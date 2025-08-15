«Это поручительства»: Долг супруга Татьяны Булановой увеличился до 12,3 млн рублей

15 августа 2025, 20:18

Молодой муж Булановой накопил 12 млн рублей долгов из-за популярности певицы

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Сумма задолженности Валерия Руднева, мужа певицы Татьяны Булановой, достигла 12,3 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.





37-летний Руднев занимается ресторанным бизнесом, однако уже более года имеет финансовые обязательства. В отношении его возбуждены исполнительные производства, которые ведут судебные приставы.



Если в прошлом году его долг составлял 10,7 млн рублей, то теперь он вырос на 1,6 млн. По информации источника, близкого к ситуации, Руднев регулярно вносит платежи.

«Он выплачивает долг, вносит небольшие суммы каждый месяц стабильно в течение полутора лет», — рассказал информатор.