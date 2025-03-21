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«Жизнь остановилась»: актриса Софья Лебедева рассказала, как переживает смерть матери

Актриса Софья Лебедева заявила, что тяжело переживает смерть матери
Софья Лебедева (Фото: Инстаграм* @sofi.lebedeva)

Софья Лебедева (Фото: Инстаграм* @sofi.lebedeva)

Софья Лебедева раскрыла, как переживает смерть матери. Актриса из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» призналась в беседе с журналом «Атмосфера», что ее жизнь разделилась на «до» и «после».
«С уходом мамы моя жизнь остановилась. У меня как будто все началось с нуля, я учусь заново жить», — призналась артистка.

Лебедева подчеркнула, что сейчас много читает и старается найти в книгах ответы на волнующие вопросы. Звезда сравнила себя с Фениксом, который перерождается из пепла, и вспомнила о произведении Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой».

Еще Софья чувствует сильную поддержку родных. Однако семья не может полностью наполнить ее душу. Со смертью мамы она пришла к новой форме веры и духовности, которые дают ей силы жить. Артистка порассуждала и о карьере, объяснив, что не собирается уходить из профессии.

Лебедева отметила, что ощущает любовь и поддержку даже от своего пуделя по кличке Клуни. Она берет с собой питомца даже на съемки.

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Встречалась с турком-абьюзером и заработала нервный срыв: почему Маргарита Овсянникова рассталась с отцом своего сына?
21 марта 2025, 17:08

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Певица и актриса Маргарита Овсянникова громко заявила о себе участием в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Телестройка стала трамплином для карьеры знаменитости. 21 марта Овсянникова отмечает свой 29 день рождения. Слухи о романах, карьерный путь и беременность от неизвестного — в материале «Радио 1».

Биография Маргариты Овсянниковой

Маргарита появилась на свет в 1996 году в Макеевке. С раннего возраста Овсянникова увлекалась танцами. В составе ансамбля «Родничок» она объездила много городов. Еще девочка обожала петь, она даже два года училась в музыкальной школе.

Родители Маргариты старались воспитывать дочь разносторонней. Она была на «ты» как с точными науками, так и с гуманитарными. Будущая звезда училась в физико-математическом классе и не раз отмечала, что всегда обожала математику.

Однако после школы Овсянникова решила поступить на преподавателя английского. Она хотела в совершенстве овладеть иностранным языком. Девушка любит путешествовать, а английский — международный язык, позволяющий общаться и комфортно себя чувствовать в любой стране.

В Москву Маргарита попала не сразу. Изначально свою карьеру девушка пыталась построить в Днепропетровске и Одессе, а затем в Киеве.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Скандалы на «Дом-2»

В октябре 2017 года Овсянникова пришла на «Дом-2». Новая участница шоу сразу же заявила, что пришла к Роману Гриценко. Однако отношения между ними не сложились. Тогда телеведущие отправили Маргариту на вторую площадку телестройки — на Сейшельские острова.

Там она смогла раскрыться — привлекательная внешне, жизнерадостная, с шикарной фигурой. С противоположным полом отношения у Марго складывались легко, но вот с девушками построить дружбу не удавалось. Овсянникова нередко участвовала в конфликтах и драках. Несколько раз она «грызлась» с Лизой Триандафилиди, Сашей Черно. Александра Шева переворачивала ей на голову тарелку с едой. Однако телезрителям более всего запомнилась драка Маргариты с Леной Хроминой.

К слову, сама Овсянникова нечасто инициировала скандалы. Сразу после появления девушки на проекте ее обвинили в том, что до телестройки она занималась эскортом. Но Маргарита все отрицала.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Эйфория»)

Музыка и телевидение

Еще на площадке «Дома-2» Маргарита продемонстрировала общественности свой чудный голос. В 2017 году она выпустила композицию «Под наркозом» и клип к этой же песне. Еще на кастинге Овсянникова отметила, что она — достойная конкурентка Ольге Бузовой.

