Живёт в Париже и почти не общается с отцом: что известно о дочери Дмитрия Диброва, которая является ровестницей его молодой жены

Татьяну и Ольгу Арнтгольц назвали в честь сестер Лариных из произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Но в отличие от своих литературных тезок, жизнь сестер сложилась куда более ярко и позитивно. 18 марта обе актрисы отмечают 43 года. О том, что же происходит в их жизни сейчас, расскажет «Радио 1».