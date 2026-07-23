Жизель Бюндхен показала фигуру в бикини на 46-й день рождения

23 июля 2026, 04:23

Жизель Бюндхен (Фото: Instagram* / @gisele)

В честь своего 46‑го дня рождения модель Жизель Бюндхен опубликовала в личном блоге фото в бикини с леопардовым принтом. Знаменитость предстала без макияжа, а в руках держала воздушные шары.





Поклонники были в восторге от новых снимков Бюндхен. В подписи к фото звезда выразила благодарность за поздравления.



«Я так благодарна за этот новый цикл, который начинается, и за все приключения, которые ждут впереди. Пусть любовь и доброта, которыми вы делитесь, вернутся к каждому из вас тысячекратно», — заявила модель.