«Мы семья»: Алекса ответила на вопрос о разводе

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)
Певица Алекса (Александра Чвикова) заявляла в середине марта в соцсетях о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, затем говорила, что ее аккаунт взломали, а теперь она ответила подписчикам, что о разводе не может быть и речи.
«Мы вместе, мы рядом и мы семья! Мы не развелись и даже речи об этом быть не может», — заявила женщина на соответствующие вопросы.Бьюти-обозреватели пишут, что в свое время Дайчев ушел от беременной невесты ради Чвиковой, за что был осужден обществом, а саму исполнительницу «записали» в разлучницы, обвинив в крахе семьи. Когда же Алекса обмолвилась о разводе, хейтеры тут же обрадовались, что знаменитости «прилетел бумеранг».
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