Свои слова звезда подтвердила после ухода с шоу, выпустив в 2018 году песню «Бомбовая». Каждый релиз девушки превращался в знаковое событие. Так, в клипе на трек «Виталий» роль главного героя исполнил резидент Comedy Club Антон Лирник. Еще Овсянникова представила поклонникам кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of change.

Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
В 2020 году Маргарита запустила агентство The Most Media Group, специализирующееся в сфере консалтинга, моды, рекламы и пиара. Его соучредителем выступил Артур Еремеев.

Исполнительница заключила договор с каналом Fashion TV Russia — она начала работать главным редактором. Старания Овсянниковой не прошли мимо критиков: девушке присудили премию Topical Style Awards — 2020 в номинации «Fashion-редактор года».

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Последний раз»)


В 2021 году Маргарита рассказала поклонникам о своем участии в съемках 3-го сезона сериала «Содержанки». Певица надеется в дальнейшем продолжить актерскую карьеру.

Публику порадовал видеоклип на песню «Эйфория» — в нем снялся Дмитрий Тарасов. В ролик попали и пикантные сцены с участием певицы и футболиста.

Осенью 2024 года Маргарита попала в проект «Звездные танцы» на ТНТ. Вместе с Овсянниковой выступал Антон Пануфник.﻿ Пара попала в команду Татьяны Денисовой.

Маргарита Овсянникова и Антон Пануфник (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Личная жизнь

До проекта «Дом-2» артистка собиралась выйти замуж за неизвестного молодого человека, но потом узнала о его неверности. На самом шоу Овсянниковой найти любовь не удалось. Покинув «Дом-2», Марго находилась в отношениях с турецким бизнесменом, но все закончились скандалом. Мужчина приревновал избранницу — ему показалось, что на одном из концертов в Сочи она чрезмерно легкомысленно оделась. Когда артистка приехала к нему в Стамбул, в пылу ссоры возлюбленный ударил ее головой в стену. Девушка вернулась в Москву с сотрясением мозга.

Затем Овсянникова встречалась с бизнесменом по имени Виталий. С ним она познакомилась в караоке-баре. Мужчина щедро одаривал возлюбленную, нередко возил ее в отпуск, презентовал ей мерседес за восемь миллионов рублей и квартиру в элитном ЖК «Фили Град». А девушка выпустила песню под названием «Виталий».

«Кажется, я нашла своего принца», — радовалась Маргарита.

Однако отношения сошли на нет.

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)


В начале 2021 года публика начала судачить о романе Марго и солиста группы «Стекловата» Артура Еремеева, с которым у нее был общий бизнес.

В конце 2021 года вокруг беременности артистки развернулся скандал. На одно из светских мероприятий Овсянникова пришла с футболистом Дмитрием Тарасовым. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот Марго. Мгновенно появились слухи о возможном отцовстве Тарасова, женатого на модели Анастасии Костенко.

Сообщения о его причастности к своей беременности Маргарита не подтвердила, но настоящего отца ребенка Овсянникова раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что это не публичный человек, и она его очень любит.

В марте 2023 года Овсянникова призналась, что рассталась с папой своего сына. Она уточнила, что не ощущала от него поддержки и участия в тяжелые моменты беременности и послеродового периода.

На фоне неудачи в личной жизни, как отмечала сама певица, у нее случился нервный срыв.

Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым
Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым

Маргарита Овсянникова сейчас

19 декабря 2024 года поклонники Маргариты увидели комедию «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Овсянникова тоже попала в каст и снялась в нескольких эпизодах — на пляже и в самолете. На самолете ее героиня была вместе с Романом Курцыным.﻿

Кстати, с королем поп-музыки певица довольно тесно сотрудничала. В начале 2025-го они представили совместный клип «Молодая Мадонна».

Сейчас Овсянникова активно развивает карьеру. В День всех влюбленных она выпустила песню «I love you».

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Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву
21 марта 2025, 16:53

рэпер Offset (Фото: Instagram*, @offsetyrn)

Рэпер Offset, чей концерт в Москве запланирован на апрель, попросил организаторов устроить ему экскурсию по Кремлю.
Как пишет телеграм-канал Mash, артист общался с рэпером DaBaby, который уже приезжал с шоу в столицу России. Тот рассказал Offset, что Москву стоит посетить.

