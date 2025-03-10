«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)
Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила, что ее соратница по проекту Ирина Пинчук, которая собирается разводиться с Араем Чобаняном, сама обеспечивала семью.
Романец призналась, что знает о том, что происходит в семье Пинчук, однако заявила, что не хочет никого обсуждать и осуждать, однако все же невзначай отметила, что именно Пинчук обеспечивала семью.
Напомним, Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе.
Читайте также:
«Единственный плюс»: Ирина Пинчук похудела на фоне расставания с Араем Чобаняном
Звезда «Дома-2» Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили на проекте
Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
«Смотрю на истории парочек, которые прилюдно говорят о любви, а потом расстаются. И вот что я подумала: лучше быть одной, чем вот так. Не считаю мужа Ирины самодостаточным мужчиной. Она тянула все на себе. Я смотрю, Арай сейчас живет в однушке с грязными окнами. И как живет Ира!» — отметила Романец на «ШБ-шоу» на премии для блогеров Russian Musicbox.
Напомним, Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе.
Читайте также:
«Единственный плюс»: Ирина Пинчук похудела на фоне расставания с Араем Чобаняном
Звезда «Дома-2» Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили на проекте
Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
Элина Позднякова