Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский

Кажется, что Ярослав Шурупов — один из тех, кто помогал реалити-шоу «Дом-2» держать высокие рейтинги за счёт скандалов и странного поведения. Назвавшись Венцеславом Венгржановским и придя на проект, он стал одной из самых ярких звёзд «телестройки».