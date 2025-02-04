«Жуки-коллаборанты»: стало известно, почему Галкина* и Макаревича* не лишили имущества в России

Виталий Милонов (фото: соцсети)
У юмориста Максима Галкина* и музыканта Андрея Макаревича* могли остаться связи в высших кабинетах российской власти, потому они до сих пор еще не лишились имущества в России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.
«Эти жуки-коллаборанты — Макаревичи и Галкины — за годы своей творческой деятельности в таком количестве саун напели и корпоративчиков наделали! У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — поделился мнением парламентарий.Милонов также подчеркнул, что изъятие имущества у иностранных агентов пока что не входит в список приоритетов России.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Данил Пономарев