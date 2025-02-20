Журнал Time объявил женщину года

Веру Орлову в театре уважали и любили, но считали её несколько странной. Многие артисты полагали, что у неё могут быть психические отклонения. Как иначе объяснить, что она позволила своему возлюбленному привести домой другую женщину, которую он любил так же сильно, как и её?