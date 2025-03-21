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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория расплакалась после отпевания дедушки

Певец Филипп Киркоров и его дети Мартин и Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певец Филипп Киркоров и его дети Мартин и Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Дочь эстрадного певца Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория расплакалась после того, как гроб с телом дедушки Бедроса Филипповича вынесли из храма.
Отпевание артиста прошло в храме Христа Спасителя. Рядом с российском поп-королём был и его сын -12-летний Мартин, пишет журнал The Voice.

Мальчик держался стойко под прицелами камер, но Алла-Виктория не смогла сдержать эмоции. Филипп Бедросович протянул дочери платок и постарался её утешить. Его дети были очень близки с дедушкой. Киркоров-старший проводил с внуками много времени, пока Филипп Бедросович был на съёмках и гастролях.

На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым приехали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Анита Цой и другие знаменитости.

Киркоров-старший скончался 18 марта, причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Артисту было 92 года.

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Паулина Андреева сообщила о разводе с Фёдором Бондарчуком
21 марта 2025, 16:18

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Паулина Андреева сообщила о разводе с режиссёром Фёдором Бондарчуком спустя девять лет совместной жизни. Соответствующие посты появились в соцсетях бывших супругов.
Артистка подчеркнула, что вместе с Бондарчуком приняла решение сделать официальное заявление о разводе, чтобы избежать лишних домыслов и фантазий о них.

«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», – подчеркнула актриса.
Также Андреева выразила надежду, что теперь её с бывшим супругом ждёт «совместная работа и дружба».

В заключение она добавила, что они с Бондарчуком навсегда останутся любящими родителями их сына Ивана, которому 2 марта исполнилось четыре года.

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#ребёнок
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Сбежал с цирком, имел миллион любовниц и женился за два месяца до смерти: правда о романах Леонида Утесова
21 марта 2025, 16:09

Леонид Утесов (Фото: РИА Новости/ Георгий Петрусов)

В актера и певца Леонида Утесова влюблялись тысячи советских женщин. Даже несмотря на то, что артист состоял в браке почти что 50 лет, у него было достаточно романов на стороне. Один из таких союзов длился порядка 40 лет, пока Утесов, наконец, не решился оформить отношения.
Леонид Утесов делился, что проявлял искренность в отношениях со всеми своими романтическими партнершами и женами. Каждая от него слышала слово «люблю». 21 марта руководитель первого в СССР джаз-оркестра отмечал день рождения.

Обманутая невеста

Лазарь Вайсбен или Ледя (так его называли родные) родился в Одессе. В детстве он не мечтал стать популярным артистом, скорее пожарным или моряком. Но однажды игра соседа-скрипача произвела на Утесова огромное впечатление — тогда музыка пленила его навсегда. Родители все же заставили сына поступить в коммерческое училище, а оттуда он сбежал вместе с цирком. Леонид попал в балаган борца Ивана Бороданова. Там ему предложили стать акробатом-жонглером.

Так началась его карьера, наполненная яркими и порой рискованными выступлениями, музыкой, шутками. Ледя стал Леонидом Утесовым. Уже в 15 лет он осознал, что без труда очаровывает дам. Как-то на гастролях в Тульчине юноша подхватил двустороннее воспаление легких. Артисты цирка решили оставить молодого человека на попечение местного скрипача Кольбы. Бороданов дал музыканту деньги на лечение, попросил присмотреть за больным Леонидом.

Леонид Утесов (Фото: кадр из фильма-спектакля «Концерт на экране» 1940)


У его постели дежурила дочь скрипача — 17-летняя Анна. Девушка влюбилась по уши в своего пациента. Ее родители сразу предложили за невесту 100 рублей, портсигар и серебряные часы. А Утесов не мог ответить взаимностью пылкой девушке. Однако он все равно чувствовал себя обязанным этим людям и согласился на женитьбу. Через некоторое время семья Колбы подала прошение о венчании в православную церковь и синагогу, а потом начала активную подготовку к свадьбе.