Также стало известно, что хочет рэпер от организаторов концерта: машину Rolls-Royce, на которой будет передвигаться по столице, номер в гостинице с видом на Красную площадь и, главное, экскурсию по Кремлю.

Offset заявил, что хочет проникнуться атмосферой Москвы, посетить местные бутики и купить сувениры.

Переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года. Самый забавный пункт в его райдере — кукурузные хлопья российского производства.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория расплакалась после отпевания дедушки
21 марта 2025, 16:26

Певец Филипп Киркоров и его дети Мартин и Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Дочь эстрадного певца Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория расплакалась после того, как гроб с телом дедушки Бедроса Филипповича вынесли из храма.
Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя. Рядом с российском поп-королём был и его сын -12-летний Мартин, пишет журнал The Voice.

Мальчик держался стойко под прицелами камер, но Алла-Виктория не смогла сдержать эмоции. Филипп Бедросович протянул дочери платок и постарался её утешить. Его дети были очень близки с дедушкой. Киркоров-старший проводил с внуками много времени, пока Филипп Бедросович был на съёмках и гастролях.

На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым приехали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Анита Цой и другие знаменитости.

Киркоров-старший скончался 18 марта, причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.

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Паулина Андреева сообщила о разводе с Фёдором Бондарчуком
21 марта 2025, 16:18

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Паулина Андреева сообщила о разводе с режиссёром Фёдором Бондарчуком спустя девять лет совместной жизни. Соответствующие посты появились в соцсетях бывших супругов.
Артистка подчеркнула, что вместе с Бондарчуком приняла решение сделать официальное заявление о разводе, чтобы избежать лишних домыслов и фантазий о них.

«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», – подчеркнула актриса.
Также Андреева выразила надежду, что теперь её с бывшим супругом ждёт «совместная работа и дружба».

В заключение она добавила, что они с Бондарчуком навсегда останутся любящими родителями их сына Ивана, которому 2 марта исполнилось четыре года.

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Сбежал с цирком, имел миллион любовниц и женился за два месяца до смерти: правда о романах Леонида Утесова
21 марта 2025, 16:09

Леонид Утесов (Фото: РИА Новости/ Георгий Петрусов)

В актера и певца Леонида Утесова влюблялись тысячи советских женщин. Даже несмотря на то, что артист состоял в браке почти что 50 лет, у него было достаточно романов на стороне. Один из таких союзов длился порядка 40 лет, пока Утесов, наконец, не решился оформить отношения.
Леонид Утесов делился, что проявлял искренность в отношениях со всеми своими романтическими партнершами и женами. Каждая от него слышала слово «люблю». 21 марта руководитель первого в СССР джаз-оркестра отмечал день рождения.

Обманутая невеста

Лазарь Вайсбен или Ледя (так его называли родные) родился в Одессе. В детстве он не мечтал стать популярным артистом, скорее пожарным или моряком. Но однажды игра соседа-скрипача произвела на Утесова огромное впечатление — тогда музыка пленила его навсегда. Родители все же заставили сына поступить в коммерческое училище, а оттуда он сбежал вместе с цирком. Леонид попал в балаган борца Ивана Бороданова. Там ему предложили стать акробатом-жонглером.

Так началась его карьера, наполненная яркими и порой рискованными выступлениями, музыкой, шутками. Ледя стал Леонидом Утесовым. Уже в 15 лет он осознал, что без труда очаровывает дам. Как-то на гастролях в Тульчине юноша подхватил двустороннее воспаление легких. Артисты цирка решили оставить молодого человека на попечение местного скрипача Кольбы. Бороданов дал музыканту деньги на лечение, попросил присмотреть за больным Леонидом.

Леонид Утесов (Фото: кадр из фильма-спектакля «Концерт на экране» 1940)


У его постели дежурила дочь скрипача — 17-летняя Анна. Девушка влюбилась по уши в своего пациента. Ее родители сразу предложили за невесту 100 рублей, портсигар и серебряные часы. А Утесов не мог ответить взаимностью пылкой девушке. Однако он все равно чувствовал себя обязанным этим людям и согласился на женитьбу. Через некоторое время семья Колбы подала прошение о венчании в православную церковь и синагогу, а потом начала активную подготовку к свадьбе.

