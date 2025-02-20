Журнал Time объявил женщину года

Николь Кидман (Фото: Instagram*/nicolekidman)
Актриса Николь Кидман стала женщиной года по версии журнала Time. Она встала в один список с баскетболисткой Эйжой Уилсон и гимнасткой Джордан Чайлз.
«Женщины года Time 2025 года являются примером дальновидного лидерства. Они вдохновляют на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более справедливого будущего для всех», — пишут в журнале.
Также издание опубликовало расширенный список номинантов. В него вошли те, кто по мнению журнала оказывает самое значительное влияние на общественность. В списке оказались певица Лауфи, актриса Анна Савай и Жизель Пелико которая стала жертвой сексуального насилия и олицетворяет символом борьбы с ним.
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Иван Мусатов