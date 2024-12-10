Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве

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Согласно информации канала, положение усложняет повышенное давление. На данный момент Рязановой назначили лечение, сейчас она восстанавливается дома.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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