначно отреагировали на признание Ярослава и Екатерины. Журналистка Ксения Собчак признала, что певец и глава «Лиги безопасного интернета» идеально подходят друг другу.

«Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит: «Я как мужчина должен это сказать», ждешь предложения», — написала Ксения в своём Телеграм-канале.

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«Родился стариком»: Психоаналитик рассказала, какая женщина нужна SHAMANу на самом деле

А вот актер и телеведущий Оскар Кучера резко осудил действия пары.

«Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — отметил Кучера в своём Телеграм-канале.

Мама певца же одобрила выбор сына. Оказалось, что Людмила не знала об отношениях SHAMANа, ведь Ярослав не делится с ней деталями личной жизни.

«У меня только позитивные эмоции. Я всегда радуюсь тому, что делает моего сына счастливым. Мне очень приятно видеть, как он счастлив», — поделилась Людмила Дронова в интервью Пятому каналу.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Недавний развод SHAMANа

В сентябре 2024 года SHAMAN сообщил, что разводится с супругой Еленой Мартыновой. Это их совместное решение, уточнил Ярослав. Артист признался, что рабочий график не оставил времени на личную жизнь.

«Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — обратил внимание Дронов.
SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Отказ в регистрации бренда «Я русский»

Дронов в своем Teлеграм-канале уточнил, что попытка регистрации бренда «Я русский» являлась частью его плана. SHAMAN объяснил, что изначально понимал невозможность операции, но сознательно «пошел на риски». Отказ Роспатента дал гарантию того, что название его хита не достанется никому, рассказал Ярослав.

«Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан», — поделился SHAMAN.

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#статьи
#екатерина мизулина
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Зависимости, проблемы с психикой и анорексия: что известно о муже задержанной за отмывание денег Александры Митрошиной
10 марта 2025, 16:04

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)

Незадолго до истории с обвинением 30-летняя Александра Митрошина вышла замуж за коуча Тимура Кошкарова. Мужчина занимается духовными практиками, продаёт курсы, которые, по его мнению, могут изменить жизнь человека в лучшую сторону. Подробнее о личности Кошкарова читайте в материале «Радио 1».

Интернет-гуру


«Предприниматель, живу на дзене и изучаю тело», — так Кошкаров в Instagram* описывает свою жизнь.
Один из курсов Тимура, рассчитанный на 28 дней, стоит 2800 рублей. По словам коуча, у него достаточно последователей.
«Уже более 300 людей, и я в том числе, занимаемся в клубной программе. Это программа практик помогает управлять состоянием, мыслями и делать тело красивее, а жизнь богаче», — рассказывает на своей странице в Instagram* муж Митрошиной.


«Вышел из зависимостей и проблем с психикой»


В своём блоге Тимур Кошкаров поделился с подписчиками информацией о себе, о том, через что ему пришлось пройти и как долго он занимается йогическими и медитативными практиками.

Тимур Кошкаров (Фото: Instagram*, @timur_koshkarov)

Так, Тимур родился в Москве, создавал, развивал, продавал бизнес-проекты с прибылью 1-5 миллионов рублей в месяц.
«Вышел из зависимостей, восстановился от анорексии, проблем с психикой, вышел из миллионного долга и научился соединять духовное и материальное в деятельности <…> Хорошо разбираюсь в питании. Ушёл от жёсткого РПП (расстройства пищевого поведения – прим. ред.) своими ручками и головой», — написал Кошкаров.
Кроме того, Тимур занимается борьбой, боксом, сёрфингом, изучает религии.

Вёл дела новоиспечённой жены


Тимур Кошкаров вёл финансовые дела своей супруги Александры Митрошиной. Он уволил её команду и взял на себя всю работу, связанную со счетами и отчетностью. Стоит отметить, что следователи не задержали и не допросили Тимура, хотя он лично причастен к деятельности Митрошиной.

Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания

Известно, что сам Кошкаров уехал из России в 2022 году. На родине мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.


Последние новости о задержании Митрошиной


Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля. Как сообщает ТАСС, в это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, Александре нельзя говорить со свидетелями об уголовном деле. Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. После оглашения решения Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать журналистам постановление суда она не стала.

Александра Митрошина (Фото: Телеграм, @mitroshinablogging)

Напомним, что 7 марта Александру задержали в аэропорту Сочи по прилёте из Дубая. В отношении блогера возбуждено уголовное дело: она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка часть суммы вложила в недвижимость в Москве, недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей. Александре грозит до 7 лет лишения свободы.

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Воевал в Афганистане и работал с Познером: как живет и сколько зарабатывает ведущий «Время покажет» Артём Шейнин
10 марта 2025, 16:00

Артём Шейнин (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Артём Григорьевич Шейнин — российский журналист и телеведущий, чья биография и творческий путь привлекают внимание тысяч зрителей. Каждое его появление в эфире собирает многомиллионную аудиторию, которая ценит его за прямолинейность и эмоциональную подачу. Зрители любят Шейнина не только за его яркий темперамент, но и за умение открыто выражать свою позицию.
Прежде чем достичь успеха на телевидении, он прошёл через множество испытаний, самым значимым из которых стала война в Афганистане. Подробнее о жизни и карьере телеведущего расскажет «Радио 1».

Детство и юность Артема Шейнина


Артём Григорьевич Шейнин появился на свет 26 января 1966 года в Москве. Семья была неполной, мама воспитывала его одна, но и-за того, что она много работала, большую часть времени мальчик проводил с бабушкой и дедом.

Как раз дедушка Григорий Ефимович стал особенно значимой фигурой в жизни будущего телеведущего. Он пережил ГУЛАГ, участвовал в Великой Отечественной войне и позже работал в Министерстве иностранных дел.

