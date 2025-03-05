Звезда «Дома-2» Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили на проекте

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)
Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила поклонникам, что пришла на телепроект не ради денег и вообще первые три месяца не знала, что ей полагается зарплата.
«86 000 рублей в месяц. Но я туда не за зарплатой шла. Я первые три месяца даже не знала, что она есть», — заявила Виктория, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.
Она также рассказала поклонникам, что приехала в оздоровительный цент, где планирует провести лечебное голодание в течение трех дней.
Ранее 34-летняя Романец рассказала, что в нынешнем году решила заняться радикальной трансформацией своей внешности. Она уже перекрасила волосы, изменила форму губ, активно занимается спортом, правильно питается и охотно делится всем этим с фанатами.
Читайте также:
«Прощаюсь с бывшими»: Виктория Романец из «Дома-2» сводит татуировки
«Гель мигрировал в усы»: Звезда «Дома-2» Виктория Романец стремится к естественности
Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
Элина Позднякова