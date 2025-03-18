Живёт в Париже и почти не общается с отцом: что известно о дочери Дмитрия Диброва, которая является ровестницей его молодой жены

Лада, дочь Дмитрия Диброва (Фото: Instagram*, @lada_d)
Шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Во втором браке у него родилась дочь Лада. О том, где она сейчас находится и как живёт, читайте в материале «Радио 1».
Давно живёт во Франции
Дочь Ладу подарила Дмитрию Диброву вторая жена Ольга. Их брак продлился семь лет, после развода Ольга вместе с дочерью уехали из России.
Лада уже давно обосновалась в Париже. Возвращаться на родину не планирует. Девушка не дает интервью, не участвует в ток-шоу. У неё прекрасные отношения с мамой, которая тоже живёт в Париже.
Лада, дочь Дмитрия Диброва, и её мама Ольга (Фото: Instagram*, @lada_d)
Также известно, что Лада вышла замуж за француза. В 2019 году она родила дочку Мию.
Редко видится с отцом
Дмитрий Дибров не рассказывает о личной жизни единственной дочери, видится с ней очень редко, особенно в последние годы из-за проблем со здоровьем и сложившейся политической обстановки.
«Она француженка уже. Она гражданство получила, у неё своя дочка прекрасная — моя внучка. Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — признался однажды телеведущий.
Свадьба Лады Дибровой (Фото: Instagram*, @lada_d)
Полина Диброва, нынешняя жена шоумена, — ровесница Лады, однако они практически не общаются. Телеведущий очень расстраивается, что его дочь не сблизилась с его младшими сыновьями, да и в России бывает нечасто.
Чем сейчас занимается Дмитрий Дибров
Из-за плохого самочувствия Дибров изредка появляется на премьерах и светских мероприятиях. До февраля этого года он вёл программу «Миллион вопросов».
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Анастасия Чубина