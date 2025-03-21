«Жизнь остановилась»: актриса Софья Лебедева рассказала, как переживает смерть матери

Софья Лебедева (Фото: Инстаграм* @sofi.lebedeva)
Софья Лебедева раскрыла, как переживает смерть матери. Актриса из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» призналась в беседе с журналом «Атмосфера», что ее жизнь разделилась на «до» и «после».
«С уходом мамы моя жизнь остановилась. У меня как будто все началось с нуля, я учусь заново жить», — призналась артистка.
Лебедева подчеркнула, что сейчас много читает и старается найти в книгах ответы на волнующие вопросы. Звезда сравнила себя с Фениксом, который перерождается из пепла, и вспомнила о произведении Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой».
Еще Софья чувствует сильную поддержку родных. Однако семья не может полностью наполнить ее душу. Со смертью мамы она пришла к новой форме веры и духовности, которые дают ей силы жить. Артистка порассуждала и о карьере, объяснив, что не собирается уходить из профессии.
Лебедева отметила, что ощущает любовь и поддержку даже от своего пуделя по кличке Клуни. Она берет с собой питомца даже на съемки.
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