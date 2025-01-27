Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
Кажется, что Ярослав Шурупов — один из тех, кто помогал реалити-шоу «Дом-2» держать высокие рейтинги за счёт скандалов и странного поведения. Назвавшись Венцеславом Венгржановским и придя на проект, он стал одной из самых ярких звёзд «телестройки».
Как складывается его жизнь после ухода с ТВ? Читайте в материале «Радио 1».
Венцеслав пришёл на телешоу в 2009 году. Сначала он дружил с Инной Воловичевой. Девушка не планировала строить отношения с парнем, обладающим неординарным характером и внешностью.
Первой избранницей Венгржановского на проекте стала Жанна Алыбаева. Однако, спустя год пара распалась, так как между ними часто случались конфликты.
Во время пребывания на шоу Венцеслав два раза женился.
Венцеслав Венгржановский и Инна Воловичева(Фото: соцсети)
Первой его женой стала Екатерина Токарева, они сыграли свадьбу в канун Нового года. Увы, молодые люди вскоре расстались.
Другой его суженой была бывшая стриптизёрша Екатерина Король. С ней Венцеславу тоже не удалось сохранить любовь.
После череды неудачных отношений он решает покинуть реалити-шоу.
Реальная жизнь
После проекта Венцеслав встретил Дарью Некрасову, на которой он женился в марте 2020 года.
Дарья терпела непростой характер своего возлюбленного, однако, её не хватило надолго. Их развод активно освещался в СМИ и обсуждался в соцсетях.
Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
Некрасова признавалась, что они с мужем постоянно ругались. Девушка выгоняла Венцеслава из квартиры, в которой, помимо них, проживали мама и племянница женщины. В марте 2023 года Дарья подала документы на развод, но Венгржановский отказал ей.
Долгое время Венгржановский не появлялся на телевидении, и лишь в 2017 году вернулся, став героем шоу «Перезагрузка» с Ксенией Бородиной.
Венцеславу кардинально изменили внешность: ему вылечили зубы, сделали новую стрижку, осветлили пряди волос, предложили новый стиль в одежде. Но сохранять обновлённую версию себя он не хотел.
Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
По слухам, Венгржановский работал в бутике одежды, который принадлежал продюсеру проекта. После того как подписчики раскрыли его место работы, Венцеслав уволился.
Чем сейчас занимается Венцеслав Венгржановский
Не так давно Венгржановский дал интервью журналу «Дом-2», где поделился, что намерено перестал появляться в публичном пространстве, поскольку захотел оставить жизнь, связанную с реалити-шоу, в прошлом. Он покинул Москву, чтобы насладиться спокойствием и неизвестностью.
Также Венцеслав признался, что его утомили фанаты и их внимание. Его до сих пор приглашают на всевозможные шоу, но соглашается он нечасто.
О своей личной жизни Венгржановский не рассказывает. По словам Венцеслава, серьёзные отношения его пугают.
Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
Он не подтвердил слухи о прохождении лечения в психбольнице. Сейчас бывшая звезда «Дома-2» прорабатывает свои травмы с психологами и занимается самообразованием.
Венцеслав ведёт страницу в «Инстаграме»*. У него более 25 тысяч подписчиков и около 900 публикаций. В описании профиля указано, что он предоставляет услуги по рекламе, ведёт корпоративы.
* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
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«Построй свою любовь»
Венцеслав пришёл на телешоу в 2009 году. Сначала он дружил с Инной Воловичевой. Девушка не планировала строить отношения с парнем, обладающим неординарным характером и внешностью.
Первой избранницей Венгржановского на проекте стала Жанна Алыбаева. Однако, спустя год пара распалась, так как между ними часто случались конфликты.
Во время пребывания на шоу Венцеслав два раза женился.
Венцеслав Венгржановский и Инна Воловичева(Фото: соцсети)
Первой его женой стала Екатерина Токарева, они сыграли свадьбу в канун Нового года. Увы, молодые люди вскоре расстались.
Другой его суженой была бывшая стриптизёрша Екатерина Король. С ней Венцеславу тоже не удалось сохранить любовь.
После череды неудачных отношений он решает покинуть реалити-шоу.
Реальная жизнь
После проекта Венцеслав встретил Дарью Некрасову, на которой он женился в марте 2020 года.
Дарья терпела непростой характер своего возлюбленного, однако, её не хватило надолго. Их развод активно освещался в СМИ и обсуждался в соцсетях.
Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
Некрасова признавалась, что они с мужем постоянно ругались. Девушка выгоняла Венцеслава из квартиры, в которой, помимо них, проживали мама и племянница женщины. В марте 2023 года Дарья подала документы на развод, но Венгржановский отказал ей.
«Он сам предлагал развестись через МФЦ, но потом передумал. Возможно, чтобы отомстить мне. В результате разводиться пришлось через суд. Но первая попытка оказалась неудачной по вине работников, которые не обновили реквизиты для оплаты госпошлины», — цитирует слова Некрасовой «Пятый канал».Жена заблокировала Венцеслава в мессенджерах. Связь между ними некоторое время поддерживала её мама. Она просила развестись мирным путём, но и ей звезда «Дома-2» отказал. Некрасова второй раз подала заявление в суд.
«Он прислал злобное СМС-сообщение, что ему некогда этим заниматься. Я понимаю, что он делает это специально, чтобы насолить», — рассказывала Дарья про нападки со стороны бывшего возлюбленного.
Возвращение на ТВ
Долгое время Венгржановский не появлялся на телевидении, и лишь в 2017 году вернулся, став героем шоу «Перезагрузка» с Ксенией Бородиной.
Венцеславу кардинально изменили внешность: ему вылечили зубы, сделали новую стрижку, осветлили пряди волос, предложили новый стиль в одежде. Но сохранять обновлённую версию себя он не хотел.
Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
По слухам, Венгржановский работал в бутике одежды, который принадлежал продюсеру проекта. После того как подписчики раскрыли его место работы, Венцеслав уволился.
Чем сейчас занимается Венцеслав Венгржановский
Не так давно Венгржановский дал интервью журналу «Дом-2», где поделился, что намерено перестал появляться в публичном пространстве, поскольку захотел оставить жизнь, связанную с реалити-шоу, в прошлом. Он покинул Москву, чтобы насладиться спокойствием и неизвестностью.
Также Венцеслав признался, что его утомили фанаты и их внимание. Его до сих пор приглашают на всевозможные шоу, но соглашается он нечасто.
О своей личной жизни Венгржановский не рассказывает. По словам Венцеслава, серьёзные отношения его пугают.
Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)
Он не подтвердил слухи о прохождении лечения в психбольнице. Сейчас бывшая звезда «Дома-2» прорабатывает свои травмы с психологами и занимается самообразованием.
Венцеслав ведёт страницу в «Инстаграме»*. У него более 25 тысяч подписчиков и около 900 публикаций. В описании профиля указано, что он предоставляет услуги по рекламе, ведёт корпоративы.
* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также:
Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»
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Анастасия Чубина