Леонид понимал, что брак ему сейчас не нужен. Под благовидным предлогом, заняв еще и денег, он уехал.

Спустя долгое время артист встретил Анну, за которой тут же начал ухаживать, не узнав в ней обманутую невесту.

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Первый брак Утесова

Одна фанатка потратила целое состояние на роскошные букеты для Леонида, другая вообще убила себя, поверив слухам, что Утесов разбился в ходе циркового выступления. Однако поклонницы оставляли его сердце абсолютно холодным. Он не любил женщин из народа. Артист был без ума от деятельниц искусства.

Леонид Утесов (Фото: кадр из фильма-спектакля «Концерт на экране» 1940)


Первой его любовницей из числа известных стала актриса Хавка Новак. Позднее она выступала в Московском театре оперетты под псевдонимом Клавдия Новикова. Но женился Утесов совсем на другой.

20-летней актрисе Елене Ленской (Гольдиной) хватило два дня, чтобы полюбить 17-летнего Леонида. Артист сделал девушке предложение, но официально пара стала мужем и женой, когда Елена уже вот-вот должна была родить дочку Эдит.

Романы Утесова на стороне

Долгие годы влюбленные жили вместе. Елена прощала супругу все что угодно, часто она знала о его романах, но просто не обращала на это внимание.

Однажды Утесов сбежал к актрисе Елизавете Тим. Казалось бы, оскорбленная до глубины души Елена должна была начать скандалить. А она отправила паре дрова с запиской, в которой просила получше топить дом, так как «Леде нельзя мерзнуть». Тогда артист решил вернуться домой.

Когда Леонид хотел сбежать с польской исполнительницей Казимирой Невяровской, Елена пошла его провожать вместе с дочкой Эдит. Утесов мгновенно повернул обратно и вернулся к семье.

Леонид Утесов (Фото: кадр из мюзикла «Веселые ребята» 1934)


Потом артист начал ухаживать за актрисой Марией Мироновой, будущей матерью Андрея Миронова. Ленская поставила супругу ультиматум: «Или я, или она!». Артист опять выбрал жену, но еще какое-то время тайно виделся с любовницей.

В итоге Елена стала костюмершей своего неверного супруга, что не помешало Утесову дальше крутить романы. В 1944 году уже именитый артист повстречал замужнюю Антонину Ревельс. Пара сблизилась на совместных гастролях. Тоня покорила артиста вкусными котлетами и веселым нравом. С ней Утесов чувствовал себя молодым и способным на разные подвиги. Об их отношениях знали оба супруга. Муж Ревельс, Валентин Новицкий, не был ревнивым, а Елене Ленской пришлось смириться с происходящим.

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«Младшая» жена Утесова

Вдруг Тоня стала «младшей» женой Леонида. Она подружилась с дочкой артиста и стала источником вдохновения для любимого. Задолго до «двоеженства» Утесова попрекали неверностью знакомые.

«Лена не в обиде. Моего еврейского сердца хватит на всех», — отвечал он.

Леонид Утесов (Фото: кадр из музыкального фильма «Фантазии на темы Дунаевского»1970)


Ленская ушла из жизни, когда Леониду было уже далеко за шестьдесят. Только тогда он осознал, кого потерял и как ее любил.

Больше двадцати лет Леонид Утесов носил траур. В 1982 году артист похоронил единственную дочь, у которой не было и не могло быть детей — она умерла от лейкемии. В 86-летнем возрасте Леонид все же заключил брак с Ревельс, которой было 63 года.

Утесов чувствовал себя беспомощным и позвал «младшую жену» замуж словами: «Я тебя очень люблю!». Она мгновенно приехала из Воронежа, хотя уже ни на что не надеялась. Официальной женой Антонина пробыла лишь несколько месяцев. В 1982 году артиста не стало.

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