Жизель Бюндхен показала фигуру в бикини на 46-й день рождения
В честь своего 46‑го дня рождения модель Жизель Бюндхен опубликовала в личном блоге фото в бикини с леопардовым принтом. Знаменитость предстала без макияжа, а в руках держала воздушные шары.
Поклонники были в восторге от новых снимков Бюндхен. В подписи к фото звезда выразила благодарность за поздравления.
«Я так благодарна за этот новый цикл, который начинается, и за все приключения, которые ждут впереди. Пусть любовь и доброта, которыми вы делитесь, вернутся к каждому из вас тысячекратно», — заявила модель.День рождения Жизель отметила в тёплой семейной атмосфере. Компанию ей составили дети и супруг Жоаким Валенте. Напомним, что в феврале 2025 года у пары родился сын. Отношения знаменитости и её избранника стали достоянием общественности в 2024 году, а в декабре 2025‑го они тайно поженились.