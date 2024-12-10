Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве

Певица Екатерина Семёнова решила обновить интерьер кухни и обратилась для этого к профессиональному строителю. Однако вскоре она поняла, что не следовало доверять ключи от квартиры постороннему человеку, так как он злоупотребил её доверием. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как мошенник обманул артистку.