Артём с детства проявлял любознательность и усидчивость. В школе учился хорошо, был дисциплинированным учеником и выделялся среди сверстников примерным поведением. Особый интерес проявлял к истории, а также активно занимался рукопашным боем. Кроме того, он регулярно участвовал в спортивных соревнованиях, благодаря чему в школе приобрёл репутацию одного из самых активных учеников. Окончив школу в 1983 году, он не смог сразу поступить в ВУЗ и вскоре был призван в армию.

Военная служба Шейнина в Афганистане


Служба Шейнина проходила в Афганистане в разгар боевых действий. В течение двух лет он участвовал в опасных операциях, рисковал жизнью и получил звание сержанта ВДВ. Демобилизовавшись в 1986 году, Артём поступил на исторический факультет МГУ, выбрав кафедру этнографии и антропологии. Единственным предметом, который давался ему с трудом, был английский язык.

В 1993 году он окончил университет с красным дипломом. Преподаватели предлагали ему продолжить обучение в аспирантуре, но Шейнин решил сразу начать работать.

Артём Шейнин (фото: Instagram* / @a_sheynin)

Начало карьеры: от антрополога к телевидению


Первоначально он работал по специальности — стал антропологом и путешествовал по России, посещая отдалённые регионы, включая Чукотку и Сахалин. Однако судьбоносным для него стало случайное объявление в газете — искали ведущего для шоу «Бесконечные путешествия». Ключевым требованием было умение интересно рассказывать о поездках.

Артём попробовал пройти кастинг, но неудачно. Однако именно тогда он познакомился с продюсером программы Татьяной Фониной, которая разглядела в нём потенциал и предложила попробовать себя в роли сценариста. Вскоре Шейнин уже работал редактором программы.

В 1997 году он стал редактором передачи «Национальный интерес с Дмитрием Киселёвым», а также начал сотрудничать с НТВ, работая над документальными фильмами. В его резюме появились такие проекты, как «Афганский капкан», «Съезд побеждённых», «Красный день календаря». Позже он занял должность шеф-редактора программ «Забытый полк» и «Вместе».

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Сотрудничество с Владимиром Познером


В 2000 году по совету Татьяны Фониной Артём Шейнин начал сотрудничать с Владимиром Познером, став шеф-редактором ток-шоу «Времена». Через три года он возглавил программу. В 2008 году он занял должность руководителя передачи «Познер» и отвечал за организацию съёмочного процесса.

Также он стал креативным продюсером документальных фильмов Владимира Познера и Ивана Урганта, придумав такие названия, как «Еврейское счастье» и «Одноэтажная Америка». Помимо работы на телевидении, Шейнин попробовал себя в озвучке. Его голос можно услышать в анимационных сериалах «Рино 911!», «Злобный мальчик», «Доктор Кац» и «Майти Буш». Он также озвучивал документальные проекты для Discovery.

«Время покажет» и всероссийская популярность Артема Шейнина


В 2014 году Артём Шейнин стал продюсером общественно-политической программы «Время покажет». Первоначально ведущими были Пётр Толстой и Екатерина Стриженова, а сам Шейнин выступал в качестве эксперта.

Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Время покажет»)

Однако в 2016 году Пётр Толстой покинул шоу, и его место занял Артём Григорьевич. Новый ведущий быстро завоевал внимание зрителей. Бывший десантник не боялся высказывать своё мнение и жёстко критиковать политику Запада. За резкие высказывания и эмоциональность он получил репутацию «народного» ведущего. В 2017 году он также начал вести программу «Первая студия».

Конфликт с американцем Бомом и другие громкие конфликты с ведущим «Время покажет»


Взрывной характер телеведущего неоднократно приводил к конфликтам в эфире. Он выгонял из студии украинского эксперта Андрея Метлева, поляков Томаша Мацейчука и Зигмунда Дзенчаловского. Самый громкий конфликт произошёл с американским журналистом Майклом Бомом. Во время обсуждения российско-американских отношений Бом обвинил ведущего в напускной смелости. В ответ Шейнин схватил его за пиджак и приказал «сидеть».

Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Время покажет»)

Ещё один эпизод произошёл в эфире «Время покажет», когда ведущий принёс ведро с провокационной надписью и содержимым, напоминающим фекалии. Оно предназначалось украинскому блогеру Сергею Запорожскому. Критиковала его и Ксения Собчак, обвиняя в искажении её слов и называя участие в «Время покажет» «настоящим адом».

Литературная деятельность Артема Шейнина


Помимо работы на телевидении, Артём Шейнин написал несколько книг об Афганской войне. Самая известная — «Мне повезло вернуться», в которой он рассказывает о буднях десантников в афганских горах. Также он является автором аудиопьесы «Мой Афган. Звуки музыки». В 2017 году телеведущий способствовал изданию сборника «Выбор Донбасса» под эгидой Союза писателей ЛНР.

Артём Шейнин (фото: кадр из программы «Первая студия»)

Награды и признание


В 2022 году Шейнин был награждён Орденом Дружбы ДНР. Кроме того, он получил благодарность от президента России за вклад в развитие гражданского общества.

Личная жизнь Артема Шейнина


Телеведущий редко раскрывает детали личной жизни. Известно, что он был женат дважды. От первого брака у него сын Дмитрий (1989 года рождения), который давно живёт самостоятельно. Второй супругой телеведущего стала женщина по имени Ольга. У них двое детей: дочь Дарья (2007) и сын Григорий (2009).

Доходы Шейнина сейчас


По данным СМИ, в 2020 году его заработок составил около 100 миллионов рублей, что выше, чем у многих других российских ведущих. Сегодня Артём Шейнин продолжает вести «Время покажет» и работать заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Он также ведёт Telegram-канал, где делится мнением о политике и анонсирует новые выпуски.

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