«Плати и спи спокойно»: Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину

Народный артист РСФСР Андрей Миронов обладал редким талантом актёра. В его игре соединялись гротеск и лирика, скрытая ирония и темперамент, он был разным каждую секунду и на сцене, и в кино, постоянно находясь в поиске, он всё время что-то придумывал, фантазировал. Созданные им образы часто отличались многоплановостью.