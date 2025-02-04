«Чтобы не пудрил мозги»: Слепакову* хотят запретить выступления в России

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Российскому комику Семену Слепакову* необходимо запретить выступать в России, чтобы его «эти всякие миниатюры и песенки не пудрили мозги людям». Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, артист настраивает россиян друг против друга, против собственной страны и унижает их достоинство.
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«История с Семеном Слепаковым вызывает определенное отвращение от данного персонажа. Я думаю, подобное чувство будет у большинства граждан нашей страны. Человек, который не просто пел песенки политической направленности, но и позволял себе усмешки в сторону нашей страны. Мне кажется, ему не просто нужно не позволить зарабатывать опять на наших гражданах и лезть в кошелек россиян со своими концертиками и шуточками, а запретить на территории нашей страны какую-либо творческую деятельность», — отметил продюсер в беседе с NEWS.ru.Критик подчеркнул, что творчество Слепакова* пагубно влияет на российское общество, формирует негативные настроения и подрывает традиционные ценности.
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