«Плати и спи спокойно»: Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)
Задержанную в Сочи за неуплату налогов блогера-миллионника Александру Митрошину осудила телеведущая Виктория Боня в соцсетях.
«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — сказано в публикации.Митрошина задолжала налоговой 127 миллионов рублей. Девушку задержали в Сочи, когда она прилетела туда из Дубая.
Теперь «матери бложьей» грозит до семи лет лишения свободы, ее подозревают в отмывании денег. Как писал Telegram-канал 112, блогерша легализовала часть средств, купив недвижимость в столице.
Митрошина проживала в ОАЭ с 2022 года, продавала курсы в интернете, рассказывая клиентам, как правильно вести соцсети.
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