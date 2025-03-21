Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория расплакалась после отпевания дедушки

В актера и певца Леонида Утесова влюблялись тысячи советских женщин. Даже несмотря на то, что артист состоял в браке почти что 50 лет, у него было достаточно романов на стороне. Один из таких союзов длился порядка 40 лет, пока Утесов, наконец, не решился оформить отношения.