Леонид понимал, что брак ему сейчас не нужен. Под благовидным предлогом, заняв еще и денег, он уехал.

Спустя долгое время артист встретил Анну, за которой тут же начал ухаживать, не узнав в ней обманутую невесту.

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Первый брак Утесова

Одна фанатка потратила целое состояние на роскошные букеты для Леонида, другая вообще убила себя, поверив слухам, что Утесов разбился в ходе циркового выступления. Однако поклонницы оставляли его сердце абсолютно холодным. Он не любил женщин из народа. Артист был без ума от деятельниц искусства.

Леонид Утесов (Фото: кадр из фильма-спектакля «Концерт на экране» 1940)


Первой его любовницей из числа известных стала актриса Хавка Новак. Позднее она выступала в Московском театре оперетты под псевдонимом Клавдия Новикова. Но женился Утесов совсем на другой.

20-летней актрисе Елене Ленской (Гольдиной) хватило два дня, чтобы полюбить 17-летнего Леонида. Артист сделал девушке предложение, но официально пара стала мужем и женой, когда Елена уже вот-вот должна была родить дочку Эдит.

Романы Утесова на стороне

Долгие годы влюбленные жили вместе. Елена прощала супругу все что угодно, часто она знала о его романах, но просто не обращала на это внимание.

Однажды Утесов сбежал к актрисе Елизавете Тим. Казалось бы, оскорбленная до глубины души Елена должна была начать скандалить. А она отправила паре дрова с запиской, в которой просила получше топить дом, так как «Леде нельзя мерзнуть». Тогда артист решил вернуться домой.

Когда Леонид хотел сбежать с польской исполнительницей Казимирой Невяровской, Елена пошла его провожать вместе с дочкой Эдит. Утесов мгновенно повернул обратно и вернулся к семье.

Леонид Утесов (Фото: кадр из мюзикла «Веселые ребята» 1934)


Потом артист начал ухаживать за актрисой Марией Мироновой, будущей матерью Андрея Миронова. Ленская поставила супругу ультиматум: «Или я, или она!». Артист опять выбрал жену, но еще какое-то время тайно виделся с любовницей.

В итоге Елена стала костюмершей своего неверного супруга, что не помешало Утесову дальше крутить романы. В 1944 году уже именитый артист повстречал замужнюю Антонину Ревельс. Пара сблизилась на совместных гастролях. Тоня покорила артиста вкусными котлетами и веселым нравом. С ней Утесов чувствовал себя молодым и способным на разные подвиги. Об их отношениях знали оба супруга. Муж Ревельс, Валентин Новицкий, не был ревнивым, а Елене Ленской пришлось смириться с происходящим.

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«Младшая» жена Утесова

Вдруг Тоня стала «младшей» женой Леонида. Она подружилась с дочкой артиста и стала источником вдохновения для любимого. Задолго до «двоеженства» Утесова попрекали неверностью знакомые.

«Лена не в обиде. Моего еврейского сердца хватит на всех», — отвечал он.

Леонид Утесов (Фото: кадр из музыкального фильма «Фантазии на темы Дунаевского»1970)


Ленская ушла из жизни, когда Леониду было уже далеко за шестьдесят. Только тогда он осознал, кого потерял и как ее любил.

Больше двадцати лет Леонид Утесов носил траур. В 1982 году артист похоронил единственную дочь, у которой не было и не могло быть детей — она умерла от лейкемии. В 86-летнем возрасте Леонид все же заключил брак с Ревельс, которой было 63 года.

Утесов чувствовал себя беспомощным и позвал «младшую жену» замуж словами: «Я тебя очень люблю!». Она мгновенно приехала из Воронежа, хотя уже ни на что не надеялась. Официальной женой Антонина пробыла лишь несколько месяцев. В 1982 году артиста не стало.

