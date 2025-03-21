Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория расплакалась после отпевания дедушки

Певец Филипп Киркоров и его дети Мартин и Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Дочь эстрадного певца Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория расплакалась после того, как гроб с телом дедушки Бедроса Филипповича вынесли из храма.
Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя. Рядом с российском поп-королём был и его сын -12-летний Мартин, пишет журнал The Voice.
Мальчик держался стойко под прицелами камер, но Алла-Виктория не смогла сдержать эмоции. Филипп Бедросович протянул дочери платок и постарался её утешить. Его дети были очень близки с дедушкой. Киркоров-старший проводил с внуками много времени, пока Филипп Бедросович был на съёмках и гастролях.
На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым приехали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Анита Цой и другие знаменитости.
Киркоров-старший скончался 18 марта, причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.
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Мальчик держался стойко под прицелами камер, но Алла-Виктория не смогла сдержать эмоции. Филипп Бедросович протянул дочери платок и постарался её утешить. Его дети были очень близки с дедушкой. Киркоров-старший проводил с внуками много времени, пока Филипп Бедросович был на съёмках и гастролях.
На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым приехали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Анита Цой и другие знаменитости.
Киркоров-старший скончался 18 марта, причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.
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Анастасия Чубина