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Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца
Филипп Киркоров рассказал о фамильном перстне, доставшемся ему от отца
21 марта 2025, 15:38

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, который отец передал ему перед смертью.
Певец рассказал, что незадолго до своей кончины уже ослабевший Бедрос Киркоров передал сыну свой перстень с инициалами, который достался ему от его отца, и попросил, чтобы это кольцо шло дальше из поколения в поколение.

После этого Киркоров-младший рассказал о словах дедушки своему сыну Мартину, который получит семейную реликвию уже после его смерти.

«Все мы смертны», – констатировал Филипп.
В финале гражданской панихиды прозвучала композиция Guarda che luna исполнении покойного – народного артиста России Бедроса Киркорова. После завершения песни раздались громкие аплодисменты – так принято провожать артистов в последний путь.

У гроба болгарского и российского эстрадного певца стояли Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.

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#наследство
#дети
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«Я замужем!»: Певица Алекса поставила точку в «мыльной опере» с разводом
Певица Алекса окончательно опровергла слухи о грядущем расставании с мужем
21 марта 2025, 15:19

Вячеслав Дайчев и Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)

Певица Александра Чвикова, известная под сценическим псевдонимом Алекса, похоже, оставила в прошлом все семейные разногласия и неурядицы. В её отношениях с супругом фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым наступили мир и гармония.
А ведь ещё недавно подписчики артистки и просто любопытные «листатели ленты» активно обсуждали её предстоящий развод. Алекса сама опубликовала многозначительный пост, из которого явно следовало, что они с мужем расстаются.

«Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше каждый идет по своему осознанному пути», — написала певица в своём личном блоге.

Однако стоило новости о разводе облететь все СМИ и паблики, как Чвикова резко дала задний ход. Она удалила «прощальный» пост и заявила, что её аккаунт взломали злоумышленники. Сама-де она ничего подобного не писала. А потом стала демонстрировать в социальных сетях совсем другое настроение — фотографии и видео совместных игр и прогулок с мужем и дочкой, общий отдых, романтические вечера с Вячеславом и планы по обустройству дома.

Такие виражи навели пользователей Сети на мысль, что вся история с разводом — продуманный, но довольно очевидный и неумело выполненный пиар-ход с целью привлечь к себе внимание и поднабрать куда-то пропадающую популярность. Комментаторы ехидно отмечали, что хакеры не стали бы лезть в личную жизнь артистки, а слили бы в Интернет её личные данные или интимные фото.

Александра Чвикова/Алекса (Кдр из видео: Инстаграм* @aleksa___official)

Подписчики Алексы, устав от интриг, предположений, намёков и взаимоисключающих утверждений, прямо спросили у неё, живет ли она с мужем. Им, кажется, не хочется верить, что вся история с якобы предстоящим разводом была от начала до конца срежиссирована, причём довольно аляповато. Однако, похоже, так оно и есть.

«Я замужем и да, между нами порой возникают разногласия, как и у каждой любящей пары. Мы не идеальны, и у каждого есть свои плюсы и минусы… Строить отношения — это большая работа, особенно это проявляется после 2-3 лет совместной жизни», — делится певица с недоумевающими подписчиками.

Правыми себя считают те, кто с самого начала, после якобы хакерского взлома страницы артистки заявлял: новость о разводе Алексы нужна была лишь для того, чтобы всем напомнить, что есть такая — Алекса.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России исполнительнице песни «Матушка Земля»
Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки Татьяне Куртуковой
21 марта 2025, 14:28

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России певице Татьяне Куртуковой, которая исполнила популярную песню «Матушка Земля». Об этом он заявил в новом выпуске обзора новостей на своей странице во «ВКонтакте».
Лебедев подчеркнул, что певица заслужила это звание.
Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно высказалась о композиции «Матушка Земля». По словам дипломата, песня действительно стала народной. Она добавила, что её дочь танцует под эту музыку в школе.

Напомним, что композиция «Матушка Земля» была выпущена в 2022 году. Однако наибольшую популярность приобрела в 2024. Клип к песне, размещённый в YouTube, набрал свыше 50 миллионов просмотров.

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